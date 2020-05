300.000 autónomos prevén cerrar su actividad este año

Esta crisis está afectando de lleno a los autónomos. Hasta el punto de que uno de cada diez, en torno a unos 300.000, prevé tener que cerrar su actividad este año, y un 40,5% del colectivo duda si podrá continuar. Estos son algunos de los resultados que se extraen de una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.

Según este sondeo, realizado a más de 3.000 autónomos en los últimos días, de los que ya tienen su actividad en activo, el 59,1% afirma que su negocio está funcionando al 30%. Únicamente el 5,8% señala que lo hace al 100%. Nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia afirman que su facturación disminuirá este año y de ellos, el 72,5% cifra dicha disminución en más de un 40%. Únicamente el 1% considera que cerrará con una cifra de negocio facturación superior a la de 2019. El 3,2% cree que será similar a la del ejercicio anterior.

Lógicamente todo esto pasará factura al empleo. Uno de cada tres (33%) prevé disminuir su plantilla en los próximos meses, aunque un 45,2% sí tiene pensado mantener todos los empleos. La cuarta parte de los autónomos empleadores mantiene su plantilla sin ERTE, pero más de la mitad sí ha realizado uno. En este caso siete de cada diez confiesan que no podrán mantener toda la plantilla durante seis meses.

Suspenso a las medidas del Gobierno

En general, los autónomos suspenden las medidas puestas en marcha por todas las administraciones públicas. Solo uno de cada cuatro autónomos no ha accedido a ninguna de las ayudas que ha puesto en marcha el Estado.

El 45,6% de los autónomos afirman haber accedido a la prestación de cese de actividad extraordinaria de las mutuas. Siete de cada diez considera que se debería ampliar hasta después del verano para algunos sectores que no van a poder recuperar la normalidad a corto-medio plazo.

La solicitud de las líneas ICO puestas en marcha por el Gobierno es otro de los temas que se analizan dentro de este bloque en el Barómetro de ATA. Uno de cada tres autónomos, el 35%, afirma haber pedido financiación al Instituto de Crédito Oficial. Por el contrario, el 65% de los autónomos dice no haber pedido estos créditos.

En cuanto a la respuesta obtenida por ese 35% de los autónomos que afirma haber solicitado financiación, únicamente a uno de cada dos, al 51%, ya se la han concedido. De este 51%, el 23,4% asegura que le han concedido el préstamo sin problemas y con condiciones ventajosas, el 20,4% que, aunque se lo han concedido sin problemas, no consideran las condiciones ventajosas y un 7,2% afirma que le han concedido un importe menor al solicitado. Un 27,1% de los autónomos señala que la operación aún está en proceso de estudio y a un 19,6% de los autónomos que han pedido financiación al ICO ésta les ha sido denegada.

También se ha preguntado a ese 65% de los autónomos el motivo por el que no han solicitado estos préstamos puestos en marcha por el ICO y prácticamente uno de cada dos (el 47,5%) señala como motivo principal que está intentando aguantar esta situación sin endeudarse. Un 27,3% señala que de momento no lo necesita y un 22,3% semana que en la situación en la que se encuentra no le permite endeudarse más. Un 1,9% responde que tiene intención de solicitarlo más adelante.