El Padre 'Quillo' en el consultorio 'Creer hoy': "Los jóvenes son los grandes olvidados de la pandemia"

José Antonio Jiménez Fernández, más conocido como 'Quillo', ha sido el sacerdote encargado de estrenar 'Creer hoy'el renovado consultorio que COPE cada jueves retransmite a través de su Web y de su página de Youtube sobre la Fe.

El párroco del templo San José Obrero del barrio toledo del Polígono, ha respondido a las preguntas que los usuarios han podido formularle a través del correo electrónico participacion@cope.es o mandando sus preguntas al whatsapp: 650 51 58 00.

Uno de los temas que han salido a relucir, como no puede ser de otra manera, es la vuelta a las misas tras dos meses sin poder celebrarse la Eucaristía de manera presencial. A este respecto, 'Quillo' afirma que los sacerdotes y la comunidad cristiana ha hecho un esfuerzo de creatividad para estar cerca de los fieles desde la distancia, pero no es algo que pueda sostenerse en el tiempo, ya que las misas deben celebrarse en comunidad y cara a cara con Dios.

“Como dice el Papa Francisco, hemos conquistado el sexto Continente, que son las redes sociales, que han jugado un papel esencial, pero no es lo mismo. Muchos de los que han vuelto a las misas me comentaban las ganas que tenían de volver. Desde el pasado lunes en Toledo hemos celebrado las primeras eucaristías, siempre respetando la distancia de seguridad. Todos me pedían cofesión. Ha sido una desescalada que une al corazón tras 67 días con su vela y su Biblia siguiéndolo online. Nosotros las misas las seguiremos haciendo por Facebook para las personas mayores que aún no pueden ir a la Iglesia”, afirmaba el párroco.

Y es que 'Quillo' vaticina que los mayores y los niños aún tardarán en volver: “Los mayores por una cuestión de salud y los más pequeños porque las comunione y confirmaciones se han pospuesto al otoño. Pero los matrimonios, adultos, etc. si están yendo a diario. Es una franja de edad constante y perseverante”.

Preguntado sobre la posibilidad de que la crisis del COVID-19 sea una advertencia de Dios por la descuidada acción del ser humano con el medio ambiente, 'Quillo'ha explicado que “la Creación es expresión de la belleza de Dios. Nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente y a sus seres vivos. Yo a la sociedad les diría que cuiden la belleza interior y exterior con los ojos del Génesis, no del Apocalipsis”.

Para el párroco gaditano pero afincado en Toledo, la principal lectura que podemos extraer de la crisis sanitaria del coronavirus es que la sociedad debe redescubrir con humildad el sentido de la vida: “Nos creímos dioeses y vivimos engañados. Hemos vivido años de tratar de pisar al de al lado, con un sentido del trabajo muchas veces indigno... ¿y los fundamentos antropológicos? Con esta crisis Dios nos ha llamado a la puerta, por lo que yo pediría a los creyentes y ateos que abran su corazón a Dios y vayan a Él. Dios está contigo”.

El párroco además ha puesto encima de la mesa la necesidad de que la Iglesia se acerque más a los jóvenes ya que, a su juicio, han sido los grandes olvidados de esta pandemia: “Hemos tenido medios digitales dirigidos a los abuelos, a los niños mediante las catequesis online... pero a los jóvenes nos hemos limitado a pedirles que “telestudien”y poco más. La juventud es una etapa preciosa para dar respuesta a las inquietudes que ojalá encuentren en la fe. Dios lo puede todo. Por eso, les pido que miren en su interior y saquen la mejor versión de ellos mismos”.

En este punto, el Padre José Antonio Jiménez Fernández ha recordado la figura de San Juan Pablo II, en estos días que se celebran los cien años de su nacimiento: “Fue un hombre de misericordia. Siempre estaba preocupado por los jóvenes. Fue quien fundó las JMJ. Era su gran pasión. Al ser primero un beato y luego un santo, habría que pedirle que nos haga aumentar nuestra fe y que bendiga a los jóvenes”, reflexiona el párroco de San José Obrero de Toledo.