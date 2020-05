La hemeroteca contra Sánchez: todas las veces que dijo que no pactaría con Bildu

Pedro Sánchez está de nuevo en el foco de atención tras el acuerdo con EH Bildu. El Presidente del Gobierno de España manifestó antes de acceder al cargo que no pactaría con la formación política. Tras los acontecimientos las redes sociales se han inundado de recopilatorios con Sánchez negando a Bildu.

Pedro Otamendi ha publicado este vídeo recordando la frase de Sánchez en Navarra TV: “Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces, con Bildu no vamos a pactar"

Pedro Sánchez ya ha pactado varías veces con Bildu desde entonces. Y las que quedan:



“Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces, con Bildu no vamos a pactar"



Opinión Libre recuerda la frase de Pedro Sánchez en la que afirmaba que "con Bildu no se acuerda nada".

Esto decía Pedro Sánchez en 2019 sobre si el PSOE pactaría algo con Bildu.



Ahora el Gobierno formado por PSOE-Unidas Podemos ha sido capaz de pactar con alguien como Bildu. La imagen del PSOE, por desgracia, ha quedado por los suelos.



Esto es sanchismo puro y duro.

Ana Beltrán (PP) la achaca no tener palabra y de ir de la mano de "los que aún reciben a asesinos como héroes en nuestras ciudades y pueblos"

.@sanchezcastejon, no sólo no tienes palabra, sino que te traicionas a ti mismo para llevar a los españoles al abismo del desempleo de la mano de los que aún reciben a asesinos como héroes en nuestras ciudades y pueblos.

PSN y Bildu en Navarra

Pablo Casado (PP) afirmaba el pasado 21 de enero de 2020 que era una ofensa a las víctimas pactar con Bildu los presupuestos navarros y afirmaba que Sánchez prometió no hacerlo. María Chivite decía en enero que a EH Bildu "le queda dar el paso de la condena" a ETA, pero que "es una "fuerza más en el Parlamento". Sin embargo el 20 de marzo de 2018 afirmaba que excluía a Bildu y PP de los pactos poselectorales. Tras la investidura tanto PP como Ciudadanos acusaron al PSN de haber cedido Huarte a Bildu como pago por la investidura de Chivite. El pasado 3 marzo Chivite acusó a UPN de "quedarse en la barricada", mientras que defendió que Bildu decidiera ser útil. Muy lejos quedan ya las declaraciones de 2015 en las que Chivite decía esto: "No vamos a pactar nada con Bildu" para formar gobierno en Navarra.

Respecto al acuerdo en los presupuesto de Navarra el Gobierno respaldó el pacto del PSN con EH Bildu y dijo que "se trata de cifras", no de otras "pretensiones". Así lo explicó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien respaldó el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Ejecutivo de Navarra, encabezado por el PSN, y EH Bildu, y ha subrayado que para llegar a estos pactos "se trata de hablar de cifras" y no de otras "pretensiones" que pueda tener el partido independentista.

PSOE-EH Bildu: ¿En Huarte comenzó todo?

EH Bildu se hizo con la Alcaldía de Huarte gracias a que el Partido Socialista Navarro argumentó no encontrar ningún candidato para poder acudir a la votación. Esto se produjo tras la abstención de Bildu en la votación en el Parlamento de Navarra y que permitía que la socialista María Chivite fuese presidenta del Gobierno de Navarra. En ese momento la alcaldesa de Huarte era la socialista Amparo López, pero tras conformarse el Gobierno dimitió para integrarse al ejecutivo y el Partido Socialista Navarro no ocupó la vacante. Al no tener el PSN edil en la localidad EH Bildu recuperaba la alcaldía. Desde el PSN se negaba el pacto mientras que desde la oposición se acusaba de que Huarte fuese el "primer pago" del pago por permitir que Chivite gobernase Navarra. Leer más