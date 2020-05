Tenso enfrentamiento entre Joaquín Prat y Esperanza Aguirre: “Eso son datos de ese podemita”

Esperanza Aguirre intervenía en el programa de televisión de 'Cuatro al Día' para hablar de la crisis sanitarias del coronavirus. La entrevista parecía desenvolverse relativamente con calma hasta que Joaquín Prat le ha expuesto a Aguirre datos del Servicio Madrileño de Salud. Según los datos de Prat, hay 1.674 profesionales menos que en la última década.

Como esos supuestos recortes afectaban de lleno a Aguirre, ya que se llevaban a cabo mientras ella gobernaba la Región, se ha adelantado en interrumpir a Prat para asegurar lo siguiente: “Esos son los datos que sacan los de Podemos y son totalmente falsos”, aseguraba la política.

Joaquín Prat aseguraba que esos datos no pertenecen a la formación morada sino al Servicio Madrileño de Salud. Y Aguirre insistía: “Que no. Son de ese podemita enfermero que sale representado a todos los madrileños sin decir que es podemita”. Por ello, la expolítica llamaba a tener en 'Cuatro al Día' mucho cuidado con los datos. No obstante, el presentador seguía con su argumento: “¿También es falso que la Comunidad de Madrid es la que menos destina de su presupuesto a Sanidad?” . Esperanza Aguirre le replicaba así: “¡Por supuesto que es falso! ¡Pero bueno! Si destinamos casi el 50% del presupuesto”, aseguraba.

Además, ha recordado el vasto apoyo con el que cuenta el Partido Popular en la Región: “Si los madrileños votan al Partido Popular por algo será... los podemitas inventan”. Y, como apunte curioso, indicaba que “hasta Tezanos le da los mismos resultados que tenían en su momento”. La expolítica zanjaba así una polémica bajo una premisa. Según Aguirre, casi la mitad del presupuesto que tenían durante su mandato se destinaba a la sostenibilidad del Servicio Madrileño de Salud y tal recorte no existe. Es fruto, aseguraba en 'Cuatro al Día', de los inventos podemitas.

Respecto al número de sanitarios contagiados en Madrid... que ascendería a 11.500 sanitarios contagiados, Esperanza Aguirre no cree que tal dato sea tan alto.

Esperanza Aguirre superaba así el coronavirus

Esperanza Aguirre ya recuperada agradece el trabajo de quienes le atendieron a ella y a su marido en la Fundación Jiménez Díaz

Aguirre permaneció ingresada durante cuatro días en la Fundación Jiménez Díaz por coronavirus. A finales de marzo, la expresidenta ha señalado que tanto ella como su marido estaban ya recuperados de coronavirus y ha agradecido el trabajo de quienes les atendían.

Ella indicaba que estaba "muchísimo mejor" y remarcaba que han tenido "mucha suerte" porque algunos de sus amigos "no lo han podido superar". Además, aprovechaba para agradecer el trabajo de todos aquellos que hacen posible que durante el confinamiento se disponga tanto de alimentos, de medicinas como de todo lo necesario y también ha dado las gracias por su labor al Ejército, a la Guardia Civil y, "por supuesto", a la Policía Nacional.

Por tanto, vivió de primera mano el COVID-19 que ha confinado a todo el país. Ayer, el número de fallecidos en hospitales con coronavirus en la Comunidad de Madrid reducía en las últimas 24 horas al sumar 18, frente a los 31 comunicados el martes, aunque los contagios siguen aumentando ligeramente, con 112 nuevos PCR frente a los 92 notificados el martes.

Según los datos ofrecidos en la web de la Comunidad de Madrid, y comunicados posteriormente por el Ministerio de Sanidad, la región acumula 66.860 positivos por PCR desde que comenzó la pandemia y 8.912 fallecidos en los hospitales.

Madrid ha actualizado las cifras en su portal web durante la mañana, mientras que desde este lunes el Ministerio de Sanidad actualiza la evolución de la pandemia por la tarde, con el objetivo de informar sobre días naturales y no hasta las ocho de la tarde de la jornada anterior.