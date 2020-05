Page, "dolido y perplejo" por el pacto PSOE-Bildu

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se encuentra "dolido y perplejo" por el acuerdo alcanzado in extremis entre el PSOE y EH Bildu para garantizar la abstención de los vascos ante la prórroga del estado de alarma a cambio de la derogación de la reforma laboral.

Según confirman a Europa Press fuentes cercanas al presidente regional, García-Page espera ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retome la situación previa a que se conociera el acuerdo con Bildu.

Incluso, aseguran, el propio García-Page se ha puesto a disposición de Moncloa para la búsqueda de consensos más amplios dentro del proceso de reconstrucción económica y social al que se tendrá que enfrentar el país, confiado de que estos acuerdos se construyan desde un planteamiento que impida que se agranden las brechas entre comunidades autónomas.

Un pacto con los herederos de ETA que ha dejado perplejos a muchos como al presidente de Castilla- La Mancha. Sobre todo porque ha sido el propio Sánchez el que de forma reiterada había asegurado que nunca pactaría con Bildu. En una entrevista en Navarra TV hace varios años, lo dijo de forma muy vehemente: "Pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez", dijo Sánchez con tono despectivo al presentador. Ahora, se ha tenido que tragar sus palabras.