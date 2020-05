Vox abandona las mesas de trabajo para la reconstrucción por el pacto del Gobierno con Bildu

Los diputados de Vox han abandonado este jueves las mesas de trabajo de la comisión de reconstrucción del Congreso en protesta por el acuerdo sobre la reforma laboral del PSOE y Unidas Podemos con Bildu, que consideran una "deslealtad" a los grupos parlamentarios.

Vox ha cuestionado en un hilo en las redes sociales este "acuerdo secreto con proetarras" que se hizo público este miércoles tras la votación de la quinta prórroga del estado de alarma y que permitió la abstención de Bildu. Ha denunciado que, "más allá de cómo han hecho quedar a Ciudadanos", que votó a favor de la ampliación de la medida excepcional, el pacto para derogar la reforma laboral "es una tomadura de pelo a todos los grupos de la Cámara".

"En señal de protesta por semejante deslealtad, no colaboraremos en la definición de temas a tratar en los grupos de trabajo y nos marcharemos de los mismos", ha advertido Vox, para quien la dignidad está "por encima de la deshonra". En su opinión, con este acuerdo se está trasladando a los grupos parlamentarios que "no se les ocurra descender por la pendiente del desacuerdo" en la comisión de reconstrucción. Una alusión directa a las palabras que pronunció el presidente de la comisión de reconstrucción, Paxti López, cuando se constituyó y, según las cuales, los grupos políticos no debían "deslizarse por la pendiente del desacuerdo" por "cuestiones partidarias".

Antes de abandonar el grupo de trabajo sobre la Unión Europea, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha recordado el discurso de López para advertir que "miembros del Gobierno hacen lo posible por sembrar las semillas de discordia". Según ha denunciado, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha proferido insultos y descalificaciones contra Vox y ha amenazado a sus dirigentes con "escraches" en sus domicilios. Y este miércoles, "una fecha que pasará a la historia de la infamia de esta casa", ha añadido, el Gobierno ocultó durante todo la jornada "un acuerdo secreto con filoterras y herederos de ETA".

Para Espinosa, el pacto con Bildu pone de manifiesto "la evidente falta de voluntad de reconstruir absolutamente nada con el acuerdo de grupos" como Vox. "En este ambiente es muy difícil buscar ningún tipo de acuerdo", ha concluido Espinosa antes de abandonar la sala.