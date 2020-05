La primera peluquería al aire libre en Villa de Quijorna

Tras llevar ocho semanas cerrada, la peluquería STUDIO25, vuelve de manera diferente y reinventándose. La dueña del centro, María Roberts, ha decidido peinar al aire libre y ha sacado los tocadores, los peines y las extensiones al jardín. Abrió sus puertas el 20 de mayo y ha tenido una gran acogida por parte de los clientes, que han quedado encantados por esta nueva forma de atenderles.

Si acudes a este centro podrás disfrutar de una experiencia única, rodeado de palmeras, respirando aire puro y escuchando música… en COPE hemos hablado con María Roberts, nos ha contado el motivo por el cual decidió ampliar de esta manera la peluquería “la idea surge cuando nos damos cuenta que el equipo no entraba al completo y no podíamos trabajar juntas como siempre lo hacíamos”. María no quería prescindir de ninguna de sus trabajadoras.

“Es un pequeño jardín, en el cual queremos teletransportar a nuestros clientes a un ambiente de playa. Los tocadores están colocados debajo de tres palmeras preciosas y lo que intentamos es buscar con el ambiente y con la música, aparte de respetar las medidas de seguridad, es ese motivo de desconexión y de disfrute mientras nos estamos dando un rato para nosotros mismos” afirma María.

Y aunque estemos al aire libre el protocolo será el mismo, al llegar nos desinfectarán los pies y tendremos puestas las mascarillas y los guantes. María ha hecho que su centro sea un salón COVIDFREE para que tanto los clientes como los propios trabajadores se sientan cómodos y sin miedo a contagiarse. “Hemos tardado más en abrir pero nos ha dado tiempo a cocinar estas ideas, para intentar trabajar de la mejor manera posible y ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes”.

Una experiencia única y diferente que aporta valor al hecho de ir a la peluquería.