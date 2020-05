El teléfono de los ERTE ‘no responde’

El colapso en la gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es evidente. Son muchos los afectados que después de dos meses todavía no han cobrado la prestación. El Gobierno habló hace unos días de 300.000, el 10% de total. Los gestores administrativos han triplicado en las últimas horas esa cifra. Desde el ministerio de Trabajo se ha pedido a esas personas que se pongan en contacto con el Servicio Público de Empleo (SEPE) para saber dónde esta el problema ya que ha detectado errores en los listados de las empresas o en algún dato. Sin embargo, el teléfono habilitado -el 91 291 51 43- no soluciona el problema.

COPE ha recibido las quejas de varios afectados que han llamado a ese número en las últimas horas para recibir aclaraciones del motivo por el que se estaba retrasando su pago y no ha sido posible. El mensaje del contestador siempre es este: “Ha llamado al servicio de información sobre ERTEs del ministerio de Trabajo y Economía Social. Si usted no ha recibido la cuantía de la prestación por desempleo para personas trabajadoras afectadas por un ERTE, pulse 1. Si usted ha percibido una cuantía que no corresponde con la prestación reconocida de desempleo para personas trabajadoras afectadas por un ERTE, pulse 2. De lo contrario, por favor, espere”. El problema es que a continuación ese contestador responde con un “su prestación está en proceso de reconocimiento y se procederá a completar la tramitación próximamente” o “se ha producido un error de procesamiento informático y en unos días se subsanará esta incidencia”. A todos les dicen lo mismo y lo más sorprendente es que ni siquiera piden el nombre o el DNI para identificar a la persona. Como las oficinas del SEPE permanecen cerradas al público poco más se puede hacer.

“Nos están mareando. Es evidente que el ministerio de Trabajo y su titular Yolanda Díaz nos está engañando todos los días”, cuenta a COPE un afectado por un ERTE del sector de la hostelería. En su empresa enviaron al principio de esta crisis la lista y muchos de los empleados aún no tienen gestionada su prestación. El malestar es evidente. “Están sin cobrar nada desde marzo y algunos ya empiezan a tener situaciones económicas delicadas”, señala.