Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS: "España se enfrenta a un proceso verdaderamente de riesgo existencial"

“España se enfrenta a un proceso verdaderamente de riesgo existencial, no solamente del orden constitucional, sino de la propia integridad de la nación española”. Este es el diagnóstico de Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS, en los micrófonos de 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito. La plataforma, que agrupa a más de un centenar de asociaciones, comparte la visión de que el país atraviesa un momento de “extrema gravedad” para la democracia española.

El origen del “proceso”

Martínez-Fresneda ha subrayado que es un error fijarse únicamente en el individuo, es decir, en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su juicio, se trata de "un proceso que es mucho más complejo" que implica "dinámicas que le trascienden" y cuyo ánimo de ruptura constitucional "se viene larvando desde hace muchísimos años y cuya última pieza es el partido socialista".

El director general de NEOS considera que, aunque en el separatismo hay "ideología pura y dura", el Partido Socialista vira "por un elemento numérico de poder". En su análisis, el PSOE se da cuenta de que su proyecto socialdemócrata de mayorías "ya no existe" y que su "única manera de volver al poder es a bordo de este proceso", una deriva que sitúa a partir de la llegada de Zapatero.

Un decálogo para la regeneración

Ante esta situación, la plataforma ha presentado un decálogo con “medidas extraordinarias” que consideran prioritarias. Martínez-Fresneda ha destacado que es "fundamental revertir todas las medidas legislativas que avanzan en esa ruptura", así como un "fortalecimiento del estado de derecho" y una "potenciación de lo que nos une frente a lo que nos separa".

Dentro de sus propuestas, la plataforma reclama una mayor "conciencia en defensa" para hacer frente a la "amenaza tanto interna como externa". Martínez-Fresneda ha criticado lo que considera un "buenismo mal entendido" que ha llevado a "infrafinanciar a nuestras fuerzas armadas" y a los cuerpos de seguridad del Estado.

Vigilancia electoral y alianzas internacionales

Otro de los puntos que ha generado debate es la necesidad de vigilar la limpieza del proceso electoral. Aunque ha reconocido que es un tema "profundamente doloroso" y "peligroso", ha justificado esta precaución aludiendo a los protagonistas del Gobierno que "no ha[n] tenido empacho en trucar, por decirlo de alguna manera, primarias internas".

En el plano internacional, el manifiesto de la organización alerta sobre las "amistades peligrosas" del Ejecutivo con "gobiernos autoritarios". Martínez-Fresneda ha afirmado que el interés de los españoles está en la Unión Europea y en el eje Atlántico, incluyendo Iberoamérica, y no en la cercanía con "sátrapas" como Maduro o la "dictadura china".

Cuestionado sobre si todavía se está a tiempo, Martínez-Fresneda se ha mostrado convencido de que sí, aunque "cada vez hay menos tiempo". Ha afirmado que "España tiene una capacidad de resistencia brutal", pero el daño acumulado es tan grande que "no basta con un mero cambio de gobierno, necesitamos un programa de verdaderamente regeneración nacional".