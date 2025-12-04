El 'pacto' de Sánchez y Puigdemont, a examen: "Llevar la bronca hasta el límite para que el túnel no tenga final"

El término pacto ha centrado el análisis de este jueves en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE'. El profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, ha abordado junto a Jorge Bustos la encrucijada en la que se encuentran Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, donde uno quiere pactar, pero el otro no se fía, bajo el principio de que "dos no discuten si uno no quiere, pero tampoco pactan si uno no quiere".

Un diálogo de desconfianza

La relación entre Sánchez y Puigdemont se describe como un "tira y afloja" que, por su falta de credibilidad, llega a producir "vergüenza ajena". Según se ha comentado en el espacio, la dinámica es clara: "Sánchez tiende la mano y esconde la piedra". Mientras tanto, "Puigdemont saca papel y bota", en una metáfora del juego infantil donde "nadie mete tijera" para resolver el conflicto.

Para los analistas, la clave de la situación actual reside en que Sánchez y Puigdemont se reconocen como interlocutores, excluyendo a otras fuerzas políticas. "Nadie habla con el PP y el PP no tiene con quién hablar", ha señalado Zerolo, añadiendo que VOX "le sigue el juego a Sánchez". Este escenario define, a su juicio, en qué consistía "el sanchismo": un fin de legislatura enfocado en "llevar la bronca hasta el límite para que el túnel no tenga final".

Alejandro Martinez Velez El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Esta estrategia provoca una sensación de parálisis y de un futuro incierto, tal como ha expresado el profesor Zerolo: "No terminamos de ver el final de esta legislatura, pero sí el fin". Una situación de oscuridad de la que, por ahora, "no nos saca nadie" y que mantiene a muchos preguntándose cuándo llegará su desenlace.

Esta percepción de tira y afloja constante se enmarca en lo que algunos analistas políticos no dudan en calificar de "teatralización". En esa línea se ha manifestado el exdiputado de CiU, Roger Montañola, quien considera que la supuesta ruptura entre Junts per Catalunya y el Gobierno de Pedro Sánchez carece de credibilidad. Montañola ha sido tajante al respecto, afirmando que es evidente que no han roto y que, en realidad, "no tienen alternativa desde un punto de vista estratégico y político".

Esta falta de una estrategia alternativa es lo que convierte en "ciencia ficción" la posibilidad de una moción de censura impulsada por el Partido Popular que contase con el apoyo de Junts.

El analista político David Álvaro coincide en este punto, explicando que la formación catalana "no tiene unos incentivos adecuados" para plantear un escenario de ruptura total con el Ejecutivo. A ello se suma, como recordaba Montañola, que figuras clave de Junts como Jordi Turull y Josep Rull "fueron indultados por este Gobierno", lo que complica enormemente cualquier acercamiento al PP, partido que se opuso frontalmente a dichos indultos y a la posterior ley de amnistía.