Cuando Sánchez dijo tres veces seguidas que no iba a pactar con Bildu

El Gobierno anunció este miércoles un pacto con EH-Bildu derogar "de manera íntegra" la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, con el compromiso de que esta derogación sea "efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19". Así lo recogía el acuerdo alcanzado por el PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu, difundido por la formación de la izquierda 'abertzale' tras aprobar el Congreso la prórroga 15 días más del estado de alarma. Cuatro horas más tarde, el PSOE anunció una matización al acuerdo alcanzado en la que no aparece la palabra "íntegramente" y los cambios a realizar de manera urgente se limitan únicamente a tres puntos. Pese a todo, Bildu da por bueno el acuerdo alcanzado con el Gobierno.

�� @EHBildu acuerda con @PSOE y @Podemos derogar la Reforma Laboral de manera íntegra.



Compromisos:



�� La derogación deberá ser efectiva antes de finalizar las medidas extraordinarias por el #COVID19



✅ Mayor capacidad de gasto en políticas públicas



�� https://t.co/9Kgs1VGj4cpic.twitter.com/lStEVIWoMW — EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) May 20, 2020

Un pacto con los herederos de ETA que ha dejado perplejos a muchos. Sobre todo porque ha sido el propio Sánchez el que de forma reiterada había asegurado que nunca pactaría con Bildu. En una entrevista en Navarra TV hace varios años, lo dijo de forma muy vehemente: "Pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez", dijo Sánchez con tono despectivo al presentador. Ahora, se ha tenido que tragar sus palabras.

"Si quiere se lo repito 5 o 20 veces, ¿es que aún no se ha enterado de que miento más que hablo? Con Bildu no vamos a pactar". pic.twitter.com/F0sTSF0Z0R — Pastrana (@JosPastr) May 20, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Herrera da un baño de realidad a Sánchez tras su acuerdo con Bildu: "Ha blanqueado a los herederos de ETA"