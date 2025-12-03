Según ha desvelado el jefe de Interior de COPE, Juan Baño, en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito, más de 500 menores han podido entrar en España como 'falsos menas' desde 2023, según fuentes policiales. Se trata de una práctica fraudulenta que consiste en que padres marroquíes que llegan a España de forma legal como turistas, abandonan a sus hijos para que sean acogidos por los servicios sociales españoles.

Un 'modus operandi' con objetivo final

El objetivo final de esta práctica es que los críos consigan un permiso de residencia para, posteriormente, pedir el reagrupamiento familiar. Fuentes policiales especializadas aseguran a COPE que se podría estar ante un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, como en otros casos de jóvenes que se hacían pasar por menas en Melilla, aunque la Fiscalía, por el momento, no ha dado ese paso.

El juego del 'gato y el ratón' en Bilbao

El último caso conocido, que ha tenido lugar en Bilbao, cuenta con un agravante. Los padres de una menor de 14 años, tras quedar en libertad con cargos, se hicieron cargo de su hija y la volvieron a abandonar poco después. El hermano de la joven, de 19 años, reside ya en la capital vizcaína tras haber sido acogido también como falso mena durante los últimos años.

Alamy Stock Photo Viandantes por la Calle Gran Via Diego Lopez de Haro, Bilbao

La resolución judicial dispuso que los dos padres marroquíes, detenidos por la policía cuando iban a abandonar Bilbao, quedaran en libertad con cargos y con la obligación de hacerse cargo de la criatura, que estaba en un centro de acogida en Portugalete. Sin embargo, según fuentes de la investigación, los padres ya habrían abandonado España de nuevo y la niña habría vuelto a manos de los servicios sociales, una situación que evidencia la dificultad de seguir la pista de los menores como denuncian desde asociaciones como SOS Desaparecidos.

Contexto: la relación España-Marruecos

Esta situación se enmarca en un contexto de necesarias relaciones entre España y Marruecos. Precisamente este miércoles, en una cumbre empresarial en la sede de la CEOE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reivindicado la importancia de la colaboración bilateral.

Pretender levantar un muro en el estrecho es tan necio como irresponsable" Óscar Puente Ministro de Transportes

Durante su intervención, Puente ha afirmado que "pretender levantar un muro en el estrecho es tan necio como irresponsable". Ha añadido que, aunque los intereses no siempre coincidan, "lo que es una absoluta necedad es, como pretenden algunas fuerzas políticas, negar o ignorar esa necesidad de relacionarnos y de colaborar", una cooperación que se enfrenta a retos como la dificultad en el reparto de menores migrantes.