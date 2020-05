Herrera: "Llamar a Sánchez embustero no es insultarlo, sino definirlo porque engaña a todos al mismo tiempo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Y, además, ahora habéis pactado en el Parlamento e, incluso, lo dices en el Parlamento. Es decir, un acuerdo Bildu, PSOE, cuando los votos de Bildu no eran necesarios para sacar adelante el estado de alarma para derogar íntegra la reforma laboral. Hombre, si ahora le llamamos a este individuo trilero, fulero, embustero no lo estamos insultando, estamos describiéndole. Es triste que un personaje de estas hechuras esté al frente del Gobierno de España y, además, sea capaz de engañar a todos todo el tiempo y al mismo tiempo.

Se puede engañar a Bildu y al PNV el mismo día y en cuestión de horas, el mismo día, se puede engañar a Cs y a Bildu, siempre y en todas direcciones, pero como bien dice Pablo Sebastián en Republica.com, Sánchez va partido a partido y lo que haga falta. Ahora tiene a ERC cabreada, pero no se preocupen que ya le dará algo dentro de unos días, cuando le haga falta.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

EL PACTO DE LA VERGÜENZA

Habría que sacar lo de ayer y lo saca con el esperpento de la reforma laboral porque esperen, anuncian que la van a derogar íntegramente, pero a última hora rectifican. ¿Por qué? Pues es fácil deducir por qué. Yo me imagino a todos los barones socialistas llamando a Moncloa e imagino a Nadia Calviño amenazando con dimitir, me imagino a Andoni Ortuzar del PNV diciendo "pero qué estás haciendo potenciando a estos" y luego no sé si protestaron los de Cs, quen todavía no han dicho ni pío. Les torearon de forma previsible. Estoy convencido de que el acuerdo seguiría vigente si no estorbaran los intereses electorales del PNV.

Y usted dira, pero es qué irresponsabilida en este momento de la pandemia hacer caso a Bildu y pactar con Bildu, derogar una reformar una reforma laboral de manera urgente, de manera que finalicen las medidas extraordinarias que se han adoptado derivadas de la pandemia utilizando esa reforma laboral, es decir, le dicen al empresario, tú que tienes un negocio en ruina o al borde de la ruina, que tienes a la plantilla en el ERTE, que ya lo tienes complicado para mantener los puestos de trabajo durante seis meses, cuando salgas de eso te encuentras que si no tienes más remedio que cerraro prescindir de la gente, les vas a tener que pagar más indemnización todavía.

Ballesteros

Lo que tú consigues en una situación como esta encarecer los despidos, pero no los frenas y, obviamente, el que pueda contratar se lo piensa dos veces porque luego le va a costar mucho aligerar la plantilla.

Ha sido el gran paso de esta reforma laboral. Vamos a ver, la reforma laboral no crean que... Pero sí puede facilitar que lo creen los que de verdad pueden crearlo, los empresarios, y para ello hace falta que el coste de contratar a un trabajador no sea prohibitivo y la reforma laboral que se hizo en el 2012 no es de verdad el hada madrina, pero puede aliviar ese problema.

El coste de despedir a un trabajador también forma parte del coste de contratarlo. El empresario tiene que prever el futuro. Es lógico que si le cuesta mucho despedir, pues entonces no lo contrate. Esta fue la gran novedad de esta reforma laboral contra las otras reformas laborales que hubo desde el año 1982 en España. Ha habido algunas, eh. Lo que hicieron fue que proliferara la contratación temporal anteriormente, y cuando vino la crisis, pues los que se fueron al pairo fueron los temporales.

Esta reforma, el objetivo de esta reforma, era vamos a superar esa división reduciendo el coste de despido de la gente fija y permitiendo que las empresas puedan contratar a más fijos. Si se hace eso y los salarios pueden ajustarse mejor a la situación de cada empresa en cada momento de su evolución, de ahí los convenios entre las dos partes en el seno de una empresa, los sectoriales, la reforma laboral sirve.

LOS PRIVILEGIOS A LOS NACIONALISTAS

Bueno, pues esto es lo que en este momento de pandemia, este inconsciente, este irresponsable, este tipo políticamente indeseable es lo que pacta cargarse con Bildu y luego rectifica, con lo que también engaña a Bildu y dice: "No, bueno, no, realmente no era íntegra la reforma laboral, simplemente el despido por absentismo", que ya estaba amortizado y que "vamos a intentar primar más el convenio colectivo que el convenio de empresa". Es el gran caballo de batalla de los sindicatos por el primero tiene un papel y una fuerza mucho mayor que los sectoriales.

Bueno, pues hay que considerar que a la vista del desarrollo del pleno de ayer, de los acontecimientos absolutamente insólitos posteriores, la mayoría Frankenstein está muerta o no está muerta, pues a lo mejor sí, pero habrá que convenir que Sánchez es muy vivo porque ha ganado la votación, otro día en Moncloa y eso es lo único que pretende.

Pero tan cierto como eso es el hecho de que no existe una mayoría de Gobierno en España. No hay Presupuestos. Cada votación es un circo, es una subasta insólita, salen nacionalistas, reclaman y obtiene privilegos. No solo al que establece reglas fiscales a la carta para el País Vasco y Navarra, eh. De ese acuerdo con Bildu, que de eso no se ha tocado nada. Una abstención al estado de alarma a cambio de derogar la reforma laboral y más privilegios. Cada votación que haga Sánchez es una sangría para España, para su unidad, para adhesión. Y ajústense los cinturones que vienen curvas.

A penas nada más que su resultado y alguna anécdota, Sánchez consiguió a base de trampas habituales sacar adelante la prórroga del estado de alarma: 177 votos a favor, 162 en contra. Y, además, ya puestos, el tío se vino arriba y se puso un notable en la gestión, así como suena, después de casi 30.000 muertos. Él se cree que se lo merece todo, es autocrítica, lo demás son bromas.

Y, luego, además, Adriana Lastra nos obsequió hasta el hartazgo con esa nueva versión del brillante hallazgo conceptual de Rafaél Simancas de que Madrid tiene la culpa de todo, de que las cifras de la pandemia están mal porque Madrid está en España. Madrid es el culpable de los muertos y solo gracias a Sánchez se ha evitado que lleguemos a 300.000. Y, además, lo bueno de todo esto es que siemptre habrá quien lo defienda con entusiasmo.

LA POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Y otra de las herencias de Sánchez también es la polarización extrema de la sociedad. Unos españoles saliendo a la calle a protestar y otros, que tienen pinta de haber cotizado poco a la Seguridad Social, salen a amedrentarlos, a llamarles fachas por llevar la bandera española. Total, ¿qué pasa?

Ayer la primera agresión. Y tiene que ser un señor atendido en un hospital de una brecha en la cabeza. Curiosamente las primeras agresiones suelen venir siempre del lado de la ultraizquierda.

Y no se olviden que a partir de hoy la mascarilla es obligatoria, a no ser que padezca una afección respiratoria o pocas cosas o esté corriendo, sino mascarila obligatoria en la calle.