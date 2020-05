La sorprendente petición que hizo el familiar de un fallecido al párroco que oraba el responso

'Creer hoy' ya está en marcha. El consultorio sobre la fe que cada jueves a partir de las doce del mediodía se retransmite desde la página web de COPE y a través de su canal de Youtube, ha tenido como primer protagonista al Padre José Antonio Jiménez Fernández, más conocido como 'Quillo', que es párroco de la iglesia toledana San José Obrero del Polígono.

El sacerdote ha respondido a todas las preguntas que los usuarios han podido formular a través del correo electrónico participacion@cope.es o mandando sus preguntas al whatsapp: 650 51 58 00.

Entre las cuestiones que ha abordado el párroco destaca la vuelta a las misas tras dos meses sin poder celebrarse la Eucaristía y las misas de una manera presencial como consecuencia del estado de confinamiento. 'Quillo' ha reivindicado el esfuerzo que han realizado los curas para estar cerca de los fieles pese a las circunstancias.

A José Antonio Jiménez Fernández la pandemia le ha cambiado su día a día de manera considerable, como a todos. En su caso, pasó de residir en comunidad con 41 curas y las religiosas encargadas de la cocina, a un estudio de apenas 35 metros cuadrados, para de esta manera evitar contagios en la casa sacerdotal.

Ha ganado en este tiempo destreza culinaria. La plancha se le da peor. Sin duda, lo suyo es estar con los fieles. En tiempos de coronavirus, ha estado retransmitiendo (aún lo hace) cada mañana la misa a través de Facebook y otras redes sociales. Unas 200 personas le siguen cada dia: “Como dice el Papa, hemos conquistado el sexto Continente, que son las redes sociales, que han jugado un papel esencial, pero no es lo mismo. Muchos de los que han vuelto a las misas me comentaban las ganas que tenían de volver”, comenta.

Pero 'Quillo' vaticina que los mayores y los niños aún tardarán en volver: “Los mayores por una cuestión de salud y los más pequeños porque las comunione y confirmaciones se han pospuesto al otoño. Pero los matrimonios, adultos, etc. si están yendo a diario. Es una franja de edad constante y perseverante”.

Sin duda alguna, el peor momento vivido por el Padre José Antonio es en el momento en el que tuvo que rezar responso de tres minutos por los difuntos, muchos de ellos víctimas de este cruel virus que tantas vidas se ha cobrado: “Hay que estar con tres personas alrededor de un fallecido y decirles con mascarilla un responso. Tendrán sus funerales y su momento de dolor. Me he sentido pastor de la misericordia. Me compadezco del dolor”.

Lo curioso de estos episodios, es cuando cuando un familiar preguntaba al párroco si su ser querido estaba en el interior del féretro, ya que no se podía abrir: “¿Puedo grabarlo y mandarlo en directo al resto de familiares? Me pedían algunos. Es una cosa que nunca me habia pasado, pero es que nos hemos tenido que adaptar a la nueva realidad”, comenta 'Quillo'.