Coronavirus | España sufre un repunte del número de contagiados con 5.000 nuevos positivos en 24 horas

11.21 | AMPLIACIÓN Casado pone en duda que Sánchez quiera un pacto y pide que se haga con luz y taquígrafos

En la primera sesión de control al Gobierno desde que se decretó el estado de alarma, el líder del PP quiere que el pacto se haga en el Congreso

11.08 | ÚLTIMA HORA La cifra de muertos desciende; 523 fallecidos en 24 horas (este martes se registraron 567 muertos)

España suma 18.579 fallecidos, 177.633 contagiados y 70.850 recuperados. Hay 5.092 nuevos casos notificados en las últimas horas, un repunte de casi 2.000 más que en la jornada de ayer.

11.00 | "El gobierno ha actuado con la prontitud debida" , responde la minsitra de Trabajo, Yolanda Díaz a la intervención de José Ignacio Echániz (PP)

José Ignacio Echániz: "Su improviosación es una desgracia para los más vulnerables. Ha cumplido toda la sociedad española menos el gobierno, pague lo que debe a los españoles que necesitan los cobros de sus prestaciones".

10.58 | Víctor Manuel Sánchez (Vox), al ministro Grande-Marlaska: "¿Va a seguir comprando la protección mediática con el dinero de los españoles?"

El ministro de interior responde: "Utilizamos las redes contra noticias falsas y bulos"

10.48 |Íñigo Errejón propone una tasa COVID para que los que más tienen paguen más . "No vamos a tener un pais del siglo XXI si los millonarios sigue pangando impouestos como el el siglo XIX"

10.43 | Cayetana Álvarez de Toledo (PP) a la ministra María Jesús Montero: ¿Por qué España es el país con más muertos?"

La ministra Montero alude a órganos internacionales qa la OMS que dice, señalaron que España ejemplifica la lucha unificada contra el coronavirus.

Réplica de Álvarez de Toledo : "Ni siquiera son capaces de contar los muertos, por lo menos díganos de qué murieron".

10.37 | Pregunta Sandra Moneo (PP) a la ministra de Educación Isabel Celáa: "¿Cuándo piensa el ministerio de Educación reanudar las clases presenciales?

Celáa responde: "Cuando lo doga Sanidad, lo haremos gustosamente"

10.34 | Turno de Gabriel Rufián (ERC), a Iglesias: "Hoy en este paÍs la gente puede ir en un metro atestado pero no puede enterrar a sus mayores, nos parece una enorme irresponsabilidad abrir la mano, protejan a las familias, sean del tipo esean que están siendo obligadas a trabajar y que no tienen con quien dejar a sus hjijos con una prestación remunerada. Esperamos que este goberno no se esté dejando presionar más por la patronal que por le virus"

Iglesias responde a Rufián: "Tengo suerte porque tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos, soy consciente de que las ayudas sociales no llegan a todo el mundo, este gobierno está trabajando para que este escudo social llegue a los que lo tienen más difícil, usted y yo compartimos valores republicanos por eso le pido que participe en los acuerdos de resconstrucción que vamos a plantear".

10.30 | Macarena Olona (Vox): "Han prostituido a TVE y persiguen a los periodistas libres que se alzan con voz crítica"

Iglesias, elude responder :"Se desacredita con su intervención"

10.23 | Pregunta Teodoro Garcia Egea, del PP (lleva guantes), a Pablo Iglesias: "Usted es vicepresidente y es reponsable de todo, ¿no sospecharon cuando Italia cerró sus fronteras, o cuando se canceló el MWC, y ustedes llamaban a manifestarse, qué repsonsabilidad va asumir?

Pablo Iglesias, responde: "Con toda la responsalilidad"

Réplica de Egea: "Se le recordará por poner la ideología por encima de la salud de los españoles. Los aplausos de las 8 no son precisamente por ustedes"

Iglesias responde: "Dejen de competir con Vox a ver quien dice la mayor irreponsabilidad"

10.19 | Mireia Vehí (CUP): "¿Qué opinión le merece que grandes empresas españolas tengan beneficios mientras aumentan el paro y el endeudamiento de las clases populares y el sector público?"

Sánchez responde: "El Gobierno ha sido de los primeros en plantear una tasa digital a grandes empresas". "Hemos hecho muchas cosas en favor de las familias y autónomos"

10.12 | Mertxe Aizpurua (EH Bildu): ¿Cómo asegura que esta crisis no la pagará la ciudadanía como en 2008?

Sánchez responde: "El gobierno ha puesto en marcha muchas medidas para tejer red de apoyo a familias españolas y tejido productivo, un esfuerzo sin precedentes"·

10.09 | Casado, a Sánchez: "No nos venda su teatro, a usted solo le importa el poder, a nosotros los españoles, esa es la distancia que nos separa a ambos"

10.07 SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL CONGRESO | Sánchez responde a Casado. " Los muertos los siento como propios y tendrán su merecido reconocimiento. Las medidas de confinamiento están funcionando. Empezamos con un 28% de contagio y estamos a menos del 5%. Estamos tomando medidas duras que están teniendo eficacia"

10.07 | SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL CONGRESO El presidente del PP. Pablo Casado al presidente del Gobierno: "somos el país con más fallecidos y más sanitarios contagiados por falta de test, sea humilde y díganos como pretende gestionar esta crisis".

10.02 | Comienza la primera sesión de control al Gobierno desde el 26 de febrero, día que se decretó el estado de alarma . La presidenta, Meritxell Batet, muestra sus condolencias a las familias de los más de 18.000 fallecidos por el Covid-19. El Congreso guarda un minuto de silencio por Enrique Múgica y Landelino Lavilla.

9.52 | La pandemia roza los dos millones de casos y supera los 126.000 muertos en todo el mundo

Roza ya los dos millones de casos y deja más de 126.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins, que realiza un seguimiento a nivel global con datos de las autoridades sanitarias de cada país y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el balance actualizado a las 9.00 horas de este miércoles, la pandemia 1.982.552 personas contagiadas, 126.753 víctimas mortales y 3,1 millones de personas recuperadas, con Estados Unidos como el país más afectado, con un total de 609.422 positivos y 26.056 fallecidos.

El gigante norteamericano vuelve a crecer por encima de los 25.000 positivos en un solo día, tras registrar en las últimas 24 horas 27.000 nuevos casos de coronavirus y contabiliza 26.056 víctimas mortales por la pandemia.

9.51 | Gloria Lomana, en la tertulia de HERRERA EN COPE en directo: "Cómo vamos a imitar comportamientos ejemplares si Sánchez no lleva mascarilla"

9.48 | Carlos Herrera, en directo: "Si Rajoy tiene que ser multado por salir de casa que así sea, ahora la utilización de esta tontuna como elemento distracción, no"

9.45 | HERRERA EN COPE Luis del Val: “Fernando Simón, este Gobierno no le merece, demuestre que no es como ellos”

Simón del coronavirus ha sanado, pero el virus de la mentira está tan inmerso en este Gobierno que infecta a algunos funcionarios y altos cargos SIGUE LEYENDO

9.44 | HERRERA EN COPE ///AMPLIACIÓN// La CEOE: "De esta crisis se saldrá rápido si el Gobierno cuenta con las empresas"

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal, denuncia que el Gobierno no les llama para colaborar en la reactivación de la economía SIGUE LEYENDO

9.40 | Las dudas vuelven a una Bolsa que trata de defender los 7.000 puntos del índice Ibex 35

Hoy toca paso atrás en las Bolsas europeas, que no siguen la estela de las fuertes ganancias con las que cerró ayer Wall Street. Hoy los mercados pasan de puntillas por encima de la nueva rebaja de tipos de interés que ha anunciado China. Ha reducido la tasa de interés a los préstamos bancarios desde el 3,15 al 2,95 por ciento. Los inversores han digerido con preocupación, pero sin grandes sobresaltos, las previsiones que maneja el Fondo Monetario Internacional. En parte ya estaban descontadas esos negros augurios del FMI, que incluyen una caída del 8 por ciento en el PIB español de este año y una mejora del 4,3 por ciento el próximo ejercicio. Para la tasa de paro, el Fondo pronostica un pico del 20,8 por ciento este año. SIGUE LEYENDO el comentario de la Bolsa de hoy de FERNANDO MAÑUECO

9.25 | //AMPLIACIÓN// Escucha ya y lee el monólogo de Carlos Herrera de hoy

9.24 | HERRERA EN COPE Escucha ya el comentario de Ángel Expósito: "El Servicio de Estudios Estratégicos clavó lo que está pasando con el COVID19 hace dos años" LEER MÁS

9.23 | La UME desinfecta Mercamadrid: “Las zonas con alimentos crudos nos las saltamos”

Utilizan un camión nebulizador con el que descontaminan las naves SIGUE LEYENDO Informa Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE

9.20 | HERRERA EN COPE: Las consultas telefónicas al Servicio de Información Toxicológica (SIT) del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses han aumentado durante la pandemia de coronavirus, fundamentalmente por intoxicaciones relacionadas con la mezcla de productos de limpieza en los hogares.José Luis Conejo, jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: "No hay que mezclar productos químicos" .

Los expertos vinculan el aumento de consultas al afán de eliminar el coronavirus en el ámbito doméstico, pero alertan de que la asociación de distintos productos puede provocar cuadros toxicológicos, tanto a nivel respiratorio -con síntomas como rinitis, irritación faríngea, irritación laríngea, tos o disnea-, como dermatológico -irritación de la piel, picor, rubefacción o inflamación-.

En el caso de la mezcla de lejías con amoniaco, que es la más habitual, se produce una reacción química que genera un gas llamado cloramina (NH2Cl), altamente tóxico. Al entrar en contacto con nuestras mucosas, alertan, se descompone para producir ácido clorhídrico, que es tóxico y altamente corrosivo, por lo que provoca irritación de las mucosas y quemaduras en la piel.

El Servicio de Información Toxicológica, que funciona durante las 25 horas del día en el teléfono 915620420 y está atendido por un cuadro médico, recomienda evitar la mezcla de productos y seguir las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad para la limpieza en al ámbito doméstico y la prevención de infecciones por coronavirus

9.11 | TELEVISIÓN Iker Jiménez sospecha de la verificación de fake news: "Se las cuelan dobladas"

El presentador atacó en su programa de Youtube cómo le han tratado algunos medios de comunicación, e indagó en el origen de la pandemia. "En España están hablándonos de la información. ¿Quién maneja la información? Me parece muy bien que haya alguien que verifique y que podamos saber cosas que pensábamos que eran reales y ante esta sopa de letras de la información veamos que no. Pero es que también pasa que a los propios chequeadores se las cuelan y se las meten dobladas. ¿Dónde está el laberinto? El esfuerzo es bueno hasta el punto de que la gente pueda ser censurada en su opinión en las redes sociales por lo que cuenta. Entonces acabaríamos en una especie de Estado dictatorial. Bueno pues eso ha ocurrido en China y aquí tenemos a esos agitadores. ¿Estaremos nosotros entre esos agitadores? Espero que no, y si es así es porque creemos que tenemos que saber la verdad", decía. SIGUE LEYENDO

#LaEstirpedelosLibres esto es periodismo y NO la censura que tenemos en la televisión actual. Gracias @navedelmisterio y @carmenporter_ por investigar, estudiar y hacernos reflexionar. pic.twitter.com/mmTsFzL5yc — Wonderwoman (@angy5022) April 14, 2020

9.04 | TELEVISIÓN La aplaudida lección de Pablo Motos a Pedro Sánchez: "Ha llegado el momento de aceptar la realidad"

El presentador de 'El Hormiguero' dedicó su reflexión inicial a los políticos, y a cómo se debe llegar a un consenso y escuchar las mejores ideas SIGUE LEYENDO

8.50 | COPE te trae el rezo diario de los Laudes para acompañarte durante la Pascua

En este Miércoles de Pascua, el párroco D. Manuel Ros Cámara dirige una nueva oración en el rezo de Laudes, marcado por una Semana Santa del todo atípica. Una Pascua especial, en pleno confinamiento, mientras España se enfrenta a una de las crisis sanitarias más críticas de su historia. Un rezo de Laudes que puedes escuchar, como cada día, en COPE.es, donde ha acompañado a los lectores y oyentes en las semanas previas a la Semana Santa, y ahora durante esta semana tan especial.LEER MÁS

8.49 | HERRERA EN COPE Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económico sobre el varapalo del FMI a España, asegurando que el PIB caerá un 8% en 2020 y que el paro llegará al 20,8%. "El FMI está en la misma línea que anticipamos hace una semana. Un país ya con una alta tasa de paro, y tenemos el riesgo de acabar con una tasa inasumible cercana al 20%

Íñigo Fernández de Mesa, en directo: "De esta crisis se va a salir rápido si se cuenta con las empresas"

Íñigo Fernández de Mesa, en directo:"Un estado de hibernación en muy complicado, las cosas tardan un tiempo en recuperarse, por eso hay que apoyar a empresas para salir de esta situación"

Íñigo Fernández de Mesa, en directo: "Hay que apoyar a la población más vulberable, pero de esta crisis se sale si las empresas salen".

8.45 | Un hotel de cartón en el aeropuerto de Tokio para los pasajeros que esperan los resultados del coronavirus. Esta es la ‘historia del día’ que ya puedes leer y escuchar ‘Herrera en COPE’ SIGUE LEYENDO

8.42 | HERRERA EN COPE Escucha la mirada económica de Gay de Liébana: “Zozobrando”

A la madrugada se la puede temer y parafraseando al inolvidable Luis Eduardo Aute presiento que tras la noche del virus vendrá la noche económica más larga, Don Carlos. Amenazan las previsiones del Fondo Monetario Internacional que hacen sangrar la economía mundial y al filo de su guadaña vendrá la parca para economías vulnerables y enfermizas. ¿Cómo será el día que al alba se avecina, Don Carlos? La flota económica mundial, castigada por el fuerte oleaje, atraviesa aguas bravías, causando estragos a bordo, cayendo el 3% en 2020.LEER MÁS

8.41 | Jorge Bustos, en la tertulia de HERRERA EN COPE: "¡Sánchez prepara ya el plan de evacuación que vamos todos en ese barco! Es imposible que lo haga solo y con ese gobierno"

8.39 | Gloria Lomana, en la tertulia de HERRERA EN COPE: "De esta vamos a salir con mucha más dificultad, porque no se está pidiendo unidad real, haciendo una política cortoplacista. Estos Pactos de La Moncloa son cosmética y no podemos estar en estos momentos pensando cómo sacar rédito electoral cuando tenemos todos los días cientos de fallecidos, el país con índices más dramáticos y previsiones más nefastas"

8.35 | Juanma Castaño: "Esta noche, programa muy especial de 'El Partidazo de COPE'". Escucha ya el comentario de Juanma Castaño en 'Herrera en COPE'

A las 23:30, programa muy especial de 'El Partidazo de COPE'. Emitimos conjuntamente con José Ramón de la Morena y 'El Transistor' de Onda Cero. Con los mejores deportistas del momento. Atención, van a estar en directo en la radio: Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas, Sergio Busquets, Novak Djokovic, Carolina Marín, Ona Carbonell y Carlos Sainz. Todos esos en directo y todos para luchar contra el coronavirus y todos para hacer homenaje desde la radio a todos los que cada día están dando la cara por sacar la situación adelante. Programa muy especial, inolvidable. Ojalá disfrutemos. A las 23:30 les esperamos en la radio. LEER MÁS

8.30 | A esta hora HERRERA EN COPE te ofrece las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus:

Primera clave: España ya supera los 18.000 fallecidos según el recuento del Gobierno. Ligero repunte de muertes aunque el ritmo de contagios está por primera vez por debajo del 2 %. La cifra de positivos está ya por encima de los 172.000. Pero hay muchos más porque no se han realizado test masivos. La mejor noticia de nuevo el número de recuperados: 4 de cada 10 pacientes han dejado atrás esta pesadilla del coronavirus.

Segunda clave: Son las cifras del drama humanitario pero el covid-19 amenaza también la economía mundial. El FMI piensa que estamos ante una profunda recesión. Y atención porque sus previsiones para España son muy preocupantes. Cree que nuestra economía va a sufrir una caída del 8 % del PIB, la mayor desde la Guerra Civil y prevé que el paro en nuestro país podría dispararse por encima del 20 %, 7 puntos más que antes de la pandemia…

Tercera clave.- Los test son fundamentales para frenar los contagios. Desde ahora Sanidad toma el control de los laboratorios privados. El Gobierno ha ordenado intervenir estos centros para acelerar las pruebas, dice el ejecutivo, y evitar precios abusivos…Los laboratorios pasan ahora a estar bajo la tutela de las comunidades autónomas que decidirán a que personas se le harán los test.

Cuarta clave.- Hoy primera sesión de control al Gobierno desde que estalló la crisis del coronavirus. Se han registrado 15 preguntas. tres van a ser para Sánchez que ha reservado el miércoles de la semana que viene para prorrogar el estado de alarma. Duraría hasta el 11 de mayo completando 57 días de aislamiento.

Quinta clave.- Trump bloquea la ayuda de Estados Unidos a la OMS. El presidente de Estados Unidos acusa a la Organización Mundial de la Salud de encubrir la propagación del virus y también de promover la desinformación de China.

8.30 | HERRERA EN COPE A partir de las 8.45 podrás escuchar la entrevista a Íñigo Fernández de Mesa., vicepresidente de CEOE y Presidente del Instituto de Estudios Económico

8.29 | Apagón informativo en Moncloa: los datos del coronavirus en las Comunidades Autónomas que no se publican

Hay una distancia mayúscula entre la información difundida por Sanidad, la que exige a cada Comunidad y la que cada una ofrece por su cuenta LEER MÁS

8.28 | El Congreso de los Diputados acogerá este miércoles la primera sesión de control al Gobierno desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo y en medio de un ambiente de crispación, agravado por la desconfianza hacia el intento de Pedro Sánchez de forjar unos nuevos Pactos de la Moncloa.

El presidente del Gobierno y el líder del PP, Pablo Casado, se verán las caras en el hemiciclo después de que la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, concretara la fecha del comienzo de los contactos que perseguirán dichos pactos: el jueves que viene.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece este miércoles en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Escrivá dará cuenta de las medidas que está tomando su departamento frente a la crisis del coronavirus y para explicar otras en las que aún se trabaja.

8.27 |La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Ministerio de Justicia que realice test a los funcionarios que se incorporen hoy, cuando se levantarán las limitaciones para la presentación de escritos telemáticos.

El General del Poder Judicial (CGPJ) acordó levantar a partir de este miércoles las limitaciones establecidas el 18 de marzo a la presentación de escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto y su tramitación .

8.27 | China registra 10 casos de transmisión local del Covid-19 y 36 llegados desde el extranjero

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este miércoles diez casos de Covid-19 de transmisión local, ocho de ellos en la provincia de Heilongjiang y dos en la de Cantón, mientras que se han registrado otros 36 positivos procedentes del extranjero.

La cifra de fallecidos en China ha aumentado en un caso, por lo que ahora el total es de 3.342, después de se haya registrado la última en la provincia de Hubei, cuya capital Wuhan, ha sido el epicentro de la pandemia global.

8.23 | Gobierno y comunidades tratan de definir hoy cómo cerrar el curso

El Gobierno y las comunidades se reúnan este miércoles para tratar de definir el cierre del curso escolar tras el cierre de las aulas por el coronavirus y decidir si se evalúa la formación no presencial de los alumnos, así como los contenido y el formato de la prueba de acceso a la Universidad (EBAU), entre otros asuntos.

Según las previsiones, las perspectivas ante la finalización del curso 2019-2020 en el contexto de la situación sanitaria creada por la COVID-19 centrarán la reunión que la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el de Universidades, Manuel Castells, mantendrán con los respectivos consejeros autonómicos.

8.20 | Jorge Bustos, en la tertulia de HERREA EN COPE: "Se pasan el día anunciando mascarillas y test y en la calle no se ven"

8. 09 | HERRERA EN COPE.- Carlos Herrera, en su monólogo de hoy: "Sánchez, es de mala edicación convocar a reuniones por televisión . No se molestó en llamar, no es una buena manera de empezar".

8.08 | HERRERA EN COPE.- Carlos Herrera, en su monólogo de hoy sobre el golpe del FMI a España que asegura que el PIB caerá un 8% en 2020 y el paro llegará al 20,8%: "La mayor caída de la economía española desde los tiempos de la Guerra Civil, nos coge con el peor gobierno posible"

8.00 |HERRERA EN COPE.- Carlos Herrera, en su monólogo de hoy: "Seguimos esperando que el gobierno nos informe sobre el número de test realizados. En Andalucía se habían detectado 114 positivos y Sanidad solo contabilizó 5, los positivos asintomáticos no constan, algún motivo tendrá para no incluirlos en las estadísticas. España, es el país del mundo con mayor número de muertes por habitante".

1.42h El Ministerio de Sanidad de Brasil ha confirmado este martes que se han superado las 1.500 muertes a causa del coronavirus en el país ahora que han fallecido, en concreto, 1.532 personas, mientras que 25.262 están contagiadas.

Desde el Gobierno brasileño han indicado que el número de casos confirmados se ha incremento un 8 por ciento en un solo día, mientras que el de decesos ha crecido un 15 por ciento tras registrar 204 muertes en las últimas 24 horas.

23.38h La pandemia de coronavirus ha dejado en Estados Unidos ya 25.239 fallecidos y cerca de 600.000 contagios, por lo que el país continúa a la cabeza como el más afectado del mundo por el virus.

En total son 598.600 los casos confirmados, un número que podría ser aún mayor debido a la falta de pruebas de Covid-19 en algunas zonas del país. A nivel global son casi 2 millones los infectados y 125.196 los decesos, según el último balance global de la Universidad Johns Hopkins.

