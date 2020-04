La genial respuesta de Carmen Lomana al ser preguntada por lo primero que hará tras el confinamiento

Ante el Estado de Alarma en el que nos hallamos para evitar la propagación del COVID-19, es necesario más que nunca tratar de mostrar un buen ánimo para evitar la decadencia. Pese a las preocupaciones que generan esta situación en todos los ámbitos, a nivel sanitario, económico, laboral o social, mantener el ánimo levantado. Es el mensaje que ha querido también transmitir la empresaria y socialité Carmen Lomana, en una entrevista concedida a la revista 'XL Semanal'.

Los mensajes de Carmen Lomana suscitan el interés de algunos párrocos

La colaboradora del programa 'Fin de Semana' de COPE, presentado por Cristina López Schlichting, hizo un balance de cómo está transcurriendo su periodo de confinamiento en su vivienda de Madrid. Confiesa que no falta a la cita de los aplausos en su balcón a las ocho de la tarde para reconocer la labor de los profesionales sanitarios o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si bien es cierto que precisa que la mayoría de sus vecinos no se suman a esta iniciativa solidaria: "En mi calle no salen ni los monos al balcón. Serán muy snobs y lo de aplaudir no les parecerá elegante", afirma durante la entrevista.

Pese a las circunstancias, Carmen Lomana se muestra muy optimista de cara al futuro a través de sus comentarios o post en las redes sociales. Tanto es así que ha reconocido que son muchos los sacerdotes los que le demandan más vídeos con mensajes positivos: "Hay sacerdotes que me dicen que les envíe más vídeos porque les encantan. ¡Es alucinante!".

Ahondando más en esta última cuestión, Lomana afirmaba a 'XL Semanal' que trata con muchos sacerdotes de parroquias más humildes, que le piden la publicación de más vídeos en tono positivo ya que, afirma, esto ayuda a aquellos feligreses que no estén pasando por un buen momento o están faltos de esperanza: "Son sacerdotes de parroquias pequeñitas, que mandan mis vídeos a sus feligreses porque los ayudan mucho. Yo soy muy transversal", reflexiona la también empresaria y coleccionista de alta costura.

Lo primero que hará Lomana cuando superemos la crisis: rezar

Además, Carmen Lomana ha tenido la oportunidad durante el encuentro de mostrar su fe y cercanía con Dios. Tanto es así que ha avanzado en la entrevista que lo primero que hará una vez superemos la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, será dar gracias a Dios; "Rezar, dar gracias a Dios. Y, como no creo que nos animen a abrazarnos, me iré a una terracita a tomar una cerveza. Nunca bebo, pero esta vez lo haré".

Mientras tanto, toca quedarse en casa para lograr cuanto antes salir de esta difícil situación en la que nos encontramos. Una de las claves que ha ofrecido Lomana para no caer en depresión y mantener una actitud positiva, es el aspecto: "Verte con un buen aspecto te ayuda muchísimo, incluso a que te suban las defensas, en cualquier circunstancia de la vida". Por ello, la socialité no duda en arreglarse y maquillarse cada día, pese a permanecer en casa.

Las grandes dimensiones de su vivienda, le permite además no aburrise: "Camino de una punta a la otra y me hago varios kilómetros. Soy una privilegiada", reconoce Lomana en el encuentro con la revista.