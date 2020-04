El 67 por ciento de los españoles partidario de prohibir bulos o informaciones engañosas sobre el coronavirus

El coronavirus ocupa ya el primer lugar en la lista de preocupaciones de los españoles, por delante del paro o la situación económica, según el barómetro especial publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Para el 49,3 por ciento de los encuestados es el mayor problema que existe actualmente en España, seguido por los problemas de índole económico, que preocupan al 39,1 por ciento, y el paro, que baja al tercer puesto con el 36 por ciento, de acuerdo con este sondeo realizado telefónicamente entre los pasados 30 de marzo y 7 de abril.

En cuarto lugar se sitúa el mal comportamiento de los políticos, el mayor problema para el 20,9 por ciento, y en quinto, la sanidad en términos generales, que preocupa al 19,6 por ciento de los encuestados.

A la pregunta de cuál es el problema que más le afecta, un 41,9 por ciento de los consultados también cita el coronavirus, frente a un 34,9 que apunta a los problemas económicos; un 25,9 por ciento al paro; un 17,6 por ciento a la sanidad;, y en quinto lugar, con un 13,4 por ciento, entra en la lista el tener que estar encerrado en casa.

La mayoría partidaria de prohibir bulos y noticias falsas sobre la pandemia

A lo largo del mes que dura ya el confinamiento decretado por el Gobierno en el estado de alarma, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están denunciando una gran cantidad de bulos e informaciones falsas que se difunden cada día por las redes sociales, especialmente, y que llevan a la confusión o incluso al agobio entre los ciudadanos que viven con inquietud, incluso miedo, esta pandemia ante el alto grado de incertidumbre que presenta el futuro.

Ante tanta proliferación de falsas informaciones y bulos, en la encuesta especial elaborada por el CIS se pregunta a los encuestados:

"¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?".

Para el 67 por ciento de los encuestados, la mayoría mujeres, habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información.

Un 31 por ciento opina que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información y solo un 2 por ciento, no lo sabe o duda sobre si se debe restringir las informaciones que no son rigurosas.

