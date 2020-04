Herrera 'tumba' a Iglesias tras sus afrentas al Rey: "¿Salud y República?"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, defendió este martes "los valores republicanos" como la vía para que España avance y rechazó que el jefe del Estado vista uniforme militar cuando es "un representante del pueblo". "Los valores republicanos son los que hoy, más que nunca, en momentos en los que se toma conciencia el valor de lo común y de lo público, nos van a permitir avanzar", sostuvo Iglesias en su reflexión de Twitter, que remató con la frase: "14 de abril, memoria, democracia, justicia social, futuro, República".

HILO ���� Hoy, en días en los que se reordenan las prioridades y la realidad nos recuerda de un golpe cuáles son las cosas que verdaderamente importan, aquellas que sostienen la vida y nos construyen como sociedad, — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) April 14, 2020

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha afeado a Iglesias que rescatara la II República en un momento en el que España padece con gran dolor los efectos del coronavirus. "Ayer, el vicepresidente del Gobierno de Sánchez, o sea Pablo Iglesias, como no tenía otra cosa que hacer... Como no hay 18.000 muertos, como no hay miles de contagiados, como no hay una previsión de caída del 8% del PIB... como no pasa nada, pueso se puso juguetear con el Twitter. A hacer jueguecitos de República. Ya me extrañaba a mí que el 14 de abril... Digo, las cuatro de la tarde y este cantamañanas no ha puesto ningún tuit de la República. Lo puso, lo puso", ha comenzado diciendo Herrera.

"LO SUYO ES HACER REVOLUCIÓN DESDE EL CHALÉ DE GALAPAGAR"

"Con el problema de los muertos, los arruinados, los confinados, los hospitalizados, volver ahora mismo a la memoria de una España asalvajada como la de hace 90 años, es de ser un reaccionario. Un vividor de la política, que es lo que representa Iglesias. Un tipo al que el interés público le importa un pimiento. Lo suyo es hacer propaganda, hacer revolución desde el chalé de Galapagar. Lo tenemos que soportar como vicepresidente porque lo ha querido Sánchez. Y pagarle un sueldo", ha continuado el comunicador.

Emilio Naranjo

Para Herrera, las palabras de Iglesias son una afrenta del Gobierno al Jefe del Estado mientras Sánchez no le desautorice. "Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que es la respuesta típica que dará el portavoz tonto de turno. Iglesias no es un tipo que pasa por la calle. No es como usted o como yo. Es el vicepresidente del Gobierno. Vestido de camarero, pero vicepresidente del Gobierno. Según él, el Rey, que es militar, no puede ir vestido de militar a un acto militar. ¡Y que no haya sido llamado al orden por deslealtad!. Esto no es algo inocente o folclórico, producto de la tontuna republicana del día. Igual es hasta un mensajito a Pedro Sánchez", ha dicho.

Por último, Herrera ha concluido con un 'zas' épico contra Iglesias. "Hasta una mente repleta llena de espesante como la de Pedro Sánchez sabe que la recuperación no va a poder hacerla solo y menos con este individuo en el Gobierno. Al que le gustan los uniformes verdeoliva con boina roja. Con 18.000 muertos ponerse a jugar a comunistín es una falta de respeto a fallecidos, a enfermos y a los luchadores de esta crisis. ¿Salud y República?. Pues ahora mismo no tenemos ninguna de las dos", ha concluido.

