Españoles en Colombia: "Solo pedimos un vuelo que nos lleve a España"

A Nicolás Vicente Capsier, el coronavirus le ha convertido en portavoz de a un grupo de españoles a los que el confinamiento les pilló en Colombia, país que también está rrecluido en sus casas y no pueden regresar a España.

Se trata de un centenar de compatriotas que solo piden al Gobierno de España y al de Colombia que les permitan regresar, muchos de ellos estaban en le país latinoamericano de vacaciones y se encuentran en una situación muy comprometida, sin dinero e incluso les han tenido que acoger en casas.

En "Herrera en COPE", Nicolás quería, por encima de todo, dejar constancia de la terrible incertidumbre que están viviendo este grupos de españoles, aunque seguro que hay más con los que no tiene contacto, por la falta de respuestas que están teniendo de la Embajada de España en Bogotá.

"No es una cuestión política, solo queremos que se pongan de acuerdo, sabemos que el Gobierno colombiano está poniendo muchos problemas, pero solo pedimos que venga un avión vacío y regrese con doscientos pasajeros" reclama Nicolás Vicente Capsier.

"Esta tragedia nos ha pillado a 8.000 kilómetros de casa"

Entre este grupo de españoles, "algunos se encuentran en situaciones muy complicadas porque vinieron de vacaciones y se han quedado sin dinero literal, están alojados en hoteles, en casas acogidos, historias que encogen el corazón" relata Nicolás, su portavoz en COPE.

"Cierren los ojos" pide Nicolás Capsier "e imaginen pasar la tragedia a 8.000 kilómetros de tu país, de tu casa, con problemas económicos, sanitarios, hay un señor con problemas cardiacos. Otra española con un bebé de 11 meses, una chica de Lleida que le han dicho que si no regresa pierde su trabajo y es enfermera"

Y si se encuentran en complicadas situaciones ya no solo económicas sino también sanitarias a eso se une la indiferencia de los respectivos gobiernos, español y colombiano, "no nos dicen nada, absolutamente nada, solo que hay posibilidad de un vuelo, pero no concretan nada ni cuándo va a ser ni cómo y la gente está muy repartida y no hay forma de llegar a Bogotá porque está el Ejército en las carreteras y no permiten viajar". Algunos, incluso, se encuentran a muchas horas de viaje y "necesitan un documento para poder viajar, necesitamos que gente que está a 20 horas de Bogotá puedan llegar hasta aquí".

Pues de momento, tendrán que seguir en Colombia hasta que se encuentre una solución o se flote un avión con el que puedan ser repatriados a España.