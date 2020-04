Coronavirus | España supera los 18.000 muertos tras sumar 567 más en las últimas 24 horas

Sigue en directo la rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del COVID19, hoy con Fernando Simón al frente, que se incorpora tras la cuarentena al haber dado positivo en coronavirus:

��EN DIRECTO

11.32 | María Pilar Allué, comisaria principal de la Policía Nacional, en directo sobre el reparto de mascarillas. "Tanto ayer comoe sta mañana todo se ha desarrollado con normalidad".

"No debemos bajar la uardia. Hemos detectado personas insolidarias que pretenden inclumplir las medidas de confinamento por las noches. El maldito virus no entiende de horarios y al policía tampoco"

11.30 | El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, en directo. Entre las labores del ejército en las útlimas horas destaca el desmontaje del Palacio de Hielo de Majadahonda como morgue temporal

11.25 | Fernando Simón, en directo: "La tendencia es buena. Me hubiera gustado tener más curados que contagiados, pero hoy no ha sido posible". Habla

11.21 | El Consejo de ministros ya en marcha a esta hora. Se va a dar mas aire a pymes y autónomos con el aplazamiento hasta mayo del pago de impuestos. Fue noticia adelantada por COPE. Tambien se va a elevar el techo de gasto, más capacidad de gasto, del ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana para aumentar los planes de vivienda que ya están en marcha como las ayudas al alquiler.

11.15 | Aumentan las consultas por intoxicaciones al mezclar productos de limpieza

Las consultas telefónicas al Servicio de Información Toxicológica han aumentado durante la pandemia

LEER MÁS

11.07 | /// ÚLTIMA HORA ///DATOS España supera los 18.000 muertos tras sumar 567 en 24 horas

Ligero repunte de fallecidos; 567 nuevas víctimas en 24 horas. El lunes se regustraron 517.

En total España suma 18.056 fallecidos, 172.541 contagiados y 67.504 recuperados.

��EN DIRECTO

10.58 Fernando Simón regresa a la reunión diaria en La Moncloa tras 15 días en cuarentena

Fernando Simón se ha reincorporado este martes a las reuniones diarias en La Moncloa del Comité Técnico de Gestión del actual estado de alarma, tras guardar una cuarentena domiciliaria de 15 días por haber dado positivo en un test de coronavirus el pasado 30 de marzo.

Simón ha evolucionado de forma favorable en esta última quincena y él mismo ha confirmado que su sintomatología siempre fue de carácter leve. De hecho, a menudo participó por videoconferencia en la rueda de prensa diaria que ofrecen los miembros del Comité Técnico de Gestión, en la que le sustituía de manera presencial la doctora María José Sierra.

10.42 | El Papa Francisco reza para que en las dificultades estemos unidos superando las divisiones LEER MÁS Informa COPE Religión

10.33 | El alcalde de Madrid agradece la "insustituible" labor de Cáritas Diocesana de Madrid y de los sacerdotes LEER MÁS Informa COPE Religión

10.20 | El Gobierno toma el control de los centros privados que realizan test y regulará los precios LEER MÁS

10.15 | Vuelta al cole virtual

Este martes regresan a las aulas los escolares de toda España. Todos ellos encaran con incertidumbre el tercer trimestre educativo más atípico LEER MÁS

10.10 | Paso a paso: así se puede comprobar por internet el estado de tramitación de un ERTE

Para saber cómo va la tramitación de un ERTE basta con tener DNI electrónico o introducir los datos del trabajador en la web del SEPE LEER MÁS Informa COPE Santiago

10.05 | Así es la moratoria fiscal que aprueba el Gobierno

Da un mes de respiro a pymes y autónomos aunque llega tarde LEER MÁS Informa Joaquín Vizmanos, jefe de Economía de COPE

10.00 | CONSULTORIO COPE Consejos de salud contra el coronavirus por el doctor Esteban Pérez Almeida

El doctor Esteban Pérez Almeida estará todos los miércoles a las 12.00h. en COPE.es en un consultorio especial para responder a todas las dudas de los usuarios sobre el coronavirus. Las cuestiones acerca de este virus, del que todavía hay muchos interrogantes, provocan la alarma de muchos ciudadanos en un momento de emergencia sanitaria. Por ello, siempre es bueno acudir a la voz de los expertos para dar respuesta a muchas de esas preguntas. LEER MÁS

10.06 | HERRERA EN COPE Ya puedes escuchar y leer la 'Imagen' de Luis del Val de hoy: “Con 3.250.000 de parados y no hay un 3% que arrime el hombro para que las cosechas no se pierdan"

"3.250.000 parados registrados, con nombres y apellidos, resulta inquietante no encontrar a un 3% que arrime el hombro y ayude con las cosechas" LEER MÁS

Audio

10.05 | Carmen Calvo anuncia en su cuenta de Twitter que ha superado el coronavirus: "He superado al COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos" LEER MÁS

He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque #EsteVirusLoParamosUnidos — Carmen Calvo (@carmencalvo_) April 14, 2020

10.03 | El nuevo síntoma del coronavirus que investigan los médicos y que afecta especialmente a los niños

Además de a los pulmones y al sistema respiratorio, el virus podría también causar problemas en los pies LEER MÁS

10.02 | En Reino Unido el el Times ya publica que el estado de alarma, el confinamiento se extenderá en aquel país hasta el 7 de mayo.

10.01 | En China ya se ha comenzado a ensayar dos tipos de vacunas contra el coronavirus en humanos. Las autoridades chinas aseguran que ya llevan 3 días sin registrar muertes. LEER MÁS

Laboratorio

10.00 | Ya esta en tierra, en el aeropuerto de Manises, en Valencia, el noveno avión con material sanitario procedente de hina. Se trata de 53 toneladas de materiaL sanitario entre mascarillas, batas y gafas de protecciÓn. Y en Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se espera el aterrizaje del cuarto avión fletado por la Comunidad de Madrid con 80 toneladas de material sanitario porcedente de China desde donde los empresarios se están volcando para hacer llegar sus donaciones a España como destacaba en Herrera en COPE Jenifer Zhang, presidenta del China Club Spain. PINCHA AQUÍ PARA LEER Y ESCUCHAR LA ENTREVISTA

Audio

9.55 | Este miércoles se cumple un mes de la declaración del estado de alarma por la epidemia de coronavirus.

9.52 | Alemania supera los 125.000 contagiados por coronavirus y se aproxima a las 3.000 víctimas mortales

9.50 | Defensa repliega las tropas de adiestramiento de Afganistán, Irak y Mali

Las fuerzas armadas han replegado temporalmente a las tropas de las misiones de adiestramiento en Afganistán, Irak y Mali por la paralización de la mayor parte de sus actividades por la pandemia de COVID-19.

En concreto, han sido replegados 30 militares de la misión "Resolute Support" de Afganistán y entre 150 y 200 de las misiones de "Nato Mission Irak" e "Inherent Resolve" de Irak; además, está previsto el repliegue de más 100 efectivos de la Misión de Adiestramiento de la Unión Europea en Mali (EUTM Mali).

Varios militares del Regimiento de Defensa NBQ Valencia 1 Paterna cogen material para proceder a la desinfección programada en la Residencia La Tejera en Guadarrama para evitar así la propagación del

9.48 | HERRERA EN COPE //AMPLIACIÓN// Ya puedes escuchar la entrevista completa al médico al que un vecino pidió que se fuera de casa: "No es peligroso que un sanitario viva cerca de ti"

Jesús Monllor ha recibido una nueva nota de sus vecinos, aunque el texto era esta vez bien diferente: "Aquí vive un héroe"

LEER MÁS

9.43 | La semana arranca con ganancias en las Bolsas y en el precio del petróleo

El índice Ibex 35 sube un 1 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 7.140 puntos.

Esta semana cuenta con tan solo cuatro sesiones en las Bolsas europeas, ya que permanecieron cerradas ayer, lunes de Pascua. Hoy los mercados cotizan un dato que no ha sido demasiado bueno, pero sí mejor de lo que se esperaba. Se trata del comercio exterior de China, que se ha contraído en el primer trimestre a un ritmo inferior al que temían los más pesimistas. Los inversores cotizan, además, el acuerdo que consiguió la semana pasada “in extremis” el Eurogrupo. Desbloqueó 500.000 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus y a sus repercusiones económicas. Las Bolsas asiáticas han cerrado con ganancias, que han alcanzado el 3 por ciento en el índice Nikkei de Tokio. El mercado de futuros apunta hacia una apertura alcista esta tarde en Wall Street. LEE AQUÍ EL COMENTARIO COMPLETO DE FERNANDO MAÑUECO

9.35 | ¿Debería llevar mascarilla todo el mundo para frenar el coronavirus?

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue sin recomendar mascarillas a las personas sanas sin contacto con infectados por coronavirus, su uso en espacios públicos se ha extendido en Europa y en el mundo ante la creciente evidencia de que puede resultar útil para frenar la expansión de la COVID-19.

LEER MÁS

9.20 | HERRERA EN COPE //AMPLIACIÓN// Ya puedes leer y escuchar el monólogo completo de CARLOS HERRERA: Macron tiene un plan contra el coronavirus, Sánchez solo un relato" LEER MÁS

Audio

9.15 | Diseñan una pequeña pieza que permitirán abrir puertas y pulsar botones sin necesidad de contacto directo

Cuatro empresas gallegas en colaboración con la Universidad de Vigo y Asime han creado 10.000 dispositivos que repartirán de manera solidaria. LEER MÁS Informa COPE Vigo

9.00 | HERRERA EN COPE. Ya puedes escuchar 'El paseíllo del Tron' con Á ngel Expósito: "Parte del Gobierno cree que la solución no pasa por la sociedad civil sino por el intervencionismo" LEER MÁS

Audio

8.47 | HERRERA EN COPE. En directo puedes escuchar la entrevista a Jesús Monllor, médico de Alcázar de San Juan. Un vecino le dejó una nota en la puerta de su casa instándole a abandonar el edificio mientras dure la pandemia: "Ayer me encontré otra nota 'aquí vive un héroe", señala.

.- "Alcázar de San Juan se han volcado conmigo, me he sentido muy arropado", señala. "La alcaldesa acudió al hospital con una carta firmada por todos los vecinos en la que se agradecía el trabajo y la entrega con los pacientes"

.- Jesús Monllor sobre la persona que le dejó la nota: "Probablemente puede estar enferma, o tenga mucho miedo o la puso en un momento de desesperación, tampoco quiero que se señale a nadie, quiero transmitir tranquilidad".

.- Monllor sobre la situación en su hospital: "La afluencia de pacientes están disminuyendo"

8.35 | HERRERA EN COPE El comentario de Santiago González, a esta hora en direct0. "El reparto de mascarillas ayer d¡fue un desastre, y son de esas que hay que desechar en 4 horas"

8.30 | HERRERA EN COPE Sergio Barbosa te cuenta las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España:

Primera clave: Continúa el reparto de mascarillas en el transporte público. A esta hora cientos de miles de personas continúan incorporándose a sus puestos de trabajo. Hoy también en las 8 autonomías en las que el Lunes de Pascua es fiesta. La Policía sigue repartiendo mascarillas en estaciones de metro, autobuses y cercanías de toda España.

Segunda clave…Algunas empresas, sobre todo pequeñas, reconocen que no pueden cumplir con las medidas de protección. No han podido reanudar su actividad porque dicen que no cuentan con el suficiente material de protección para sus trabajadores. Reconocen que están teniendo dificultades para cumplir con los protocolos…El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el aplazamiento hasta mayo del pago de impuestos para pymes y autónomos con dificultades por el coronavirus como adelantó COPE la semana pasada.

Tercera clave.- El número de fallecidos y el de contagios se frena según las últimas cifras oficiales de la Semana Santa. Habrá que ver si la tendencia se confirma en los próximos días… Nos acercamos a los 170.000 contagiados aunque muchos casos siguen ocultos por la falta de test. La cifra de fallecidos, según el recuento oficial, es de 17.500. También probablemente muy por debajo de la real. La fuerza, un día más, nos viene de las casi 65.000 personas que ya se han recuperado.

Cuarta clave…El coronavirus está sacando lo mejor de la mayoría pero también lo peor de algunos. Actitudes insolidarias como la que ha vivido Mirian, una empleada de un supermercado de Cartagena. Sus vecinos le han dejado una nota por debajo de la puerta. Le piden que se marche de su casa porque temen contagiarse.

Quinta clave.- Francia prolonga el confinamiento hasta el 11 de mayo. No habrá eventos públicos en el país vecino hasta mediados de julio. Macron anuncia que desde el 11 de mayo se van a realizar test a todos los que tengan síntomas…A partir de esa fecha comenzarán a abrir las guarderías y los colegios pero seguirán cerrados los cines, museos y restaurantes.

8.25 | La pandemia se acerca a los dos millones de contagiados en todo el mundo

La pandemia roza ya los dos millones de afectados en todo el mundo, según el último balance global de la Universidad Johns Hopkins, cuyas cifras anunciaban la superación de la barrera de los dos millones de positivos en una actualización anterior.

En concreto, el Covid-19 deja 1.920.618 personas contagiadas, 119.687 muertes y 449.949 personas recuperadas en 185 países y territorios.

Estados Unidos es el país más afectado ya que contabiliza 582.607 positivos, 23.628 víctimas mortales y 44.261 curados. La ciudad de Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia con 106.813 casos y 7.349 muertos.

España conserva la segunda posición por número de contagios, con 170.099 casos y 17.756 muertos, seguida por Italia, que contabiliza 159.516 personas contagiadas y 20.465 víctimas mortales por Covid-19.

8.21 | HERRERA EN COPE Ya puedes escuchar ' La mirada económica de Gay de Liébana': “Reconstrucción de España” Hay que reconstruir la España económica con frescura de ideas, talento y liderazgos… valiéndonos por nosotros mismos sin tanta dependencia del turismo

Audio

8.15 | Continúa el reparto de mascarillas

El Gobierno continúa este martes el reparto de más de 10 millones de mascarillas entre las comunidades y ciudades autónomas ante la reanudación de actividades no esenciales, distribución que se extenderá hasta el próximo jueves, y que este martes se estrena en las comunidades donde ayer fue festivo por la Semana Santa.

Hoy el reparto comienza en Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y La Rioja, para culminar el miércoles en Ceuta y Melilla.

Los 10 millones de mascarillas empezaron a repartirse este lunes en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Murcia, Extremadura y Madrid, comunidad en la que se entregan en dos franjas horarias, de mañana y tarde.

8.10 | El oro toca nuevos máximos desde agosto de 2011, en 1.775 dólares

Su precio, uno de los activos considerados refugio en tiempos de crisis, ha comenzado el día en nuevos máximos desde agosto de 2011, al situarse en 1.775 dólares por onza.

El oro se recupera con fuerza después del desplome que sufrió en marzo, cuando el precio llegó a caer hasta los 1.461 dólares a pesar de que los inversores huían de la renta variable ante la crisis desatada por la expansión del coronavirus.

Según los analistas, ese descenso se debió a que los inversores buscaban liquidez y se desprendían incluso de los activos considerados más seguros.

8.00 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy : "Es curioso como el gobierno no para de dar ruedas de prensa pero cada vez estamos peor informados, entre los misterioros expertos, los famosos protocolos, la gente no sabemos nada, ni qué test se hacen, ni el número real de contagiados ni muertos. Anoche, el presidente francés, Emmanuel Macron, en una comparecencia, de solo media hora, -con eso llega, todo lo demás sobra y aburre-, y en esa media hora fue capaz de detallar un calendario para la salida del confinamiento desde el 11 de mayo. Esta gente tienen un plan, Sánchez no, lo que tiene es un relato, expertos y protolocolos". //HABRÁ AMPLIACIÓN//

Audio

7.55| Fallece mujer con obesidad mórbida cuando era evacuada por posible positivo

Una vecina de Badajoz con obesidad mórbida, y que presentaba posibles síntomas de coronavirus, ha fallecido este lunes cuando era evacuada por bomberos y personal sanitario del interior de su casa, ubicada en el sexto piso de un edificio.

El suceso ha tenido lugar en un bloque de viviendas de la avenida del Perú de la capital pacense, después de que efectivos sanitarios solicitaran la ayuda de los bomberos para poder evacuar a la mujer para su traslado a un centro sanitario, han explicado a EFE fuentes del servicio

7.50 | HERRERA EN COPE. A partir de las 8.45 podrás escuchar a Jesús Monllor, médico. Sus vecinos le piden que abandone su casa mientras dure la pandemia

6.12h David Nabarro, el enviado especial del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para el Covid-19 ha asegurado este lunes que la población necesitará acostumbrarse a una "nueva realidad" una vez pase la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ya que el virus "no va a desaparecer".

Nabarro ha concedido una entrevista a la BBC en la que ha señalado que la sociedad deberá comenzar a asimilar la "nueva realidad" que ha supuesto para todo el mundo un virus como el Covid-19.

5.32h El Ministerio de Salud de China ha confirmado este martes tres únicos casos de Covid-19 de transmisión local, todos ellos en la provincia sureña de Cantón, mientras que otros 86 positivos procedentes del extranjero han sido registrados.

La cifra de fallecidos en China se mantiene en 3.341, después de que no se hayan registrado muertes en el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias. El número de casos positivos es hasta el momento de 82.249, mientras que 77.738 han logrado el alta médica.

4.13h El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que este martes anunciará la creación de uno o varios comités que se encargarán de la reapertura del país norteamericano en las próximas semanas, cuando se aplaque la pandemia del coronavirus.

"Hemos desarrollado un comité. En realidad, lo llamamos una serie de comités con las personas más destacadas del país, las personas más exitosas en los diversos campos, y los anunciaremos mañana", ha revelado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

2.25h La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan deja un balance de 1,9 millones personas contagiadas y más de 118.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos como el país más afectado, con más de 572.000 casos y más de 23.000 muertos.

Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado a las 22.20 horas de este lunes (hora peninsular española), el coronavirus deja 1.905.935 personas contagiadas, 118.623 víctimas mortales y 446.336 personas curadas en 185 países y territorios.

1.15h La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado en TRECE que ya ha despegado rumbo al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez un cuarto avión con 80 toneladas de material sanitario. LEER MÁS

22.32h La dirección de la prisión de Soto del Real (Madrid) ha acordado el aislamiento del módulo 10 en el que se encuentran el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, ambos condenados por Gürtel, y el exministro Rodrigo Rato, que cumple condena por las tarjetas black.

Según han informado a Efe fuentes penitenciarias, la prisión ha tomado esta decisión esta tarde como medida de prevención después de que uno de los internos en este módulo tuviera que ser ingresado por contagio por Covid-19, si bien ya ha recibido el alta hospitalaria.

Para evitar que los contagios se propaguen por la prisión, la dirección ha decidido poner en cuarentena a todo el módulo durante unos 15 días.

22.27h El 40 % de los españoles cree que el coronavirus provocará un impacto negativo de largo plazo y una recesión económica prolongada, por encima de la media europea, que es del 30 %, según una encuesta realizada por la consultora McKinsey.

El estudio demoscópico, publicado este lunes, refleja, por contra, que el 15 % de los españoles considera que la economía se recuperará en dos o tres meses y volverá a un crecimiento tan o más fuerte que antes de la pandemia de coronavirus, ligeramente por debajo del 16 % de media europea.

La mayoría, sin embargo, se sitúan en un punto intermedio, ni tan pesimista ni tan optimista, ya que el 45 % de españoles (y 54 % de europeos) cree que la economía tendrá impacto negativo por entre 6 y 12 meses y luego volverá a un ligero crecimiento.

22.19h El Gobierno ha iniciado este lunes el reparto de más de 10 millones de mascarillas entre las comunidades y ciudades autónomas ante la reanudación de actividades no esenciales, un reparto que se extenderá hasta el próximo jueves. Puedes leer más al respecto aquí.

