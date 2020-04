La UME desinfecta Mercamadrid: “Las zonas con alimentos crudos nos las saltamos”

”Desinfectamos Mercamadrid viernes, sábado y domingo, y lo hacemos todos los fines de semana”, explica a COPE el brigada Félix Rodríguez Lozano del Primer Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Son tres los militares que llevan a cabo esta misión. El brigada Lozano cuenta cuál es el procedimiento; lo hacen en tres fases, “la primera fase consiste en desinfectar la nave de pescados, en una segunda fase nos encargamos de la zona de las naves de fruta, verduras y carnes -primero se hace por fuera-, y en una tercera fase, esas mismas naves ya por dentro”. Emplean varias horas en cada una de estas tareas. “El primer día hicimos en un par de horas la zona de pescados, el siguiente tuvimos que hacer todas las naves exteriores con los medios pesados y tardamos unas tres horas y media o cuatro, y el tercer día la parte interior se esas naves tardamos dos horas y media o tres”, señala el miembro de la UME.

Este equipo de tres militares forman parte del pelotón de nebulización pesada. “Con unos camiones y unos cañones que tienen detrás nebulizamos una mezcla de agua con hipoclorito al 0,5 por ciento en la zona de los exteriores, después en la zona interior de pescados, y luego con un jeep nos metemos en el resto de naves”, describe el brigada. El vehículo de menos tamaño lleva incorporada en la parte de atrás una manguera con una pistola nebulizadora. Deben graduar su actuación dependiendo de si hay o no alimentos almacenados, y de si están o no envasados. Y asegurarse de que “toda la zona está limpia y no hay residuos ni restos de comida”. En los lugares en donde hay comida almacenada “la nebulización tiene que ser más ligera o nula, si son alimentos en crudo o envasados; si es en crudo, esa zona nos la saltamos”, afirma el brigada Lozano.

Militares completamente protegidos

Los militares que realizan esta labor van protegidos por un mono completo blanco que les tapa todo el cuerpo -incluida la cabeza- y “una máscara multiespectro para quien está manejando el cañón y la pistola”, mientras que “el resto de personal -más alejado del cono de proyección- está trabajando directamente con el mono de la UME, con prendas de alta visibilidad, mascarilla, gafas de protección y guantes”.

Esta misma misión la llevan a cabo otras unidades de la UME en instalaciones similares como Mercagranada o Mercamálaga