Las dudas vuelven a una Bolsa que trata de defender los 7.000 puntos del índice Ibex 35

Hoy toca paso atrás en las Bolsas europeas, que no siguen la estela de las fuertes ganancias con las que cerró ayer Wall Street. Hoy los mercados pasan de puntillas por encima de la nueva rebaja de tipos de interés que ha anunciado China. Ha reducido la tasa de interés a los préstamos bancarios desde el 3,15 al 2,95 por ciento. Los inversores han digerido con preocupación, pero sin grandes sobresaltos, las previsiones que maneja el Fondo Monetario Internacional. En parte ya estaban descontadas esos negros augurios del FMI, que incluyen una caída del 8 por ciento en el PIB español de este año y una mejora del 4,3 por ciento el próximo ejercicio. Para la tasa de paro, el Fondo pronostica un pico del 20,8 por ciento este año.

Más pesimistas son los expertos de Goldman Sachs. Creen que la tasa de paro alcanzará este año en España el 23 por ciento y el 17 en Italia, mientras el desempleo en Alemania no superará en 5 por ciento.En el ámbito bursátil, Goldman Sachs confía ver de nuevo al índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York por encima de los 3.000 puntos este año, frente a los 2.850 a los que cerró ayer. Por su parte, JP Morgan y también Morgan Stanley -en su escenario más probable- creen que el índice S&P 500 puede ir a buscar nuevos récords históricos a la vuelta de un año animado por los multimillonarios planes de estímulo económico que encabeza la Reserva Federal y el gobierno estadounidense.

Madrid abre con una bajada del 1 por ciento

El índice Ibex 35 arranca la sesión en 7.030 puntos, con baja de un 1 por ciento. El mercado hizo suelo el 23 de marzo por debajo de los 6.000 puntos. Bajan Repsol, Inditex, las acereras y los bancos. Por su parte, el índice paneuropeo Eurostoxx 50 cayó a mediados de marzo por debajo de los 2.400 puntos. Hoy supera los 2.900. La reacción desde mínimos ha sido violenta, lo que justifica la inestabilidad actual. Se mezclan los inversores que realizan los beneficios que han conseguido en sus operaciones de corto plazo, con los que toman posiciones a medio y largo. Los bolsistas confían en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores prorrogue la prohibición de las operaciones cortas al menos un mes más. Este viernes se cumple el mes de prohibición que había decretado la CNMV.

Hoy los mercados van a contar con los datos de inflación de Alemania, España, Francia e Italia. Ya se sabe que el IPC español se ha situado en el cero por ciento anual, frente a una lectura anterior de siete décimas. Además, los inversores esperan los indicadores de producción industrial y ventas al por menor en Estados Unidos.

En los demás mercados, la prima de riesgo aumenta hasta 123 puntos, con el rendimiento del bono a diez años en el 0,83 por ciento. Según las estimaciones que maneja el FMI, déficit se disparará hasta el 9,5 por ciento del PIB, para moderarse después hasta el 6,7 en el año 21. Al final de la próxima semana volverá a reunirse el Eurogrupo. Su presidente, Mario Centeno, no descarta que al final se pongan en marcha los eurobonos como medida de urgencia para enfrentarse a la profunda crisis económica que ha provocado la crisis sanitaria. La agencia Moody's cree que no serán suficientes los 540.000 millones de euros que va a movilizar el Erurogrupo para luchar contra el coronavirus y sus efectos económicos.

El oro se paga a 1.740 dólares por onza. Ha subido un 5 por ciento en los últimos días y acumula una ganancia del 15 por ciento en lo que va de año.

El precio del petróleo baja ligeramente hasta 29 dólares. No acaban de subir los precios, ni siquiera a pesar del sustancial recorte de la producción que va a realizar la OPEP y otros grandes exportadores. Los expertos de Bernstein consideran que los recortes en la producción que han acordado la OPEP y Rusia y los que va a realizar otros países exportadores no serán suficientes para compensar la caída vertical que ha sufrido la demanda mundial de petróleo. Cifra la sobreoferta actual en torno a 13 millones de barriles por día a lo largo de la segunda mitad del año. Bernstein no descarta que el barril de crudo del Mar del Norte caiga a la zona de los 20 dólares.

