El misterioso aumento de casos de gripe en febrero que "podría ser coronavirus", según Fernando Simón

Al final de la rueda de prensa habitual, en la que Simón valora y analiza los datos del día respecto al coronavirus, el experto respondía una pregunta lanzada desde uno de los medios de comunicación convocados por videoconferencia. En la misma, el medio destacaba la última campaña estacional por gripe, que había tenido un repunte sospechoso de casos con respecto a otros años en el período que comprende los meses de diciembre a febrero.

En esos meses señalados, la afección a esta dolencia era mayor en los menores de quince años. Y la actividad gripal permanecía con una tendencia al alza en Europa. Aún con todo, a mediados de marzo el Sistema de Vigilancia de Gripe del Instituto de Salud Carlos III, daba por terminada el período epidémico de la gripe en España.

A esta cuestión el experto destacaba que “ha habido en la evolución de la enfermedad en febrero alguna variación no habitual en la curva de casos. No sabemos si pudo estar asociada a un incremento no tanto de la gripe, sino de los médicos que fueran más sensibles a la hora de detectar posibles casos. O si se pudo producir porque se incluían por gripes algunos casos de coronavirus. Esa información no la tenemos pero se pueden poner sobre la mesa. Estudiarlo va a ser difícil. La posibilidad existe y se tiene que trabajar.”

Quizás el coronavirus aterrizó en nuestro país antes de lo previsto. Desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias liderada por Simón valoran esta posibilidad.

��EN DIRECTO

Rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/RoEsPidEAH — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 15, 2020

¿Los niños tuvieron una incidencia elevada por coronavirus en febrero?

Ante el supuesto repunte de casos por gripe en niños durante la época de invierno que le han puesto sobre la mesa a Simón el epidemiólogo ha querido trasladar el siguiente mensaje: “No he seguido los datos de enfermedades que no podemos valorar porque no se notifican habitualmente. Hay algunas dolencias a las que se hace seguimiento y otras que no. Si es cierto que hemos leído informaciones que apuntan a que podría ser una hipótesis de incremento de transmisión entre niños por coronavirus. Pero la evidencia es relativamente débil. De todas formas hay grupos de investigación que están valorando esto”.

Es probable que esos niños superasen la COVID-19 cuando todavía no se registraban casos en nuestro país, dada la evolución de esas “gripes” en neumonías, una de las patologías clave para el coronavirus. No obstante, como indicaba Simón, todavía no hay pruebas verídicas ni registros que puedan asegurar esta premisa.