La CEOE: "De esta crisis se saldrá rápido si el Gobierno cuenta con las empresas"

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y Presidente del Instituto de Estudios Económicos, asegura que España sólo saldrá rápido de la crisis del coronavirus si se cuenta con las empresas. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", el representante de la patronal ha señalado también que el Gobierno no les ha llamado para tratar la reapertura de la economía. "Hemos colaborado con el Ministerio de Economía en el tema de los avales a los bancos. De hecho, el sector financiero está siendo un gran esfuerzo por nutrir de liquidez a la pequeña y mediana empresas. Pero en los últimos días no hemos sido consultados por el tema de la renta mínima o el real decreto que trataba de poner a la Economía en un estado de hibernación. No tuvimos ocasión de expresar nuestra opinión", ha denunciado.

Fernández de Mesa coincide en las previsiones anunciadas por el FMI para España de cara a los dos próximos años. Según la CEOE, el escenario más optimista, con el fin del confinamiento en abril, apuntaba a una caída del 5% del PIB. Si nos vamos hasta mayo, como todo apunta, se perdería el 9%. "Si la economía cae hasta este extremo, acabaremos con un déficit por encima del 10% y una deuda cercana al 115%", ha dicho. Además, la patronal cree que hay un gran riesgo "de acabar con una tasa inasumible de paro, cercana al 20%".

Por este motivo, el vicepresidente de la CEOE ha insistido en el papel fundamental de las empresas para superar este duro trance. "Si las empresas no trabajan o no producen, no va a haber ingresos fiscales y no va a haber dinero para financiar a vulnerables o asistencias sociales. El Gobierno debe agilizar la recuperación desde el punto de vista de las empresas", ha explicado. Fernández de Mesa ve posible un repunte "vigoroso" de la economía en 2021, pero esto no se producirá "si se destruye la mitad del tejido empresarial".

En este sentido, Fernández de Mesa ha lamentado la falta de apoyo del Gobierno a las empresas. Y ha puesto como ejemplo a los países de nuestro entorno. "El grado de respaldo a la empresa se puede medir a través de moratorias fiscales y el apoyo en liquidez. Francia les da el 23% del PIB, Alemania, el 60%; Italia, el 21%; Reino Unido, el 17%. Mientras, España sólo destina el 11%". Está muy bien apoyar a la población más vulnerable, pero de esta crisis se sale si las empresas salen", ha insistido.

Por último, la patronal ha denunciado que muchas de las empresas no cuentan con los equipos sanitarios que el Gobierno exige para proteger a los trabajadores en la vuelta al trabajo dentro del sector no esencial. "Los empresarios son los primeros que no quieren tener riesgo de contagios en sus empresas. Pero el Gobierno centralizó toda la compra de EPIS y eso ha generado que en el mundo de las empresas no haya suficientes provisiones. Lo mismo está pasando con los tests, que son fundamentales para evitar los contagios", ha lamentado.