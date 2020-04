Cuatro Comunidades Autónomas no seguirán el ‘aprobado general’ propuesto por Educación

El ministerio de Educación ha anunciado un plan para encarar la crisis del coronavirus que plantea un 'aprobado general' de facto. A pesar de la insistencia de la ministra Celaá en desmentir este extremo, lo cierto es que la promoción de curso será la norma. Un aprobado general "sería injusto", según ha explicado la ministra de Educación, Isabel Celaá, para a renglón seguido recordar que la repetición será una "medida excepcional" y que "ningún estudiante perderá el curso" por el Covid-19.

Así lo ha querido exlpicar Celaá en la rueda de prensa en la que este miércoles explicó el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre el final del curso 2019-2020. Lo que no esperaba es que algunas de estas comunidades se desmarcasen de su plan de 'no-aprobado general' con pase de curso como medida generalizada. Este ha sido el caso de la Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía y el País Vasco.

Madrid, Murcia, Andalucía y País Vasco en contra del plan Celaá

La Comunidad de Madrid se ha desmarcado del documento del Ministerio de Educación al dejar en manos de las comunidades autónomas el número de suspensos para obtener el título de Secundaria y Bachillerato, ya que consideran que debe ser el Gobierno quien las fije al tratarse de una competencia estatal.

El consejero de Educación de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha explicado que Madrid no aceptó ese documento al dejar "al albur" de las comunidades autónomas los criterios para la obtención de un título, cuando "tienen que ser uniformes" y determinarlos el Estado.

A su juicio, el Ministerio de Educación "quiso lavarse las manos" en una competencia nacional y no quiso fijar "cero, una o tres" asignaturas suspensas, pese a que los títulos expedidos tienen validez en todo el territorio nacional.

"En Madrid será cero", ha dicho Ossorio, que ha asegurado que en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada ayer "en ningún momento se habló de aprobado general".

A su juicio, el Ministerio no ha fijado "criterios comunes" porque "tiene un miedo horroroso a los independentistas y nacionalistas y no se atreven a regular lo más mínimo". Madrid rechaza que se lance "un mensaje de no esfuerzo" en que se promocionen de forma general a los alumnos, ya que son los docentes quienes conocen a su alumnado para evaluar "con justicia".

Los motivos de Murcia para oponerse al Ministerio de educación

Por su parte Murcia se posiciona igual que Madrid. Nicolás Fernández, presidente del sindicato de docentes ANPE, ha reclamado al Ministerio de Educación que elabore una "norma básica" para el fin de curso escolar que sea de "obligado cumplimiento" en todo el territorio nacional, al considerar que el acuerdo entre Gobierno y comunidades carece de concreción.

Así lo ha manifestado en una entrevista con Efe en la que Fernández ha lamentado que Gobierno y las comunidades no hayan sido capaces de consensuar una normativa clara, que no deje "al albur" de los gobiernos regionales decisiones que pueden afectar al principio de igualdad de oportunidades del alumnado.

“Lo más preocupantes son los cursos que dan opción a título (2º de bachiller, 4º de la ESO). No es admisible que las comunidades que adopten el criterio de promoción semiautomática pasen a todos los alumnos, porque eso tiene consecuencias para el título. En estos cursos existe una legislación previa, con rango de ley orgánica que es la de determina con qué criterio se obtiene” ha afirmado Fernández.

Andalucía tampoco dará su conformidad al acuerdo sobre Educación

La Consejería de Educación y Deporte ha informado esta mañana al Ministerio de Educación y Formación Profesional que no dará su conformidad al documento de acuerdo planteado en la Conferencia Sectorial de este miércoles, si el departamento que dirige Isabel Celaá no fija criterios comunes a todo el Estado en lo referente a la promoción, titulación y permanencia en todas las enseñanzas.

Así, en dicho documento, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía apunta que "valora el trabajo realizado por el Ministerio de Educación y está conforme con el enfoque y estructura del texto del acuerdo de forma general", pero considera necesario que el Ministerio fije "criterios y procedimientos comunes a todo el Estado en lo referente a la promoción, titulación y permanencia en todas las enseñanzas del sistema educativo".

Por tanto, el departamento que dirige Javier Imbroda señala en dicho documento, que "en tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa esas condiciones, esta comunidad autónoma no puede prestar su conformidad al mismo".

País Vasco rechaza el acuerdo para final de curso

Este miércoles era la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, la que aseguraba que "El Ministerio nos ha trasladado un documento con criterios y orientaciones a las comunidades autónomas y es positivo, pero en Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo. Llevamos tiempo ya trabajando y definiendo cuáles serían los contenidos esenciales de los currículos de aquí a final de curso. Estamos también trabajando en las evaluaciones y cuáles serían los criterios y herramientas para realizar esta evaluación”, apuntaba en un claro desmarque con el plan presentado por el ministerio.