Juegos para el aislamiento: Con las palmas de las manos

Los juegos con las palmas de las manos son muy populares y se llevan jugando desde hace muchos años, siglos. Como una imagen vale más que mil palabras, lo podemos comprobar en el lienzo 'Juegos de niños' que Pieter Brueghel el Viejo, pintó en 1560 y que se puede contemplar en el Kunsthistorisches Museum de Viena en Austria.

'Juego de niños' del pintor Pieter Brueghel

Para que os fijéis bien, si comenzamos a mirar la pintura por la izquierda, nos encontramos con un grupo de tres niños, uno subido a un caballito de madera de la época. Nos quedamos en esa fila y subimos dos grupos de niños más y vemos a dos niñas jugando con las manos.

A estos juegos de manos con canciones nos han enseñado a jugar nuestras abuelas, nuestras madres. Pueden jugar niños y niñas, aunque es cierto que gusta más a las chicas (eso no quiere decir que no les gusten a muchos chicos, como el fútbol que ya no es cosa de niños).

Sencillas reglas de juego

Lo mejor de estos juegos es que no necesitamos nada, ningún objeto, basta con nuestras manos y brazos. Y se pueden realizar en cualquier lugar.

Se trata de juntar las palmas de las manos mientras se canta una canción; se han de chocar las palmas de diferentes formas: una hacia arriba y otra hacia abajo, en el medio, de lado... Además con el juego de las palmas ayudamos a los más pequeños a potenciar la memoria y la coordinación de los brazos y del resto del cuerpo.

Canciones tradicionales para el juego de palmas

Popeye

Popeye el marino soy, sentado en un almohadón, Comiendo espinaca, besando a la flaca, Popeye, el marino, soy. ¡Uh, uh!

Chocolate

Choco,choco, la, la. Choco, choco, te, te. Choco, la. Choco, te. ¡Chocolate!

El manzano

Aquel manzano ya no floreció. Será tal vez por su vejez, por eso el alma se me entristeció al ver que se marchitó. Ayer, ayer, he visto al pasar que ya no está el manzano amigo de aquel lugar. Por eso, el alma se me entristeció al ver que se marchitó.

También te interesa

Juegos para el aislamiento: De oca a oca y tiro porque...me toca

Juegos para el aislamiento: Hundir la flota

Juegos para el aislamiento: "Adivina, adivinanza"

Juegos para el confinamiento: El juego de las sillas

Juegos para el aislamiento: Vamos a contar cuentos

Juegos para el aislamiento: "Veo, veo... ¿Qué ves?"

Juegos para el aislamiento: La zapatilla por detrás