La aplaudida lección de Pablo Motos a Pedro Sánchez: "Ha llegado el momento de aceptar la realidad"

De sobra es conocido que Pablo Motos tiene un gusto especial para pisar charcos en cuanto a política se refiere. Desde la ventana que le proporciona 'El Hormiguero', el de Requena ha enviado mensajes de carácter político siempre que le ha placido.

Durante esta crisis del coronavirus, y con la adaptación del programa a las nuevas exigencias del Gobierno, Pablo ha acostumbrado a la audiencia a comenzar cada programa con una reflexión sobre diversos temas como la ansiedad o cómo estamos viviendo estos días. De momento había aparcado la política, salvo cuando bromeó con las donaciones de Amancio Ortega y Pablo Iglesias.

Tras varias semanas de reflexiones, parece que Motos tenía ganas de poner el foco en los políticos y así lo hacía al comienzo de su último programa. Una reflexión que pronto se viralizaba y corría por las redes sociales como la pólvora siendo muy aplaudida.

En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Necesitamos políticos que trabajen en equipo #QuédateEnCasaEH14 pic.twitter.com/re5FHC8gYY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2020

La lección de Pablo Motos a Pedro Sánchez con los "peces blancos"

Como cada noche, el presentador de 'El Hormiguero' comenzaba el programa junto a sus colaboradores y se disponía delante de la cámara para hacer una de sus reflexiones en voz alta. En esta ocasión comenzaba así: “Dejadme que os hable del trabajo en equipo de los peces blancos. Son peces muy chiquititos. Estos, cuando son atacados forman una silueta de un escualo que está en posición de contraataque. Si lo miras con detenimiento, no hay tiempo para que los peces se comuniquen pero te das cuenta de que todos actúan de forma mecánica. No hay egoístas, no hay ningún pez que se queje por si está en la cola o en la boca, por el sitio que ocupa”, comenzaba contando en forma de curiosidad.

"Este misterio demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando hay un enemigo grande. Porque no hay egoísmo", decía el presentador dejando ver por donde iban a ir sus siguientes palabras: “Y me pregunto si los políticos no podrían aprender de los peces. ¿De verdad no vais a estar a la altura y trabajar en equipo para que muera menos gente? Lo cierto, también hay que decirlo, para que todo el mundo se ponga de acuerdo tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, respeto al adversario y sobre todo la voluntad. En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos. Necesitamos políticos que trabajen en equipo", explicaba como se debía llegar a un consenso político y dejaba un recado más que evidente a Pedro Sánchez al que invitaba a ocupar el "hueco que le toca": "Quizá ha llegado el momento de aceptar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez en el lugar que te toca", confesaba haciendo referencia a las últimas decisiones tomadas por el Gobierno.

Pablo Motos y Pedro Sánchez durante una entrevista en 'El Hormiguero'Atresmedia

Esta reflexión se llevaba el aplauso de todos los colaboradores de Motos, entre los que se encontraba Cristina Pardo. La periodista de La Sexta también opinó sobre la situación política: "Yo creo que hay un problema de comunicación porque el Gobierno no es capaz de explicar de lo que quiere hablar. Luego hay un problema de confianza. Han dicho que el jueves va a haber una reunión con Casado y ha salido el Partido Popular a decir que se han enterado por la prensa".

Tras escuchar a su colaboradora Motos volvía a hacer muestra de su desencanto con el Gobierno: "Me siento incapaz de sentirme representado por estos políticos. Sánchez debería decir 'Quiero hacer esta propuesta con estos diez puntos prioritarios", explicaba el presentador su punto de vista.

"Entre las pegas que ponen y que ninguno dice realmente lo que quieren hacer… A mí me parece terrorífico. Me parece un espectáculo lamentable y están perdiendo un tiempo precioso", continuaba diciendo Cristina Pardo por la falta de un acuerdo político en la lucha contra el coronavirus. Pablo Motos cerraba este tema con una dura advertencia a Pedro Sánchez: “Me veo incapaz de sentirme representado por unos políticos que no están a la altura. Por ejemplo, Pedro Sánchez. Debe presentar un plan y reunirse con todos. Tener confianza y ganarte el respeto lleva mucho tiempo, pero perderlo cuesta poco", sentenciaba.

El gran apoyo que el mensaje de Pablo Motos ha tenido en redes

Como es costumbre, las palabras del presentador de Requena no han conseguido el consenso de todo el mundo, sin embargo muchos son los que se ha manifestado a favor de Pablo Motos en redes sociales, convirtiéndole en una de las tendencias a nivel nacional eclipasando así a sus dos invitados de la noche, Sergio Dalma y Joan Manuel Serrat.

Nada que añadir. Reflexión súper necesaria en los tiempos que estamos y no sólo para la política, sino también para el deporte o cualquier situación que nos encontremos en la vida. A ver si recogen quienes tienen que recoger, ¡chapó Pablo Motos! pic.twitter.com/rM4qIbjaUz — Josué Díaz Barral (@JosueDB13) April 14, 2020

Lecciones de trabajo en equipo de Pablo Motos. Sanchez aprende la lección va especialmente por tí.#GobiernoDeInutiles pic.twitter.com/BTJb7Sf5pP — (��️)Alberto Merino������ (@Alberto07375118) April 14, 2020

Menuda bofetada de realidad le ha dado Pablo Motos a Pedro Sánchez. pic.twitter.com/o8OrEuKzXz — Ismael López Martín ���� (@ismaelquesada) April 14, 2020

�� Así actúan los peces que ha citado en el discurso Pablo Motos, buscando la unión como mejor forma para protegerse ante sus grandes enemigos.



El único enemigo es virus. pic.twitter.com/s82X0wEwUZ — Dioni Ciria (@DioniCiria) April 15, 2020

@El_Hormiguero Bravo Pablo Motos por este discurso de hoy en la presentación del programa!

¡BRAVO, BRAVO! pic.twitter.com/7ATgQLw4sx — Loque MC (@LoqueMc) April 14, 2020

