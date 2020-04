Iker Jiménez sospecha de la verificación de fake news: "Se las cuelan dobladas"

Iker Jiménez continúa con una ardua tarea de investigación y de periodismo sobre todas las incógnitas y preguntas sin resolver que rodean toda esta crisis del coronavirus.

A pesar de no contar ya con un programa en antena, debido a que han cesado las grabaciones de 'Cuarto Mileno' por las medidas del Estado de Alarma, Jiménez continúa con su labor de informador y de divulgador a través de su canal de Youtube con dos formatos; 'Milenio Live' y 'La estirpe de los libres'.

En su último programa Iker abordó como se ha sentido con el trato que ha recibido por parte de algunos medios de comunicación, a quienes lo 'han descubierto' ahora como periodista, y también dio algunas claves sobre el origen de la pandemia. En un capítulo titulado "Secretos chinos", el periodista hizo un análisis de los datos que el Gobierno chino ha dado, y los contrastó con datos como la contaminación derivada de la cremación de cuerpos durante estas semanas. Además hizo un detallado análisis del entorno que rodea al mercado de mariscos de Wuhan, el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de virus. También quiso recordar la historia de aquellas personas que comenzaron a denunciar e informar sobre el virus y cuyo paradero hoy en día es desconocido.

Las dudas de Iker Jiménez sobre las empresas que se dedican a verificar información

Más de 300.000 personas ya han escuchado todo lo que tenía que decir Iker en la última entrega de 'La estirpe de los libres'. Entre todos los temas que abordó el periodista vasco, quiso hacer un alto en el camino para entrar a valorar uno de los temas que más ha sonado en los últimos días. Haciendo una comparación con lo que se está viviendo en China, Jiménez puso en duda el papel de empresas a la hora de ser las encargadas de verificar información para descartar posibles fake news. A pesar de que el presentador esta de acuerdo con que existan estos mecanismos, también afirmó que no están funcionando y que hay que limitar su uso para un mal uso de estas herramientas para que no degraden en una censura "dictatorial".

"En España están hablándonos de la información. ¿Quién maneja la información? Me parece muy bien que haya alguien que verifique y que podamos saber cosas que pensábamos que eran reales y ante esta sopa de letras de la información veamos que no. Pero es que también pasa que a los propios chequeadores se las cuelan y se las meten dobladas. ¿Dónde está el laberinto? El esfuerzo es bueno hasta el punto de que la gente pueda ser censurada en su opinión en las redes sociales por lo que cuenta. Entonces acabaríamos en una especie de Estado dictatorial. Bueno pues eso ha ocurrido en China y aquí tenemos a esos agitadores. ¿Estaremos nosotros entre esos agitadores? Espero que no, y si es así es porque creemos que tenemos que saber la verdad", decía.

Jiménez estalla contra los medios de comunicación por el trato que está recibiendo

Tras convertirse en uno de los primeros periodistas que dio la alarma sobre lo preocupante que era el coronavirus, Iker Jiménez se ha visto en vuelto en medio de una gran cobertura mediática por parte de muchos medios de comunicación. Todo ello ha provocado que cada intervención, cada entrevista o cada declaración se miren con lupa y se hayan convertido en noticia.

Es por el tratamiento de algunos medios por lo que Jiménez ha decidido no conceder más entrevistas. Así lo explicaba en su último programa: "Yo he tenido que decir 'por favor, colegas, no voy a dar más entrevistas, voy a hablar en 'La estirpe' y en 'Milenio live' porque son mis programas'. Primero porque a veces decís cosas que no sé de dónde se sacan. Otros colegas sí que son escrupulosos, como las entrevistas que he dado y concedido, han sido absolutamente escrupulosos. Luego, cuando uno ve aquí la campaña de propaganda y desinformación, puede tener el pecado de pensar que esto es China y Estado Unidos... suena tan lejano. No, yo lo vivo en mis carnes", decía en tono indigando.

Siguiendo con esta vía, el presentador de 'Cuarto Mileno' hacía una dura crítica algunas malas prácticas informativas con las que se ha tenido que enfrentar durante estos días: "Veo titulares que no me puedo creer de medios con los que yo no he hablado, que extraen cosas que yo no he hablado ni he dicho, ni siquiera he sugerido... intentan enfrentarme con compañeros cuando yo he citado cosas que citaban otros. No es lo mismo decir 'Iker ataca a este compañero' que citar lo que dijo un medio sobre eso. Bueno, pues estamos en ese mundo de la desinformación, de la propaganda...".

Iker Jiménez reflexiona en su canal de Youtube sobre el coronavirusYoutube

También ha tenido que sufrir durante los últimos días los ataques de aquellas personas que han considerado que Jiménez defendía una ideología diferente a las suyas. Es por eso que ha querido zanjar de una vez por todas donde se posiciona: "A mí no me gusta, y no voy a decir más, que me utilicen. Ni unos ni otros. Yo no soy de nadie. Yo no pertenezco a nadie. A ningún partido político. A ninguna bandera y os diría que a ninguna tendencia. Puedo ver cosas positivas en un lado y en otro. No quiero que nadie me utilice como herramienta de nada porque es tener mucho morro y es llevarme ahí... ¿a dónde? ¿a qué? Y darme muchos problemas, ¿para qué? Yo soy responsable de lo que yo digo. Lo malo es que se hace sabiendo que luego las personas van a discutir en la red sobre el propio titular sin ver lo que se decía de verdad. Son malos tiempos para nuestro oficio", terminaba lamentándose con razón por los cauces que ha tomado el periodismo.

Finalmente también quiso tener una mano al entendimiento y a la unidad para poder afrontar todo lo que nos queda porque de los errores ya están cometidos: "Yo creo que hay que estar todos a una, ya vale de reproches, lo que ha pasado ha pasado. Lo que si es verdad es que aquí estabamos en un limbo mientras que los chinos no".

