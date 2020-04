La Generalitat contraataca y multiplica un 17,14% el impuesto de sucesión

La Generalitat de Catalunya ha decidido aumentar de forma masiva algunos impuestos a todos los catalanes. Uno de ellos será el de sucesiones, es decir, una parte de las herencias en metálico irán a parar a las arcas del Govern.

Según el portal digital Catalunya Dolça, la Generalitat aprobará el próximo 24 de abril una subida del impuesto de sucesiones para las herencias menores de 250.000€, que pasarán del 0,07% al 1,2%, es decir, se multiplica por 17,14. Cabe recordar que hace días el conseller de Interior, Miquel Buch, montó en cólera en rueda de prensa al anunciar que el Gobierno español había entregado 1.714 millones de mascarillas a la comunidad catalana.

Buch argumentó que 1714 fue un año en que las tropas borbónicas conquistaron Barcelona durante la Guerra de Sucesión, y que fue una cifra simbólica y nefasta para Cataluña, y ahora casualmente aumentan el impuesto de sucesiones.

Ni siquiera ante una crisis sanitaria sin precedentes que se ha cobrado la vida de 3.538 catalanes los políticos nacionalistas son capaces de aparcar su obsesión identitaria.



Aquí un consejero del Gobierno Torra relacionando la llegada de mascarillas con 1714. Vergüenza ajena ����‍♀️ pic.twitter.com/FCQ8S7KlUB — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 13, 2020

Además Buch añadió que "si en la próxima cifra tiene que ver con 1939, no lo permitiremos, ¡con la historia de los catalanes no se juega!". Estas declaraciones han provocado la indignación de muchos políticos españoles, como Inés Arrimadas, que ha afirmado que "los políticos nacionalistas no son capaces de aparcar su obsesión identitaria".

El diputado del PSC en el Congreso, José Zaragoza, publicó un tweet sobre estas declaraciones y respondió con "La amenaza fantasma. Episodio 1714" utilizando su ironía contra estas declaraciones del conseller Buch en las que ha seguido vertiendo su odio hacia España.