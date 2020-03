Coronavirus | La Bolsa, a punto de cerrar su peor mes y su peor trimestre de la historia

9.48 | TELEVISIÓN | La crítica más ácida de Pablo Motos a Carles Puigdemont

El presentador de 'El Hormiguero' bromeo con quién no pasaría la cuarentena y en su caso eligió al independentista Carles Puigdemont LEER MÁS

9.46 |México declara la "emergencia sanitaria de fuerza mayor" y amplía la suspensión de actividades

La expansión del COVID-19 en el país ha dejado ya 28 muertos y 1.094 afectados en el país norteamericano LEER MÁS

9.45 | La Escuela de Policía será hospital de campaña

La Escuela Nacional de Policía de Ávila ha puesto a disposición de Sanidad 132 camas, por si fueran necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria. LEER MÁS Informa COPE Ávila

9.44 | El Gobierno de Sánchez rectifica: la gran industria sí es esencial

ArcelorMittal, Alu Ibérica, Asturiana de Zinc y otras compañías asentadas en Asturias podrán seguir con su actividad desde este martesLEER MÁS

9.43 | HERRERA EN COPE ///AMPLIACIÓN/// Ya puedes escuchar y leer el monólogo de Carlos Herrera de hoy: “La política de Podemos no es crear riqueza, es politizar el dolor”

9.41 | HERRERA EN COPE Escucha ya El paseíllo del Tron con Ángel Expósito: "A lo mejor ayuda a que llegue material sanitario o más barato, que se quiten los aranceles" LEER MÁS

9.30 | Una diputada del PP se burla de los polémicos mensajes del PSOE en redes: "La pandemia eres tú"

El PSOE lanzó este lunes unos polémicos mensajes intentando negar la relación entre el 8M y el aumento de los casos de coronavirus LEER MÁS

9.20 | Hoy habrá n ueva reunión del Consejo de Ministros en la que está previsto que se sigan aprobando medidas para paliar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia.

El Consejo de Ministros aprobará una batería de medidas para ayudar a las familias que viven de alquiler y se han visto afectadas por la crisis generada por la pandemia, que incluye avales de créditos sin intereses, moratorias en el pago y la paralización de desahucios.

9.16 | El Ministerio de Hacienda publica este martes el dato de déficit público de 2019 con el objetivo de cerrar en el 2 % del PIB, después de que en 2018 se redujera al 2,5 % del PIB.

También hoy el Banco de España publica el dato de la deuda de las Administraciones Públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

9.15 | BOLSA Hoy los mercados dispondrán de una nutrida batería de indicadores económicos, como la tasa de paro Alemania, los PIB de España y el Reino Unido, el IPC de la eurozona o la confianza del consumidor en Estados Unidos. Ya se sabe que el PMI manufacturero de marzo de China ha repuntado en marzo hasta 52 puntos, frente al descalabro monumental del mes anterior, cuando cayó a sus mínimos de los últimos quince años.



Pero el dato de hoy es muy esperanzador ya que vuelve a saltar la frontera de los 50 puntos que indica expansión. Brilla entre un mar de indicadores negativos y que recuerda a los más pesimistas que tras la mejora de la situación sanitaria llega enseguida la recuperación económica. De todos modos, los analistas consideran que la economía china todavía va a sufrir en los próximos meses debido a la caída de la demanda interna y al desplome de la externa.

9.01 | HERRERA EN COPE A partir de las 9.10 podrás escuchar en directo a Juan Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Es director mundial de Fabricaciones de Renault y Presidente de Renault España.

8.50 | HERRERA EN COPE: En directo Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León sobre le decreto de do hibernación de la economía: "Hemos sido de las primeras CCAA en reclamar medidas los más restrictivas posibles. Esta medida tenía que haber llegado antes y con mayor coordinación entre las CCAA. Son fundamentales medidas de apoyo a los empresarios y a los autónomos"

8.49 | HERRERA EN COPE: En directo Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León sobre si estarían dispuestos a admitir pacientes de otras CCAA: " Tenemos a las urgencias al límite en la mitad de la comunidad . Ojalá nos pudieran ayudar ahora. En estos momentos la situación en complicada, estamos más para que nos ayuden otras CCAA . Nos gustaría que alguien nos pudiera echar una mano, necesitamos profesionales y materiales. Los hemos pedido al gobierno y llegan escasamente". Afirma que desde la comunidad han traído 9 aviones "pero necesitamos más material".

8.45 | HERRERA EN COPE: En directo Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León: "Se habla de la solidaridad, la mía es pedirla con Castilla y León. Reclamamos esa solidaridad, estamos intentando actuar ayudando a todos los hospitales de la comunidad en red. Aún estamos en situación autosuficiente en cada provincia, aunque con muchas dificultades en Segovia y Soria . Con la cercanía a la comunidad de Madrid, estas provincias han incrementado un 10/15% su población antes de la aplicación del decreto de alarma. Ojalá desde Castilla y León pudiéramos ayudar a una comunidad hermana como la de Madrid".

8.44 | HERRERA EN COPE: En directo Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León: "Solo tenemos un enemigo que es el virus, el gobierno podría haber actuado antes y haber escuchado más a las CCAA", pero dice que ya "después" se pedirán explicaciones.

8.40 | El mensaje de los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona y Oviedo: "Cristo camina con nosotros"

En COPE.es recordamos los mensajes de esperanza transmitidos por los obispos en el programa 'Los obispos te acompañan' retransmitido por TRECE LEER MÁS

8.39 | Chencho Arias en la tertulia de HERRERA EN COPE: "No creo que Sánchez frene a Iglesias. El PP ha sido bastante paciente hasta ahora"

8.38 | El PSOE califica de “oportunista” al PP en el Senado por solicitar un debate con las comunidades autónomas

El PP quiere promover un debate con todas las comunidades autónomas en el Senado sobre el coronavirus y con ese objetivo pedirá este martes en la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Alta una "reunión exprés" de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el PSOE considera que esta exigencia del Grupo Popular es "desleal y oportunista en plena crisis sanitaria" y también "técnica y jurídicamente imposible" de acuerdo con lo que señalan los letrados del Senado. LEER MÁS

8.35 | HERRERA EN COPE.- Santiago González, en su cometario de ahora : "Fernando Simón, contagiado de coronavirus, se limitaba a ser altavoz de las mentiras de Sánchez

8.30 | HERRERA EN COPE.- Estas son las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España:

La primera: Después de un día de transición hoy definitivamente entra en vigor el cierre de las actividades no esenciales. ¿Quién puede seguir trabajando? Los autónomos finalmente también pueden seguir con su actividad pero si tienen empleados a su cargo éstos deberán quedarse en casa. Las empresas que no paran deben entregar a sus trabajadores una autorización para facilitar sus desplazamientos. Echan el cierre sectores con muchísimos trabajadores como la construcción y todas las industrias que no produzcan material sanitario o alimentos.

Segunda clave: El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un plan de choque…Los hogares más vulnerables dejarán de pagar el alquiler durante un tiempo cuando la vivienda pertenezca a grandes propietarios. Se suspenden durante 6 meses los desahucios y se prorrogan también por 6 meses todos los alquileres. Los inquilinos podrán pedir créditos con interés cero a devolver hasta en 6 años. Sobre la mesa, el Ejecutivo tiene también el aplazamiento de las cuotas para los autónomos y las pymes aunque sin aclarar cómo.

Tercera clave: Las últimas cifras oficiales reflejan un ligero descenso del número de fallecidos y contagios…. Es menor que el día anterior aunque ya superamos las cifras de contagios reconocidos por China y estamos por encima de los 7300 muertos.

Cuarta clave…Preocupa sobre todo la situación de las UCIS. Para evitar el colapso en Madrid y en Cataluña el Gobierno no descarta el traslado de pacientes entre comunidades autónomas. De la UCI del Gregorio Marañón en Madrid ha logrado salir su paciente más joven, un chico de 20 años que ya está en planta.

Quinta clave: La OMS cree que Italia y España están a punto de estabilizar los contagios. La Organización Mundial de la Salud confía en que los dos países logren estabilizar la curva muy pronto aunque recuerda que aún queda mucho camino y hay que redoblar los esfuerzos. En España el número para la esperanza, el de personas recuperadas, más de 17.000.

8.24 | HERRERA EN COPE: A las 8.45 podrás escuchar la entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León

8.15 | HERRERA EN COPE. Carlos Herrera en su monólogo de las 8: "Las decisiones que toma el gobierno están matando la economía". Esto a los de Podemos no les importa nada porque nacieron agitando el desocontento y su política no es hacer riqueza, es politizar el dolor y así lo demuestran los últimos decretos del gobierno"

8.12 | HERRERA EN COPE. Carlos Herrera en su monólogo de las 8: "El dinero público es público porque antes ha sido privado, de empresas y trabajadores".

8.10 | HERRERA EN COPE. Carlos Herrera en su monólogo de las 8:"Cada vez que alguien del gobierno comparece, el guión es el mismo".

8.08 | HERRERA EN COPE. Carlos Herrera en su monólogo de las 8: "Hay gente sensata que reclama un gobierno de unidad nacional, pero con el sectario de Sánchez en la presidencia, es imposible".

8.03 | HERRERA EN COPE. Carlos Herrera en su monólogo de las 8: "Hay 17.000 personas que han superado la enfermedad, posiblemente más porque han pasado la enfermedad en casa sin diagnosticar, pero todavía quedan días con cifras durísimas"

8.00 | HERRERA EN COPE. Carlos Herrera en su monólogo de las 8: "Este mes de marzo será recordado porque todas las garantías han saltado por los aires"

8.00 | Hoy definitivamente entra en vigor el cierre de las actividades no esenciales

6.42 h | La aerolínea Air Canada ha anunciado este lunes el despido temporal de 16.500 empleados como consecuencia de las pérdidas económicas provocadas por la pandemia global de coronavirus.

El directos ejecutivo, Calin Rovinescu, ha explicado que se trata de "una decisión extremadamente dolorosa", pero se ven en la obligación, ha dicho, de llevar a cabo esta cifra tan alta de despidos, ya que las operaciones de la compañía se reducirán drásticamente en los días siguientes.

5.31 h | El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este martes de que se han registrado 125 nuevos casos de Covid-19, elevando el total de contagios a 9.786.

Las autoridades surcoreanas han explicado que el aumento del número de contagios con respecto al día anterior, 78, se ha producido tras un "brote masivo" en un hospital de Daegu, uno de los epcicentros de la pandemia en el país.

4.22 h | El Ministerio de Salud de China ha anunciado este martes que no se han registrado casos de transmisión local del Covid-19 en todo el país, pero sí 48 provenientes del extranjero.

El número total de casos importados ha ascendido a 771 y se han localizado 44 casos sospechosos, todos ellos de pertenecientes a personas que llegaron a China de otros países.

3.20 h | El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, ha pedido este lunes a la población que siga las pautas marcadas por las autoridades estatales en relación a las medidas de prevención contra el coronavirus, contradiciendo así la postura del presidente, Jair Bolsonaro, muy crítico, por ejemplo, con las cuarentenas decretadas en algunos estados y municipios.

"He dialogado con los secretarios municipales y estatales y por el momento, mantengo la recomendación de los estados porque es la más recomendable, ya que hay muchas carencias en el sistema de salud", ha reconocido Mandetta.

2.02 h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano ha recibido suministros de varios países, incluidos China y Rusia, para responder a la crisis del coronavirus.

"China nos ha enviado varias cosas, lo cual ha sido genial. Rusia nos ha enviado un avión muy, muy grande cargado de cosas, equipo médico que ha sido muy agradable", ha indicado Trump. "Otros países nos han enviado cosas que me han sorprendido mucho, felizmente sorprendido", ha agregado.

