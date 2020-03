La crítica más ácida de Pablo Motos a Carles Puigdemont

'El Hormiguero' regresaba en su segunda semana bajo el formato 'Quédate en casa'. Una segunda semana donde Pablo Motos dejó atrás las charlas motivacionales que daba al principio del programa y se limitó en recordar una frase que un día le dijo un director del Circo del Sol: "La felicidad no se busca, no se encuentra. La felicidad se crea", confesaba el presentador.

Una segunda semana donde el de Requena volvió a contar con una mesa de colaboradores formada por Marron, Luis Piedrahita, El Monaguillo y Trancas y Barrancas. Además, como primeros invitados de la semana 'El Hormiguero' contó con la presencia, mediante videollamada, del periodista Iñaki Gabilondo, y también del compositor y cantante José Luis Perales.

La felicidad ni se busca, ni se encuentra... La felicidad se crea #QuédateEnCasaEH5 pic.twitter.com/ieoIX30nlz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 30, 2020

El dardo de Pablo Motos a Carles Puigdemont en plena cuarentena

Como está siendo habitual en este nuevo formato del programa, Pablo Motos quiso charlar con sus colaboradores antes de dar paso a las entrevistas. En ese momento, el presentador formuló la siguiente pregunta: "¿Con quién sería para vosotros un suplicio pasar la cuarentena?".

Un pregunta que no tardó mucho en contestar Luis Piedrahita: “Sin duda alguna con El Monaguillo”, decía haciendo referencia a otro de los colaboradores del programa y provocando la risas de sus compañeros. Por su parte, el propio Monaguillo apostaba por otro tipo de personajes, personajes que hacen cosas: “Con Carlinhos Brown, ese hombre tiene que seguir ensayando. Dice ‘perdona que viene una batucadita’. Y la ducha llena pelo, también”, confesaba sobre el músico brasileño, aunque no se quedaban ahí los nombres que daba el cómico:“Tampoco me quedaría con el hombre este que vino aquí, la calculadora humana, ni tampoco con los concursantes de ‘La Voz Kids’, ni con los del anuncio de buscamos tu coche”, decía para la diversión del resto del plató.

Finalmente Marron declaraba que la persona con la que no pasaría esta cuarentena sería con Ana Pastor: "La periodista, es una persona muy de repreguntar, imagínate un mes entero con una persona que te está preguntando, y luego se te presenta Ferreras y te pega unos sustos”.

El último en contestar a su propia pregunta fue Pablo Motos. El de Requena sorprendía declarando con quién sería un suplicio pasar esta cuarentena: "A lo mejor me costaría pasar la cuarentena con Puigdemont, y no es política”, decía el presentador queriendo alejarse de cualquier polémica política.

Motos explicaba el por qué de este comentario dirigido al expresidente de la Generalitat de Cataluña: “Por como toca la guitarra. A ver Puigdemont, no te salen, las canciones de Los Beatles no te salen bien. Entonces no las cantes", invitaba Pablo al político huído en Bruselas, haciendo referencia a los vídeos que en ocasiones sube a las redes sociales intentando tocando la guitarra.

Lejos de quedarse ahí el tema, se sumaban las hormigas a la broma de su jefe con el político independentista y su look: “Tampoco le sale el peinado, porque el lo intenta llevar, pero no le sale”. También, los colaboradores se animaban con esta broma. El Monaguillo recogía el guante de Motos: “También que no lo haga por respeto de Los Beatles que están vivos, no lo vayan a escuchar y se mueran. Yo a veces en mi casa estos días hago un Puigdemont, que no es irse a ‘a la Ginebra’”, bromeaba con el juego de palabras. Explicaba el colaborador de ‘El Hormiguero’ que ‘hacer un Puigdemont’ es aislarse en su casa para que su familia pueda desintoxicarse de él mismo.

