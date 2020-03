Unidos para salir adelante

El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Se atiende la petición de los Autónomos y de las PYMES de aplazar las cuotas de la Seguridad Social después de días de resistencia por parte del Ejecutivo. Como dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en Herrera en COPE, es esencial que las empresas viables no cierren y para eso es necesario aliviar ciertos costes.

También se aprueba una línea de microcréditos avalados por el Estado para los que no puedan pagar el alquiler, y la suspensión de los desahucios durante seis meses, una vez acabe el estado de alarma. La fórmula de los microcréditos puede servir para que las personas y familias que quedan con los ingresos muy mermados puedan estar tranquilos con su vivienda y que los ingresos de los arrendadores no disminuyan. Los ingresos de los arrendadores mueven también la economía. Habrá que revisar, en cualquier caso, cómo queda la regulación del mercado de alquiler cuando acabe la situación excepcional. Es un mercado con poca oferta y no conviene amedrentar a los propietarios.

Lo que vuelve a sorprender es que estas medidas no se tomen en diálogo con la oposición y con los empresarios. Que se haga ideología con ellas. Sánchez, cuando presentó al Congreso el decreto ley de estado de alarma, aseguró que “unidos saldremos adelante”. Estar unidos significa contar con los que no están sentados en el Consejo de Ministros.