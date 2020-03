El mensaje de los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona y Oviedo: "Cristo camina con nosotros"

TRECE y COPE.es han emitido este domingo el programa 'Tus obispos te acompañan', donde por primera vez en televisión, los principales representantes de la Iglesia de nuestro país se han unido al unísono para lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, donde los españoles vivimos aislados, en estado de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Un programa excepcional para una situación inédita como la que vivimos que ha estado pilotado por José Luis Pérez y María Ruiz. Un recorrido por la esperanza y por la fe, en una firme apuesta por la confianza y la fortaleza.

En los últimos días el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en estos días de sufrimiento para vencer al miedo. Es lo que han hecho las 14 provincias eclesiásticas de nuestro país, porque hoy por hoy es más necesario que nunca escuchar su mensaje de esperanza. Repasamos este martes los mensajes que transmitieron los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona y Oviedo.

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BARCELONA

Monseñor Josep Ángel Sáiz Meneses, obispo de Tarrassa: “Un saludo cordial a todos vosotros, queridos hermanos con los que comparto esta difícil travesía del desierto, a la que nos ha abocado el dichoso coronavirus. Una travesía del desierto que hacemos con toda la paciencia y toda la esperanza de la que somos capaces. En la Edad Media, cuando los peregrinos se dirigían a Santiago de Compostela y se cruzaban en el camino, se saludaban diciendo, “¡ultreya!”, que significa “más allá” y contestaban “¡et suseia!”, que significa “más alto”. Más allá y más alto. De esta manera se animaban para poder llegar a la meta.

Nosotros ahora también nos estamos animando mutuamente, esforzando mutuamente, motivando, sosteniendo, rezando los unos por los otros y llegaremos a la meta también, la de superar este virus y todos los virus biológicos y espirituales que nos acechen en el camino de la vida porque no estamos solos, porque Cristo camina con nosotros y está presente, porque María nos lleva de la mano, porque hacemos este camino en familia, en comunidad, en Iglesia. Un abrazo y mi bendición.

Monseñor Agustín Cortés, diócesis de Sant Felíu de Llobregat: "Quisiera enviaros un saludo muy cordial y sincero a propósito de esta crisis que compartimos todos. Gracias a la iniciativa de transmitir un mensaje breve os digo, haciéndome eco de la Escritura, dos palabras. La primera: el Señor nos dijo “nadie os podrá quitar la alegría”. Es verdad que hay muchos momentos de sufrimiento y muchas lágrimas, pero la alegría profunda nadie nos la podrá quitar. Segunda palabra: nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Todo esto, que es muy bello, después se traduce en actos concretos. Mucho ánimo y mucha esperanza para seguir luchando. El Señor nos ayuda.

Cardenal Juan José Omella, Archidiócesis de Barcelona y presidente de la CEE: "Parece que Dios está ausente y dormido, pero no dudemos de que nos acompaña": Es lo que ha hecho el cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que durante el programa 'Tus obispos te acompañan', ha señalado que la sociedad se ha puesto en manos de los científicos, los médicos y el profesional sanitario, pero tambén en manos de Dios y de la Virgen: “Nos toca vivir una situacion inédita que nos preocupa y nos angustia a todos, y no tenemos facil el camino de salida, pero esperamos en que así será. Al final del túnel siempre encontramos esa luz que viene del Señor”.

El cardenal además ha recordado en este contexto un pasaje bíblico del Evangelio, que a Don Juan José Omella le llega al corazón. Un pasaje que nos permite agarrarnos a la Palabra en momentos de oscuridad: “Es cuando los apóstoles están con Jesús en la barca en plena noche, zarandeada, y en la que creen que se van a hundir con la tempestad. Jesús está con ellos en la barca, porque Él nunca nos abandona. En un momento dado despiertan a Jesús, y le afean que estuviera tan tranquilo mientras se hundían. En ese momento Jesús les dice: “Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Yo os acompaño, no tengáis miedo”. Y con las manos y su palabra calman la tempestad”.

Para Don Juan José Omella, Dios ofrece en este pasaje la clave: “Yo Dios, no os abandono, me he hecho hombre y estoy junto a vosotros en todas las circunstancias de la vida. Yo sé cuándo y cómo calmar estos momentos”.

Así las cosas, el Arzobispo de Barcelona nos invita a “ponernos en manos de Dios. Es igual que cuando un niño pequeño tiene miedo, que se lanza a los brazos de sus padres y se relaja, porque piensa que en sus manos no le pasará nada malo. Es lo que tenemos que hacer ahora, abandonarnos a las manos del Señor, que nos da esa luz y salida”, sostiene el presidente de la Conferencia Episcopal Española”.

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE OVIEDO

Monseñor Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo: “No sabe de fronteras ni de idiomas. No tiene pudor por las edades ni las condiciones de tantas personas. Una pandemia que se nos introduce y entromete en la vida de cada cual desbaratándola. Cae en las agendas, cae en los ensueños. Los recuerdos quedan en penumbra. Así estamos viviendo esta realidad con la que no contábamos nadie. Aquí en Asturias tenemos un lugar emblemático, que es la gran referencia.

Al fondo del Valle de la Auseva hay una pequeña oquedad, una santa cueva que, como casa habitada y encendida, allí nos espera siempre una Madre. Para el cristiano asturiano siempre ha tenido, ese lugar, una referencia de reconquista. Queremos con María reconquistar la esperanza, viviendo en comunión este momento, y sabiéndonos bendecidos por un Dios que siempre acompaña”.

Don José Luis Castro, administrador de la diócesis de Astorga: “En este periodo de sede vacante a la espera de nuevo obispo, queremos unirnos al mensaje del Papa Francisco y de toda la Iglesia en este tiempo difícil que vivimos. Os mandamos a todos los que pasáis por esta situación difícil un mensaje de ánimo y esperanza. Queremos estar muy cercano a todos aquellos que han sido tocados por la enfermedad, a los que les cuidan, a los profesionales sanitarios y un saludo especial de ánimo y oración a personas que hayan perdido a algunos de sus seres queridos con motivo de esta terrible situación. En esta tierra tenemos un dicho... “Dios aprieta pero no ahoga”.

Porque de esta situación vamos a salir. Esta diócesis, que tiene tanta hisotria y que ha pasado por situaciones horribles como esta, os anima a todos a que tengáis esa esperanza, os apoyéis en la oración y sintáis la cercanía de todos nosotros en los lugares donde estéis, parroquias, ciudades vacías, pueblos, lugar de trabajo, etc confiando en el Señor con esperanza cierta de que Dios no nos va dejar y camina con nosotros”.

Monseñor Julián López, obispo de León: Transmitiros unas palabra de San Pablo: mantengámonos firmes en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, virtud probada, esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Que la Santísima Virgen del Camino nos acompañe a todos”.

Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander: “Seguimos la marcha del virus que causa la pandemia que padecemos todos. El obispo está cercano a a gente, y por eso cada semana manda un mensaje de aliento y esperanza para que se puedan vivir estas circunstancias desde la fe.

También es una ocasión para pensar muchas cosas y comportamientos, donde se asentaba nuestra manera de existir. A lo mejor eran cimientos que no son capaces de sostener nada. Hay que asentarse en el Señor. Dios tiene que ser el cimiento de nuestra vida. Por eso, al mismo tiempo, esperamos que Dios nos conceda un cambio de mentalidad y esto nos sirva para fomentar nuestra esperanza”.