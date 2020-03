Herrera: “La política de Podemos no es crear riqueza, es politizar el dolor”

Audio

¡Señoras y señores, me alegro, buenos días !

Bienvenidos a este día con el que finalizamos un mes de marzo. Un día, además, que sorprende en las puertas de abril con nevadas en Zaragoza, en Madrid capital y en amplias zonas del centro y del nordeste. Con lluvias fuertes en Andalucía, Cádiz y Málaga; sensiblemente en Castellón, en Tarragona y con un día con Canarias nuboso que es, en fin, prólogo de unos cuantos de inestabilidad que vamos a tener ahora mismo

Pero un mes de marzo que por delante se ha llevado la vida de 7.300 personas, que nos ha metido a todos en casa y que nos ha dejado con una leve esperanza mirando las curvas, como si entendiésemos las curvas, las cuevas de contagiados, de fallecidos, las curvas del alta que están viviendo algunos enfermos y luego, además con el otro ojo puesto en una crisis económica que puede ser pavorosa.

Nadie imaginaba hace unas semanas que el mes de marzo iba a ser así y será recordado siempre: ha sido el mes en el que todas las seguridades, todas las garantías de nuestras sociedades ricas, confortables, todo eso ha saltado por los aires dejándonos desvalidos ante un riesgo que no podemos controlar, bueno claro que lo controlaremos antes o después, volveremos a llenar las terrazas, los parques, la rutina de los trabajos pero no sabemos cuánto tiempo más porque vemos la curva, y oiga , yo no sé si se aplana o no se aplana. Hasta ayer la cifra de infectados oficial registraba en España los 85.195, la de fallecidos 7340 personas, en apenas un mes. Esto es una cifra que confiere a esta tragedia dimensiones desconocidas.

Madrid ha decretado luto oficial, es que todos debemos estar de luto por tantas personas que no han sobrevivido a una pandemia que por más que se ha decidido ocultar deliberadamente, la realidad es ese duelo.

Pero miren, hay 17.000 personas que han superado la enfermedad y esa es una de las buenas noticias que podemos ofrecer esta mañana y posiblemente hay más personas, porque hay personas que han pasado la enfermedad en casa, sin diagnosticar, y han salido de esa enfermedad como así lo harán más del 80% de las personas que resulten contagiadas. Hombre hay una percepción de que estamos llegando al punto más alto de contagios, a partir de ahí puede decirse que doblegamos la enfermedad, bueno es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y también lo ha dicho el ministro Illa. Los datos lo demuestran: si en la segunda semana del mes el ritmo de contagio era del 9,2 en la última semana ha sido del 2,6. En fin, todavía quedan días con muchas cifras durísimas como los 812 fallecidos de ayer, es verdad que fueron menos que anteayer, pero eso también pasó el fin de semana pasado entre el viernes y el sábado.

Ahora dicen que ha llegado el primer cargamento de material sanitario comprado a China: millón de test rápidos, de los que funcionan, y cuánto mejor nos hubiera ido si ese material hubiera llegado hace un mes. Pero ahora ocupémonos de lo que tenemos que ocuparnos, que se empieza a recibir material sanitario de protección porque en los hospitales la realidad es diferente a lo que marca la curva. Es decir, cada paciente ingresado en la UCI tarda entre 21 y 28 días en recibir el alta y hay UCIs saturadas por pacientes que van a seguir allí, pero hay que prever la llegada de otros nuevos ingresos con lo cual habrá que llevar enfermos de una comunidad a otra, de una UCI a otra. Es decir poníamos el ejemplo antes, escuchábamos el que vive en Getafe que puede ir a Toledo perfectamente, bueno pero es que esto era algo que la burocracia no contemplaba: usted es de Getafe tiene que ir a Madrid, pero vamos a ver yo soy español y estoy enfermo y Toledo es España y Madrid es España: Vamos a saltarnos burocráticamente estas cuestiones y esperemos que así se haga.

Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar medidas económicas para paliar el impacto de la enfermedad: medidas de ayuda a los inquilinos de vivienda, los contratos de arrendamiento que concluyan se van a prorrogar, los inquilinos en situación más vulnerable podrán acceder a microcréditos para pagar su renta porque claro dejar de pagar, tú le alivias el problema del inquilino pero se lo agravas al propietario, si es un propietario mega rico que tiene un edificio pues podrá aguantar con el riñón pero es que hay mucha gente que tiene un pisito que es el que alquila que es lo que le da la paga para seguir viviendo, son personas mayores además, etc, etc. Es decir que tú no puedes decir vámonos, viva Zapata y que no pague nadie. Es que dejas a gente sin dinero.

Miren, en este ambiente, lejos de buscar el entendimiento, el acuerdo con agentes económicos, comunidades autónomas, partidos de la oposición… el Gobierno ha actuado unilateralmente, no ha atendido a la centralidad apostando por la radicalidad, por una intervención de la economía donde han salido todos los resabios bolivarianos de Podemos: prohibir despidos, decretar la paralización de la economía, extender las sospechas sobre los empresarios, amenazar con expropiaciones que lo hizo ayer en un tuit Pablo Iglesias, es decir, prejuicios del comunismo más rancio aderezados con una absoluta chapuza administrativa como ha sido la gestión del último decreto de paralización de la actividad económica.

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución) #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/nLP6VYPvkB — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) March 29, 2020

Hay mucha gente por ahí sensata que reclama un Gobierno de unidad nacional para hacer frente a la crisis pero con este sectario de Sánchez en la presidencia del Gobierno divisivo más divisivo que nunca, eso es literalmente imposible. Es tan divisivo que, además, hasta las crónicas hablan de la rotura abierta del Gobierno en dos frentes. Ejecutivo dividido, desbordado, que adopta medidas graves y no habla con nadie y sin embargo pide unidad olvidando que la lealtad que reclama es un camino de doble dirección, la lealtad va en dos sentidos, lo que pasa que Sánchez, bueno, confía en que todos los palmeros mediáticos, todos los pesebres bonitos que tiene instalados en parte de la prensa pues se lancen contra cualquiera que ose discrepar, criticar negar el apoyo incondicional al Gobierno, etc. Le caerá el sambenito de la falta de lealtad, de sentido de Estado, bueno, y ese trabajo se lo van a hacer gratis, bueno algo se llevarán, los pesebres se llevan algo siempre.

Fíjense ustedes, no hay más que comparar las exigencias que algunos le hacían a Rajoy por la crisis del ébola donde se acabó con la vida de un perro porque dos misioneros venían infectados desde el centro de África y las cosas que dijeron, pues hay que comprar aquello con el catálogo de excusas y comprensión que han desplegado ahora con el gobierno de Sánchez, los mismos los mismos pesebreros, la factoría de manipulaciones de Moncloa que es ese gobierno que se entrevista a sí mismo. Hoy escribe Félix Madero en una columna magnífica en ‘Voz populi’, sigue echando humo cada vez que alguien debe comparecer, el guion es el mismo: no somos responsables, hacemos lo que podemos, hacemos lo que dicen los expertos, entre la salud y la economía la salud es lo primero... Si todos estamos de acuerdo en eso, por eso hemos creado un sistema de bienestar social con salud universal y garantizada pero hay que recordar que para mantener ese sistema hace falta la economía, que el dinero público es público porque antes ha sido privado, es decir, ha sido generado por quiénes generan el dinero y la riqueza que son empresas y trabajadores no la administración que no generan nada, y la sospecha que tenemos es que las decisiones que está tomando el gobierno está matando la economía sin ofrecernos ni un elemento para confiar en la eficacia, para cuidar la salud ni para para reconstruir una economía que habrá que retomar dentro de poco.

Esta a los de Podemos, por ejemplo, no les importa nada porque ellos nacieron, crecieron agitando el descontento por la crisis económica del 2008, y su política no es crear riqueza, su política -ya lo dijo Pablo Iglesias- es politizar el dolor. Y los últimos decretos del Gobierno así lo demuestran, es utilizar el dolor. Y la urgencia terrible de esta pandemia para llevar a cabo una agenda rupturista, radical y Sánchez pretende pedir apoyo y colaboración para eso. No, no,no….perdona pero no.