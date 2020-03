El Partido Socialista (PSOE) se ha convertido en protagonista en las redes sociales a raíz de una polémica publicación en su cuenta oficial de Twitter. Los socialistas realizaron un hilo tratando de excusar las manifestaciones de 8M. El PSOE lanzó una serie de mensajes enlazados en los que atacó a los críticos con su gestión de la crisis del coronavirus. El hilo de Twitter se convirtió en un polvorín y recibió un gran número de criticas por parte de la oposición y los usuarios de esta red social.

La diputada del Partido Popular por Vizcaya en el Congreso de los Diputados, Beatriz Fanjul, era de las primeras en contestar al polémico hilo del PSOE. La política vasca utilizaba la ironía para responder con dureza ha la publicación de la cuenta oficial de los socialistas. Y lo hacía a través de la conocida canción feminista 'El violador eres tú'. La popular ha imitado la letra: “Y la culpa no era mía sino del metro que me cogía: la pandemia eres tú”, ironizaba Fanjul.

Y la culpa no era mía sino del metro que me cogía: la pandemia eres tú. https://t.co/M1YPVOdaaT

La opinión pública se unió a las críticas hacia la publicación de los socialistas. La colaboradora de 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja, respondía a esta publicación con indignación. “No tenéis vergüenza”, escribía en su cuenta de Twitter.

No tenéis vergüenza. https://t.co/rwH8Atea21

EL HILO DEL PSOE

El hilo de Twitter (una serie de mensajes enlazados sobre el mismo tema) el Partido Socialista trataba de excusarse de las convocatorias a las marchas del 8 de Marzo en toda España atacando a los que critican su gestión. Según los socialistas el aumento dos contagios por coronavirus no está relacionado con las manifestaciones del 8M porque existen evidencias de que todo comenzó en en la noche del día 8 al 9. Además, culpan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otros partidos de ser igual de culpables por haber realizado actos multitudinarios. Tampoco dejan de lado los espectáculos o el deporte, que también utilizan para justificar la convocatoria de las marchas.

? La culpa la tienen las feminazis.



¿Lo habéis visto en miles de perfiles y bots difundidos de forma viral por la ultraderecha y la derecha? ¿A que sí?



Pues NO.

?￰゚マᄏ‍♀️ Las manifestaciones feministas del 8M NO fueron culpables de la extensión de la pandemia.



?￰゚マᄏ HILO de por qué NO. pic.twitter.com/EF1ifeeoeJ