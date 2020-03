Juegos para el aislamiento: "Veo, veo... ¿Qué ves?"

Desayunar, asearse, hacer deberes, comer y...Sí, y llega la tarde y hay que seguir en casa, no podemos bajar ni a los columpios de la urbanización ni salir al parque ni tan siquiera pasear. Estamos en confinamiento por el estado de alarma por el dichoso coronavirus.

Hay unas horas en las que tenemos que seguir entreteniendo a nuestros niños y que no sea todo el rato la televisión, el móvil o la tablet. Es momento de recuperar viejos juegos de toda la vida, de los de antes, a los que jugábamos aquellas generaciones que no tienen nombre de letra ( Z, Y), ni somos millennials ni siquiera nos podemos poner el punto cero (.0 )

En COPE.es vamos a recuperar -sin ser pretenciosos-, algunos de esos juegos, los que sepamos, de los que nos acordemos (se admiten sugerencias) para pasar ratitos divertidos entre padres e hijos, entre hermanos, e incluso podemos aprovechar la tecnología no solo para dejarnos los ojos con juegos o series, sino para contactar con los abuelos -muchos controlan las nuevas tecnologías- y también echar un ratito con ellos.

Empezamos con saber qué estás viendo. Es el VEO- VEO

¿CÓMO SE JUEGA?

El VEO-VEO es uno de los juegos de adivinanzas que no ha perdido vigor desde tiempos inmemoriales. No hay limitación de jugadores, podemos jugar todos los que estemos en una habitación (también se juega mucho durante los viajes, pero ahora no podemos viajar) y consiste en adivinar el nombre del objeto o persona en la que esté pensando el jugador, digamos, que se la queda.

Una forma de empezar es que sea mamá o papá, el que comience pensando en ese objeto. Objeto, cosa o persona que tiene que estar en el lugar en el que nos encontramos porque lo tiene que ver quién lo piensa y quien o quienes lo adivinan.

Siempre se empieza igual:

Veo veo

-¿Qué ves?

-Una cosita

-¿Qué cosa es? o ¿Con qué letrita empieza?

-Empieza por "C"

En un principio, el resto de jugadores buscará que cosa puede ser y se pueden ir haciendo preguntas. Este es un ejemplo, quien adivina la cosa, será el siguiente en pensar en ese objeto. El adivinador será el que a continuación diga, Veo veo

SE PUEDEN PEDIR PISTAS

Si quién piensa el objeto o cosa lo ha puesto realmente difícil y el resto de jugadores no lo acierta, se puede pedir ayuda. Esa ayuda consiste en ir haciendo preguntas para conseguir pistas sobre el objeto a encontrar. Se pueden hacer preguntas como el color de dicho objeto, si es grande o pequeño, etc.

Pero no vale insistir tanto y presionar tanto al que la lleva que se vea obligado a decir más de lo necesario.

Con el VEO- VEO empezamos esta serie de juegos familiares tradicionales, si te interesa alguno en concreto haznolo saber, por ejemplo en nuestras redes sociales en Twitter: @COPE o en Facebook: @COPE