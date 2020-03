La oposición acusa a Sánchez de imponer la ley del silencio en esta crisis

Conforme pasan los días, la oposición va elevando el tono contra el Gobierno, no solo por su gestión, sino por eludir de manera continuada el control parlamentario. Teodoro García Egea lo resumía en una frase: “lealtad sí, ley del silencio, no”.Y es que, desde que comenzó esta crisis, el Congreso de los Diputados solo se abre para convalidar los Reales-Decretos del Gobierno. El Ejecutivo nos ignora porque no nos comunica sus medidas, apuntan los populares, e ignora las que hemos registrado en las dos cámaras.

Hoy mismo el PP ha planteado en la Junta de Portavoces del Senado la posibilidad de realizar plenos de control con unos pocos senadores, pero el PSOE se ha negado a aceptar una propuesta que, según el portavoz popular, Javier Maroto, la propia presidenta del Senado, Pilar Llop, se había abierto a estudiar hace unos días.

El portavoz del PP en la Cámara Alta recordaba que nunca ha habido un presidente “con tanto poder y tan poco control”, algo que no es democrático, y que atenta contra el artículo 116 de la Contitución, que asegura, literalmente, que el funcionamiento de las cámaras, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, “no podrán interrumpirse durante la vigencia” del estado de alarma.

Los socialistas se escudan en la imposibilidad de realizar plenos telemáticos con los medios técnicos actuales, y prometen estudiarlo de cara al futuro, pero mientras tanto, cientos de iniciativas de los grupos y de preguntas parlamentarias, se acumulan en el registro de ambas cámaras, sin que el Gobierno se digne a abordarlas y a responderlas. Y es que, ni siquiera las intervenciones de Sánchez ante los medios, con preguntas enlatadas y seleccionadas por Moncloa se puede considerar control, dicen.

Vox también carga contra Sánchez

Vox también ha sido hoy muy crítico con el Ejecutivo por este tema, y por haber aprobado el Real-Decreto de suspensión de la actividad económica sin ni siquiera comunicárselo, por lo que el Ejecutivo ya no podrá contar con sus votos. El partido presidido por Santiago Abascal iba incluso más lejos y exigía la dimisión de Sánchez e Iglesias al considerar que son “nocivos” para los españoles y para nuestra economía. Abascal proponía la formación de un Gobierno de emergencia nacional que cuente con el apoyo de PSOE, PP y Vox, para hacer frente al coronavirus... Gobierno que tendría solo cuatro ministerios: Defensa, Sanidad, Interior y Economía, y que debería estar integrado por “personas capaces, que no esté pensando en las próximas elecciones”.

El partido verde propone también que, durante los próximos tres meses, el estado asuma el sueldo de los 13 millones de españoles que están en sus casas, y prime con un 20 por ciento más a los trabajadores de los servicios esenciales. Iván Espinosa de los Monteros calculaba en 80.000 millones el coste de esta medida, que podría financiarse, dice, con bonos, o con el 80 por ciento de los fondos destinados por el Ejecutivo para el cambio climático, que iban a ascender a 100.000 millones de euros.

