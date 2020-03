'The New York Times' pone en evidencia a Sánchez y vuelve a criticar su gestión de la crisis del coronavirus

El diario estadounidense 'The New York Times', uno de los más prestigiosos del mundo, ha publicado este martes un duro artículo contra la gestión que está realizando el Gobierno de España en la crisis del coronavirus. Según el periódico, los sanitarios están batallando contra la pandemia como si fueran 'kamikazes', mostrando cómo, debido a la falta de material, los médicos y enfermeros se las ingenian para llevar a cabo alternativas que aumentan el riesgo de contagio.

El rotativo centra el foco sobre los 12.000 sanitarios infectados con el virus, y destaca las grandes dificultades para poder reemplazarlos. El periódico ha entrevistado a diferentes profesionales de la sanidad que han ido desgranando todas las dificultades a las que se han ido enfrentando.

Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que el rotativo americano critica la gestión de Pedro Sánchez. La anterior tuvo lugar a mediados del mes de marzo, a raíz de la polémica sobre la conveniencia de haber posibilitado el normal discurrir de las manifestaciones del 8 de Marzo.

En el artículo del pasado viernes 14 de marzo, titulado "España se convierte en el último epicentro del coronavirus tras una respuesta vacilante", el diario recordaba que cinco días antes de anunciar el estado de emergencia, el Gobierno permitió masivas manifestaciones en diferentes ciudades españolas por el día de la Mujer, así como el mitin de Vox en Madrid o partidos de fútbol. "Si se cumplen los pronósticos de más diez mil contagiados, España tendría una de las tasas más rápidas de contagio de coronavirus en el mundo", advirtió el medio.

Para el diario, "España, con un criterio displicente ante el virus y su incapacidad para tomar medidas atenuantes antes, se enfrenta ahora a fuertes críticas". El rotativo contó que "la experiencia de España subraya una vez más la necesidad de que los gobiernos tomen medidas estrictas de forma temprana para combatir la propagación del virus. También puede ser la última advertencia a los gobiernos que se han resistido a imponer restricciones severas antes de que un aumento en los casos provoque una crisis de salud pública aplastante", explicó.

El artículo del New York Times, además, citó las palabras del médico italiano Walter Ricciardi, que llegó a decir que había sido una "locura" que España permitiera manifestaciones masivas el pasado día 8 de marzo. Aunque el artículo reconocía que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, informó de que los hospitales estaban empezando a tener problemas para atender la epidemia.

'The New York Times' no ha sido el único en cuestionar la gestión de la crisis del coronavirus en España. El diario británico 'The Guardian' se preguntaba el jueves pasado los motivos que habían llevado a nuestro país a la situación crítica en la que nos encontramos. ¿Cómo es que España respondió tan equivocadamente al coronavirus? The Guardian, habitualmente crítico con Boris Johnson, explicaba la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero, se fijó en las cifras españolas y en la gestión del ejecutivo, y publicó un artículo con conclusiones demoledoras.

Ya en el subtítulo respondía al enunciado, advertía nuestra corresponsal: “España vio lo que pasó en Irán e Italia – así y todo, acaba de superar a China en número de muertos, en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de España”.

¿Qué salió mal?, se preguntaba el autor del texto, recordando que no solo estaban las noticias de China e Irán sino las de la vecina Italia, apenas cruzando el Mediterráneo, para haber disparado las alarmas en la península ibérica. También hay otro factor importante: España no se toca con Italia por tierra, mientras que los países fronterizos -Francia, Suiza, Austria, Eslovenia- sí que lo hicieron bien y tomaron las medidas adecuadas. Es decir, no es eximente.

¿Cuál es el motivo entonces? El corresponsal del Guardian en España, Giles Tremlett, lo tenía claro: Spain thought it was far enough away (el gobierno pensó que el virus estaba suficientemente lejos). Como muestra, aportó un entrecomillado de Fernando Simón del 9 de febrero: “España solo tendrá un puñado de casos”. Seis semanas después -incide el autor del texto-, él mismo está dando cifras diarias de cientos de muertos. Y añadió una serie de hechos:

- “El gobierno de Pedro Sánchez, dirigido por los socialistas, reaccionó tarde y con torpeza. El país carecía de equipos esenciales. Los respiradores, la ropa de protección para los médicos y las pruebas de detección del coronavirus están aún en origen”.

- “Cuando Sánchez anunció que invocaría poderes de emergencia, tardó más de 24 horas en ponerlos en marcha. Para entonces, parte de la población de Madrid y de otras ciudades se había dispersado ya por todo el país”.

- “La mala coordinación [por parte del gobierno central] hizo que el gobierno regional de Madrid cerrara universidades y colegios a principios de semana, provocando un ambiente de vacaciones, durante el cual los bares y parques estaban llenos. Muchas familias se marcharon a sus casas de la playa”.

Las críticas provienen de todas partes y los hechos son rotundos. El Gobierno se encuentra ante una de las crisis más graves de la historia de nuestro país. Primero se debe resolver el problema sanitario, pero después llegará la hora de dirimir las cuestiones y las decisiones que condujeron a nuestro país a un desastre de este calado.