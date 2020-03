¿Me conviene más que mi empresa me aplique un ERTE o un permiso retribuido recuperable?

Para comprender de manera más clara ambos conceptos, vamos a recordar en qué consiste un ERTE y el permiso retribuido recuperable estipulado por el Gobierno.

Un ERTE, tal y como explica el jefe de Economía de COPE, se trata de un pequeño ajuste de empleo con carácter temporal que cualquier empresa puede presentar. Está recogido en el artículo 47 del Estatuto de Trabajadores

Diferentes entramados empresariales pueden suspender tanto los contratos laborales como reducir jornadas de forma momentánea cuando atraviesen por dificultades. Es lo que sucede, en este caso, con la crisis del coronavirus. La cantidad que cobran los trabajadores recordamos que corresponde al 70% de la base reguladora de su cotización a la Seguridad Social durante los 180 días anteriores al ERTE. En ese cálculo, explicado por nuestro compañero Joaquín Vizmanos, no se tienen en cuenta las cotizaciones por horas extras. A partir del día 181 de la suspensión de ese contrato, el empleado pasará del 70% al 50% de la base reguladora lo que se traduce en una reducción de sus ingresos.

Por otra parte, otra de las medidas adoptadas por el Gobierno es el permiso retribuido recuperable, en vigor desde ayer y extensible hasta el próximo jueves 9 de abril. Desde el Ejecutivo han explicado que se trata de una figura nueva económicamente hablando. Y lo es porque, actualmente, los permisos pagados no se deben recuperar. Este permiso afecta a los trabajadores no esenciales que ya no pueden acudir de manera física a su puesto de trabajo.

No son unas vacaciones obligadas, consiste en una bolsa de horas que tendrán que recuperarse con fecha tope del 31 de diciembre de este año, respetando los límites que establece el Estatuto de Trabajadores.

¿Como empleado me conviene que me apliquen un ERTE o atenerme al permiso retribuido recuperable?

Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, considera que es mejor el permiso retribuido recuperable que el ERTE, porque “a no ser que la empresa lo complemente con un 30% en el ERTE, el trabajador cobra el 70% mientras que con el permiso retribuido cobra el 100% incluido todos los conceptos salariales y luego ya lo recuperará”. Además, en el caso del permiso retribuido se tiene que garantizar el descanso diario/semanal y tiene que ser notificado al trabajador con un preaviso de cinco días.

No obstante, el “error” es que se haya acotado el plazo hasta el 31 de diciembre de este año, ya que habrá poco margen para hacer las horas que el trabajador debe a la empresa, asegura Ercoreca.

¿Y como empresa?

Sin embargo, para la empresa resulta más beneficioso un ERTE, pues en palabras de Ercoreca “la corporación cuenta con una ayuda respecto a las cotizaciones de estas dos semanas, por ser un ERTE de fuerza mayor". Una medida a la que se han sumido numerosas empresas para tratar de paliar la crisis del coronavirus.