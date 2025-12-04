Dra. María Tomás, sobre la epidemia de gripe: "Los antivirales actúan frente a la variante K, y si se administran de forma temprana evitamos complicaciones y brotes en residencias"

La gripe se ha adelantado este año en España con una fuerza inusitada, llevando al país a alcanzar el umbral de epidemia. Durante la pasada semana se ha producido un importante repunte de contagios, llegando a los 112 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a los 13 registrados en las mismas fechas del año pasado. Para analizar esta situación, la Dra. María Tomás, médico de microbiología del Hospital de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ha intervenido en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

La variante K, más contagiosa pero no más grave

La principal responsable de este adelanto es la 'variante K' de la gripe, un subclado de la gripe A (H3N2). Según la Dra. Tomás, esta variante presenta una serie de mutaciones que le confieren "más capacidad de transmisión" y una "cierta evasión de inmunidades previas", ya sea por infecciones pasadas o por las vacunas. Esto la convierte en una cepa más contagiosa que las anteriores.

GOBIERNO DE ARAGÓN Una enfermera pone la vacuna contra la gripe en Huesca

A pesar de su mayor capacidad de contagio, la experta ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que los estudios científicos "no determinan que sea más virulenta" que otras variantes. La sintomatología, en la mayoría de pacientes sin patologías de base, será la típica de un cuadro gripal, con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, malestar general, dolor muscular y, en algunos casos, síntomas digestivos. La gravedad se concentra en los pacientes vulnerables, como mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos y embarazadas.

Este escenario ha provocado un aumento en la demanda de antigripales y test de antígenos en las farmacias, como confirma el farmacéutico Rabón Sáez, quien advierte del riesgo que suponen las reuniones de Navidad para la transmisión. Los expertos estiman que el pico de contagios podría llegar durante las propias fiestas, tal como prevé Salud, que augura que el pico de la gripe llegará en tres semanas, coincidiendo con las celebraciones.

Vacunación y antivirales, las armas clave

La vacuna protege de la enfermedad grave de las hospitalizaciones y de la mortalidad" María Tomás Portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

Ante el avance de la variante K, la Dra. Tomás ha insistido en que la vacunación sigue siendo la "pieza clave de protección", especialmente para los colectivos vulnerables. Aunque la vacuna actual se desarrolló con cepas previas, la experta subraya que sigue siendo eficaz para el objetivo más importante. "La vacuna protege de la enfermedad grave de las hospitalizaciones y de la mortalidad", ha asegurado, evitando así las peores complicaciones del virus.

La propia microbióloga ha contado su experiencia personal tras haber pasado la gripe A hace dos semanas. "Estaba vacunada y en dos días prácticamente ya empecé a recuperarme bastante bien", ha relatado, demostrando cómo la inmunización ayudó a que la sintomatología fuera mucho menor y la recuperación más rápida.

GOBIERNO DE ARAGÓN Colas en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en la convocatoria de vacuna sin cita previa para los grupos recomendados

Además de la vacunación, el diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales. En este sentido, la doctora ha destacado la eficacia de los fármacos existentes. "Los antivirales actúan frente a la variante K, y si se administran de forma temprana evitamos complicaciones y brotes en residencias" y en otros entornos con personas de alto riesgo, ha afirmado.

Medidas de prevención y errores comunes

Junto a las herramientas farmacológicas, la experta ha recordado la importancia de las medidas no farmacológicas que se popularizaron con la pandemia: buena ventilación en interiores, higiene de manos y el uso de mascarillas. Sobre este último punto, ha calificado como "una buena opción" la decisión de comunidades como Andalucía, donde ante el repunte de casos, Sanidad ha recuperado el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias.

Cuando es un tema vírico, los antibióticos no existen, no sirven para nada" María Tomás Portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

Otro de los puntos clave abordados ha sido el mal uso de los antibióticos. El farmacéutico Alejandro García, secretario del colegio oficial de Valladolid, ha sido tajante al respecto: "Cuando es un tema vírico, los antibióticos no existen, no sirven para nada", y ha advertido que su uso incorrecto está generando graves problemas de resistencias bacterianas.

Finalmente, para distinguir la gripe de un catarro común o de la COVID-19, que sigue circulando aunque con menor incidencia, la Dra. Tomás explica que la gripe suele presentar una "mayor afectación a nivel general", con fiebre más elevada y un destacado dolor muscular. Por su parte, el coronavirus parece haber cedido el protagonismo este invierno al virus de la gripe, aunque se espera que pueda resurgir en primavera o verano.