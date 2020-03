Coronavirus | Carlos Herrera: "Menos discursos, menos chapuzas y más respiradores"

8.23 | HERRERA EN COPE Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo estará en DIRECTO con Herrera a partir de las 8.40 horas

8.10 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera, en su monólogo de las 8: "El gobierno no ha conseguido transmitir la sensación de eficacia. Nunca 6.500 muertos han sido tan invisibles, la muerte ha dejado de ser una tragedia para ser una estadística . Menos discursos, menos chapuzas y más respiradores . Saldremos de esta porque somos mejores que quien nos gobierna. El gobierno está desbordado por su propia incopentencia"

8.00 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera, en su monólogo de las 8 sobre la improvisación de una moratoria por parte del Gobierno para implementar el endurecimiento del confinamiento, una medida anunciada el sábado por Pedro Sánchez no se publicó hasta casi la medianoche de este domingo: "Hay una gigantesca confusión, el titular lo anunció Sánchez el sábado, el caos sembrado por el gobierno ha sido tal que hasta esta nedianoche no se ha publicado el decreto de una medida que había anunciado Sánchez 30 horas antes. Es una medida que Calviño se había negado a aplicar con argumentos sólidos. Parar la economía por completo tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente y durante mucho tiempo. Esta gente siempre hace lo mismo, invitan ellos, pero pagas tú. Lo que han hecho de forma unilateral es decir, no podéis despedir y no podéis tener actividad económica ¡, es decir gastos sin ingresos, todo eso al riñón de las empresas. Si la urgencia es la cuestión sanitaria, lo otro hay que hacerlo negociando, advirtiendo, intentando que no solo paguen los que crean empleo".

6.33 h I El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este domingo de que se han registrado 78 casos nuevos del nuevo coronavirus, lo que ha supuesto un descenso con respecto al día anterior y eleva el total de contagios a 9.661.

Las autoridades surcoreanos han indicado que se han producido seis muertes a causa del Covid-19, por lo que ya son 158 las personas que han fallecido a causa del virus.

5.36 h I El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes que se ha registrado un caso de transmisión local del nuevo coronavirus en la provincia de Gansu, además de 30 contagios importados, mientras que la ciudad de Wuhan --epicentro del brote-- sigue sin presentar nuevos casos.

El número total de casos importados ha ascendido a 723, de los cuales 93 han salido ya de los hospitales, mientras que 630 siguen bajo tratamiento y 19 están en estado grave.

4.02 h I El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido que la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos "se mantenga cerrada", incluso cuando finalice el estado de alarma contra el coronavirus decretado por el Gobierno de la Nación.

En declaraciones a través de internet, facilitadas por el Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas ha señalado que es necesario que la frontera permanezca cerrada "totalmente", como está pasando desde el 23 de marzo, "hasta superar incluso el estado de alarma".

3.05 h I El número de fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus en Cataluña asciende hoy domingo a 1.410, lo que supone 184 muertes más que ayer, mientras que el número de nuevos casos positivos se eleva a 1.131 y coloca la cifra total de contagiados en 16.157.

2.13 h I El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que las medidas de distanciamiento social para intentar reducir el número de contagios por coronavirus en el país se ampliarán hasta el 30 de abril.

La nueva decisión del presidente Trump contrasta con sus palabras de la semana pasada, cuando afirmó que su intención era que el país volviera a funcionar con normalidad a partir del 12 de abril, coincidiendo con la festividad de Pascua, pese a no contar con el beneplácito de los expertos.

1.19 h I El Gobierno permitirá ir este lunes 30 de marzo a trabajar a empleados que, aunque estén incluidos en los supuestos del permiso retribuido, tengan que realizar tareas necesarias para la interrupción adecuada de la actividad, lo que puede afectar sobre todo algunas industria y la construcción.

