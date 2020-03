Coronavirus | Sanidad no descarta que se tomen más medidas restrictivas para dar el último empujón a la curva

15.57h | España eleva a 578 millones la inversión realizada en material sanitario

El Ejecutivo está "organizando, optimizando y ampliando" la producción nacional de equipos de protección, de test de diagnóstico y aparatos de respiración.

15.54h | El Gobierno prohíbe los despidos mientras dure el coronavirus.

15.47h INTERNACIONAL | Tres grandes tanques para oxigeno se dirigen desde Metz (Francia) a Ifema

Tras su salida sobre las 21.00 horas del jueves de Metz, dos de los depósitos llegarán esta tarde a Oiartzun y, a esta noche estarán en Madrid, tras realizar un recorrido con los descansos y los relevos de chóferes necesarios. El tercer tanque atravesará la frontera desde La Junquera

15.45h | Díaz: "Los contratos temporales se interrumpen en nuestro país, pero se ranudarán una vez pase la crisis sanitaria"

15.43h MADRID | Minutos de compañía a través del teléfono 91 949 01 11 para los mayores

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el programa telefónico “Minutos en Compañía” en colaboración con la ONG Adopta un Abuelo. Informa María Antonia López

15.39h | Díaz: "Se han puesto mecanismos para que nadie se pueda aproechar de esta crisis, no se puede utilizar el coronavirus para despedir"

15.32h | El Gobierno asegura que ha adquirido material sanitario por valor de 578 millones de euros y está repartiendo 7,4 millones de mascarillas

15.29h | Salvador Illa: "Parece que nos estamos acercando, por los datos, a una cierta fase de estabilización"

15.16h ASTURIAS | Asturias defenderá en la reunión de CCAA con Sánchez ser "más drásticos" con las actividades y la movilidad

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que defenderá en la reunión entre presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ser "más drásticos" en cuando a las actividades esenciales y la movilidad. En este sentido, ha remarcado que la "prioridad absoluta" de su Ejecutivo y del Gobierno de España es "la salud", añadiendo que después de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, Covid-19, llegarán medidas "más activas" para reconstruir la economía.

14.52h INTERNACIONAL | Argelia extiende a otras nueve provincias el "confinamiento parcial" a causa del coronavirus

El primer ministro de Argelia, Yerad Abdelaziz, ha anunciado este viernes que a partir del sábado el "confinamiento parcial" será extendido a otras nueve provincias a causa del coronavirus.

14.47h MADRID | Prisión para el conductor que atropelló a un Guardia Civil en Madrid

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Navalcanero (Madrid) ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del vehículo que sin permiso de conducir y bajo los efectos de las drogas atropellaba a un guardia civil, el pasado miércoles, en la A-42 a la altural de la localidad de Casarrubuelos.

14.43h INTERNACIONAL | La pandemia de coronavirus en EEUU empeorará en Detroit, Chicago y Nueva Orleans la semana próxima

La epidemia global de coronavirus que ha alcanzado ya a Estados Unidos empeorará en las grandes ciudades de Chicago, Detroit y Nueva Orleans la semana que viene, amenazando todavía más el "dique de contención" que todavía se mantiene en el centro del país, donde hasta ahora Los Ángeles y, sobre todo, Nueva York, eran los focos principales.

14.40h POLÍTICA | Vox pide a Sanidad el expediente de compra de los test rápidos inservibles

El grupo parlamentario de Vox ha pedido al Ministerio de Sanidad el expediente administrativo sobre la compra de los test rápidos inservibles para detectar el COVID-19 a una empresa de China sin licencia oficial para venderlos.

14.35h GRANADA | Detenido un joven con un coche de alta gama que se ha dado a la fuga en un control atropellando a un agente

El atropello se ha producido a las 12:50 horas en el km. 0,00 de la carretera GR-3424, en el cruce de “La Colorá”. INFORMA COPE GRANADA

14.33 | La madrugada del sábado al domingo cambia la hora: a las 2 de la madrugada, serán las 3

El confinamiento puede convertirse en una oportunidad para adaptarnos mejor a este cambio horario que además nos brindará una hora más de luz por la tarde. INFORMA SEFI GARCÍA

14.25 | El coronavirus une con la cuarentena a vecinos de toda España con gestos como el de Nacho. PUEDES ESCUCHARLOS EN 'LA NOCHE' DE COPE

14.21 | HERRERA EN COPE El mensaje de un policía local a COPE que conmueve al cuerpo: "Ánimo a todos, saldremos de esta"

Joaquín Rodríguez, que presta servicio en Istán, ha explicado cómo emplea la psicología para convencer a los vecinos de que se queden en casa

14.18 | Madrid pone en marcha el plan de choque en las residencias de mayores

La gestión de las residencias madrileñas queda a partir de ahora bajo el mando único de la Consejería de Sanidad con el apoyo de Justicia e Interior. Se aparta a Ciudadanos que hasta ahora se hacía cargo de las residencias.En la Comunidad de Madrid hay 500 residencias, entre 20 y 30 están en situación límite

14.17 | La Generalitat reparte 50.000 mascarillas caducadas a funcionarios de prisiones

La Secretaría de Medidas Penales indica que las mascarillas quirúrgicas que puedan haber sido utilizadas durante quince días no deben desecharse

14.10 | El Gobierno está valorando nuevas medidas y modificaciones sobre las recomendaciones actuales para luchar contra el coronavirus y garantizar "el último empujón" a la curva de esta pandemia en España.

Lo ha dicho este viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. Preguntado por si habrá nuevas medidas restrictivas, Simón ha reconocido que "la decisión no es obviamente" suya y que espera no verse "nunca" en la situación de tener que tomar esas decisiones, pero que "se está valorando y está sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales".

Así, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha dicho que es "clave" implementar una de las medidas ya propuestas: que en los trabajos se mantengan las distancias adecuadas para evitar que haya riesgo para la transmisión, así como los contactos interdomiciliarios.

14.05 | Penélope Cruz y Javier Bardem han donado 100.000 guantes y 20.000 mascarillas al hospital madrileño La Paz, con la ayuda logística del grupo Inditex, según ha anunciado hoy la actriz a través de su cuenta de Instagram. La actriz ha puesto el post por duplicado, uno con el texto en castellano y otro en inglés.

14.00 | Así se fabrican unas máscaras antisalpicaduras ‘low cost’ ideadas en Utrera

Una empresa de servicios gráficos de Utrera idea unas máscaras antisalpicaduras 'low cost' sencillas de fabricar y pide que otras empresas hagan lo mismo

13.59 | La compra de gran consumo subió un 21 % en semana inicio del estado de alarma. La compra de productos de gran consumo se disparó un 21 % en la semana de declaración del estado de alarma (9-15 de marzo) por la pandemia del coronavirus, según un informe de la consultora Kantar, que precisa que la alimentación envasada y los productos para bebés, de limpieza y de droguería han sido los más demandados.

En un comunicado, Kantar ha detallado este viernes que el incremento de las ventas estuvo impulsado por cestas de la compra más grandes, gastándose los consumidores un 25 % más que las semanas previas a la crisis del coronavirus.

13.58 | Ariadne Artiles recuperada del Covid-19 tras "18 días en la cama"

La modelo grancanaria debe permanecer en cuarentena y pide a los ciudadanos que se queden en casa

13.45 | 9.444 sanitarios contagiados de coronavirus en España, un 75% más que hace tres días

Una "cifra alta" si se compara con el resto de los países afectados

13.40 | Interior rechaza que se esté planteando el cierre de carreteras para los próximos días

13.39 | El PP endurece el tono con Sánchez por sus "errores" y le pide que se deje de "mentiras"

Esas acusaciones y petición de responsabilidades al Gobierno se repitieron este jueves a raíz de la compra de test no fiables del coronavirus

13.35 | El Papa dona 30 respiradores a los hospitales más saturados por el coronavirus

13.34 | Esta tarde puedes seguir en TRECE y cope.es la oración del Papa por las víctimas del COVID-19

13.30 | 13 horas con el cadáver de su suegra en casa por ser un caso de coronavirus

Rosa cuenta en COPE que quiso dar a su suegra el cariño familiar en sus últimas horas y por eso ha tenido que pagar el doble de un servicio habitual

13.30 | El mensaje de esperanza del Arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Jiménez, a la ciudadanía

El Arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Jimémez, ha vuelto a enviar su aliento y un mensaje de esperanza a los zaragozanos y aragoneses. Si esta semana hablaba en los micrófonos de COPE este viernes ha lanzado un mensaje, vía vídeo, a todos sus fieles animándoles a vivir en el Señor estos momentos que estamos atravesando.

13.25 | Estas son las reglas del comercio internacional que España no siguió en la compra de test de coronavirus

Para que una mercanía entre en España, fabricante y producto deben de estar homologados por la Agencia Española del Medicamento

13.24 | El ministro de Justicia sobre los posibles indultos a los presos del procés: "Dejémonos de fantasmas"

Juan Carlos Campo asegura que no se han paralizado los indultos para evitar que se acumularan "los miles" que hay ya "atascados"

13.23 | HERRERA EN COPE Tico Medina: "Muchas gracias enfermeros, camioneros, boticarios, maestros, ganaderos..."ESCÚCHALO AQUÍ

13.22 | CIBERPILLAJE La Policía detecta 12.000 nuevas web sobre coronavirus para cometer delitos

Se han registrado 12.000 dominios relacionados con el nombre de coronavirus y en casi todos los casos "bajo los mismos proveedores", lo que da idea, ha dicho, de que estos registros de páginas web esconden actividades ilícitas como virus informáticos o estafas.Lo ha desvelado el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, en la rueda de prensa diaria del Comité Técnico

13.20 | LÍNEA EDITORIAL COPE Peligrosa división europea

13.19 | Las particularidades nunca vistas del 'Urbi et Orbi' que impartirá Francisco para frenar el coronavirus

13.16 | Cinco jóvenes graban un vídeo en una fiesta burlándose del confiamiento. Han sido denunciados por la guardia civil en Granada Informa COPE Granada

13.15 | El discurso de Feijóo "que hace país" ante la crisis del coronavirus

Así ha argumentado el presidente de la Xunta la cesión de 11 aparatos de UCI a la Comunidad de Madrid

13.14 | La Policía Nacional elabora una guía para evitar ser manipulados por las 'fake news'

Cada internauta que reenvía mensajes falsos sin contrastarlos genera alarmas innecesarias y contribuye a desprestigiar a personas, empresas o instituciones

13.13 | La Archidiócesis de Valencia activa un protocolo para prevenir conflictos familiares durante el confinamiento

13.10 | Finaliza la rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica

13.00 | Fernando Simón no descarta que se puedan hacer cambios en las recomendaciones con el fin de "estabilizar" la curva. Insiste en los "aislamientos interdomiciliarios" cuando hay síntomas

12.59 | Fernando Simón, en directo sobre los test rápidos fallidos comprados por el gobierno: "España hizo un primer pedido de 9.000 test, que fueron devueltos a la empresa".

12.59 | Fernando Simón, en directo "el origen del COVID19 sería reino animal, pero no tenemos claro el animal concreto"

12.55 | Simón confirma 9.444 sanitarios contagiados , "una cifra alta comparada con otros países, trabajamos en ello"

12.54 | José Manuel Santigo, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en directo: Confirma "282 agentes infectados en toda España, pero sigue habiendo 80.000 disponibles", dice.

12.50 |Fernando Simón, en directo, sobre el incremento de casos en Italia, "ha habido un incremento pero no han llegado al pico que habían tenido, es más una meseta que un descenso. En España podría pasar".

12.50 |Fernando Simón, en directo sobre el incremento hoy de fallecidos en España: "El incremento de fallecidos no está por encima porcentualmente a hace dos días. Pero hay que ser cuidadosos y valorar que la tendencia a la estabilización se mantiene".

12.44 María José Rallo, secretaria general de transportes,sobre las obras de AVE, en directo: La prioridad es acabar con el virus, una vez que pase la crisis se analizarán los efectos que pueda tener". Descarta de momento quitar los peajes.

12.42 Fernado Simón, en directo: "Da la impresion de que nos acercamos progresivamente al pico. Lo más importante es que cuando lleguemos la descenso, este sea estable. El descenso en la transmisión no va a ir acompañado en un descenso en la presión asistencial, que de hecho, dece "se va a incrementar"

12.32 | José Manuel Santigo, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en directo; Comienza dando el pésame a los Mossos por el fallecimiento de un agente. Advierte de que este fin de semana "se intensificarán los controles en carretera " para no llegar a la movilidad del fin de semana pasado. Ayer hubo más de 5.800 denuncias por inclumplir las limitaciones de circulación, se detuvo a 17 personas por desobediencia y resistencia. Recuerda las palabras del Rey ayer al visitar el hospital de campaña de IFEMA: "España ha demostrado que cuando trabajamos juntos somos capaces de superar las dificultades"

12.28 | José Ángel González, director operativo de la Policía Nacional, en DIRECTO: "En las últimas horas han sido detenidas 63 personas, ascienden en toal a 660 desde el inicio del estado de alarma. Es un 11,3% de incremento. Se han tramitado 53.000 denuncias".

"Se han creado más de 12.000 dominios en Internet estos días", dice, que podrían tener un uso fraudulento. Alerta de no abrir link sospechos y de que hay que comprar solo en tiendas online de confianza. En este sentido advierte de webs que venden falsos productos para curar o prevenir el COVID19 y que buscan conseguir datos del usuario.

12.19 | El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya, en DIRECTO: "Hemos actuado en 900 residencias de mayores"

12.18 | ÚLTIMA HORA Boris Johnson, primer ministro británico, da positivo en coronavirus.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado que ha dado positivo en las pruebas del coronavirus, después de presentar "síntomas leves" en las últimas 24 horas.

"Ahora estoy aislado, pero seguiré liderando la respuesta del Gobierno mediante videoconferencias mientras luchamos contra el virus. Juntos venceremos esto", ha proclamado en su cuenta de Twitter.

Johnson había decretado esta semana el confinamiento de la población para prevenir contagios. Las autoridades británicas han confirmado más de 11.000 casos y al menos 578 fallecidos por coronavirus.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri