Rosa Díez pone en su sitio a Podemos por criticar a Amancio Ortega

Rosa Díez ha calificado de "miserable" un tuit que Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, escribió para arremeter contra los gestos solidarios que ha realizado el empresario Amancio Ortega durante la crisis del coronavirus. En un su sección de cada viernes en "Herrera en COPE", la exdiputada ha sostenido que a los miembros de Podemos "no se les conoce ni una buena palabra ni una buena acción". "Van en contra de personas que no sólo ejercen solidaridad sino que se comportan como ciudadanos ejemplares y decentes. No cómo ellos, a los de Podemos y toda su panda, a los que no se les conoce ni una buena palabra ni una buena acción. Da asco. Son incapaces de hacer cosas buenas y quieren impedir por todos los medios que haya buena gente que haga cosas en beneficio del conjunto de todos los ciudadanos", ha dicho.

Díez también ha alabado las palabras de Feijóo con las que el presidente gallego ha defendido la entrega de respiradores para los enfermos por coronavirus de la Comunidad de Madrid frente a las críticas abiertas de toda la oposición en el parlamento gallego. "Han perdido la humanidad y son gentuza", ha aseverado.

CRÍTICAS AL MINISTRO ILLA POR SU LABOR EN ESTA CRISIS

La exlíder de UPyD también ha criticado la labor de Salvador Illa al frente de esta crisis sanitaria y cree que su labor está "a la altura del resto del Gobierno". "A España le va a ir bien a pesar de este Gobierno, a pesar de sus mentiras, de sus chapuzas, de haber escondido la realidad y de no haber alertado o de no haber prohibido lo que tenía que prohibir. No solo el 8-M, también la Mascletá a la que fue el chulo del Ministro de Transportes y al que ahora le da la risa cuando dijo que estuvo. Ya sé que es mejor no indignarse, pero sería hipócrita", ha dicho.

Díez ha querido subrayar que el estado de alarma se ha prorrogado dos semanas más gracias al "sentido de Estado" de PP, Ciudadanos y Vox y no por los partidos "que pusieron a Sánchez en la Moncloa". Además, critica el escándalo de los test inútiles comprados a China y las artimañanas del Gobierno en lo que "verdaderamente les preocupa". "Lo de los test no es una anécdota. Es la demostración de la incapacidad y de la irresponsabilidad. Pero de lo que les importa bien que se preocupan, como meter a Iglesias en el CNI o de resolver el tema de los indultos metiéndolo de coladilla en el Real Decreto... Están a lo suyo y eso es un drama", ha dicho.

LLEVAR A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ANTE LA JUSTICIA

Por eso mismo, Díez está estudiando la posibilidad de imputar penalmente a los miembros del Gobierno por su ineficacia en la crisis del coronavirus. "Recuerdo cuando llevamos a la Audiencia Nacional la querella por el caso Bankia y la Fiscalía decía que era imposible. Y haciéndolo bien fue posible. Yo me pregunto si la conducta de los miembros del Gobierno tiene alguna responsabilidad penal", ha concluido.

La solidaridad no es caridad, es una reacción de humanidad y compromiso propia de ciudadanos decentes. “Caridad” es lo que practicabas tú con tu empleada a la que ni siquiera pagabas la seguridad social, que es su derecho. No tienes vergüenza. https://t.co/SCo6Vqpnfz — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 24, 2020

“La pandemia empezó el 9M”; “ Calvo, negativo no concluyente”; “tomamos las medias necesarias desde el primer momento...”. Y, por si faltaba algo, hoy llega Tezanos. “La luz del sol es el mejor de los desinfectantes” ,Brandeis. El gobierno de Sánchez es eclipse total. Mentirosos — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 25, 2020