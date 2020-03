La AESAN alerta de la comercialización de complementos alimenticios que prometen curar el coronavirus

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento, a través de varios Estados miembros de la UE, de la comercialización de complementos alimenticios que "prometen" la prevención, tratamiento o cura del coronavirus.

Una de sus funciones más destacadas es que desempeña las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaria General de Sanidad y Consumo. Está compuesto por más de 190 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo.

La AESAN ha tenido acceso a esta información en la que han detectado la existencia de vendedores de estos complementos que tratan de aprovecharse de la pandemia del COVID-19. Estos vendedores intentan ganar dinero a costa de la situación a través de pastillas que supuestamente tienen propiedades saludables. Sin embargo, sus beneficios no están probados y no está autorizada ni la venta ni la promoción de estos complementos alimenticios.

Además, se ha recordado a los consumidores que los complementos alimenticios son alimentos que no tienen otro fin más que complementar a la dieta normal de cualquier persona. Estos productos NO pueden atribuir propiedades inexistentes como prevenir, tratar o curar una enfermedad humana. Esto es absolutamente falso y debemos permanecer atentos sobre todo en este tipo de circunstancias.

Por lo tanto, NO existen complementos alimenticios que prevengan, traten o curen la infección por coronavirus y desde la AESAN han asegurado que "no puede haber ningún producto en el mercado con tales declaraciones". Los complementos alimenticios, para poder comercializarse, deben estar debidamente notificados. Algo que no sucedió en este caso.