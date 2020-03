El mensaje de un policía local a COPE que conmueve al cuerpo: "Ánimo a todos, saldremos de esta"

"Soy policía local de un pueblo pequeño. Cuando patrullo solo os escucho. En estos días nuestro trabajo es igual y a la vez diferente: el contacto con los vecinos, la lucha para que entiendan que hay que quedarse en casa y todo ello intentando no denunciar a los que conviven cerca de nosotros, siempre con psicología y cariño. Ese es nuestro trabajo día a día y se están comportando como verdaderos vecinos. Ánimo a todos, saldremos de esta".

Este es el mensaje que Joaquín Rodríguez, policía local en Istán, un municipio que se encuentra a 15 kilómetros de Marbella, ha enviado a COPE para dar ánimos a la ciudadanía y explicar cómo es el trabajo de los policías locales en la España que se aleja de las grandes ciudades durante el confinamiento.

Según ha dicho este viernes en 'Herrera en COPE', el decreto del estado de alarma "nos ha sobrepasado. El silencio que hay en el pueblo va a quedar" impreso durante mucho tiempo.

Rodríguez ha explicado que desde la Psicología intenta convencer a sus vecinos para que no salgan a la calle. "Los mayores me han visto crecer como niño y los niños trabajar como policía. Es muy duro no tener que denunciar porque vivimos siempre juntos, hablamos de todo en el día cotidiano. Escuchando el montón de denuncias que existen, me vino a la mente cómo se podía hacer para no tener que llegar a ese término, que es realmente difícil", ha confesado.

Aunque piensa que alguno de sus vecinos "inconscientemente" sale a la calle porque cree que "no lo hace mal", cuando les llama la atención seriamente no vuelven a desobedecer. "Estamos muy contentos en general con los vecinos", ha confesado.

Rodríguez ha puesto un par de multas, pero a personas que estaban realizando "conductas que no deberían".

"En el pueblo la gente se ayuda y gracias a Dios no tenemos la circunstancias de unos mayores que estén desabastecidos ni pasando grandes penurias, pero estamos con ellos", ha finalizado este policía local, que ha recomendado visitar el pueblo de Istán, blandido entre montañas y con una "gente maravillosa".