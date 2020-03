"En medio del caos hay vida" el mensaje que da un hospital valenciano a las embarazadas durante el coronavirus

Las noticias que rodean a la pandemia del coronavirus no son las más halagüeñas en los últimos días pero sí que es cierto que muchas son las iniciativas que vemos que nos arrancan una sonrisa. Los sanitarios continúan en primera línea de batalla contra el virus pero hay un departamento especialmente sensible en estos días de pandemia, el de maternidad. Por eso desde el servicio de maternidad del Hospital de Manises han querido dar una mensaje de tranquilidad y de ánimo a todas las mujeres embarazadas en general y a las que van a dar a luz en las próximas semanas en particular a través de un vídeo.

Ánimo mamás y papás todo va a salir bien

Auxiliares, matrones y ginecólogas han querido de manera espontánea unirse para lanzar este mensaje a través de redes sociales demostrando que no todas las noticias son negativas en el día de hoy; "en medio de tanto caos hay vida y la llevamos dentro." Este es el mensaje de ánimo a los "papás y mamás" alentándoles a que "todo va a salir bien."

Fuentes del Hospital de la localidad valenciana de Manises confirman a COPE Valencia que "con la realización de este vídeo pretendemos lanzar un mensaje de normalidad y seguridad a aquellas mujeres que están a punto de recibir a su bebé." Los sanitarios de manternidad son conscientes del "miedo y la incertidumbre de estos días" y son conscientes de la importancia que tiene que las madres estén tranquilas por eso concluyen "que pase lo que pase van a estar con ellas y vamos a contribuir a que sea un momento inolvidable."