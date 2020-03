Este es el "gran miedo" de la jefa de la UCI del Hospital Clínico de Malaga ante el coronavirus

A través de la radio, nos adentramos en un lugar donde se trabaja sin descanso y con unos medios cada vez más limitados. Me refiero a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Málaga y lo hacemos con la ayuda de la jefa de servicio de esa UCI.

La doctora María Antonia Estecha ha descrito para los oyentes de COPE Málaga cómo es la situación que se está viviendo allí: la puerta de entrada, que son las Urgencias, están colapsadas porque no hay capacidad para asumir la cantidad de pruebas de coronavirus que hay que hacer. Y eso se refleja también en la UCI: “Tengo aquí un paciente que todavía no sé si es positivo o no, con alta sospecha, y lleva ingresado desde ayer, o sea, que la falta de reactivos está retrasando las pruebas en Urgencias y es el principal problema inicial”.

FALTA DE MATERIALES PARA EL CORONAVIRUS

“Nos faltan materiales, no solo respiradores”, asegura la doctora Estecha que matiza que los proveedores “no tienen para darnos, no hay”.

Aún hay un par de camas libres en la UCI del Clínico, pero se están habilitando más camas para hacer frente al previsible aumento asistencial. Porque, al margen de esta crisis sanitaria, el resto de situaciones de urgencia no cesan: “Los pacientes se siguen poniendo malos, así que tenemos que tener previstas camas para pacientes con coronavirus, pero manteniendo también pacientes que requieran cuidados intensivos que no sean coronavirus”.

El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga amplía áreas de urgencias, hospitalización y UCI para pacientes con COVID-19 https://t.co/9IzYG4kJVP pic.twitter.com/2xEroUAaJA — MálagaJunta (@MalagaJunta) March 27, 2020

La plantilla sanitaria está volcada en atender a los pacientes con coronavirus, mientras que los anestesistas (con la ayuda de médicos dedicados al coronavirus) están atendiendo al resto de pacientes. Y esto en un hospital que está cambiando sobre la marcha: “Se está improvisando en los paritorios una UCI y a partir de ahí, iremos montando camas de forma improvisada y solicitando medios que ahora mismo no tenemos”.

COLABORACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS

Afortunadamente, los profesionales están siendo “muy colaboradores, están dejándose la piel”, según la jefa de la UCI del Clínico.

Sobre si harán falta respiradores ante el previsible aumento de pacientes, la jefa de la UCI del Clínico lo dice claro: “Probablemente no tengamos respiradores para todos esos pacientes”.

Parte oficial del Gobierno andaluz sobre #COVID19 ⛑ Son 1006 los casos positivos de #coronavirus en #Málaga ✅104 pacientes han recibido el alta hospitalaria

✅61 pacientes se han curado pic.twitter.com/kObA6yG1T8 — MálagaJunta (@MalagaJunta) March 27, 2020

Los profesionales sanitarios están trabajando sin descanso, atendiendo a pacientes muy graves que, además, no tienen contacto con sus familiares. “El estado de ánimo es bueno porque estamos sometidos a mucha presión, pero estamos viendo la realidad… que es que estamos trabajando con pacientes que están muy graves y que, además, están solos porque no pueden recibir la visita de las familias”.

FALTAN MEDICAMENTOS PARA EL COVID-19

No solo están colapsados los laboratorios con las pruebas del COVID-19 y escasea el material, es que también faltan medicamentos, según la jefa de la UCI del Clínico de Málaga: “El gran miedo que tenemos es que no sabemos hasta dónde va a llegar esto y si vamos a tener capacidad para asistir a todos los pacientes y otro problema es la medicación… en el Clínico de Málaga hay veces que nos llega la medicación con retraso o con cuentagotas”.

Esta es la situación que se vive a día de hoy en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Málaga.