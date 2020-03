La CUP rechaza la ayuda del Ejército en una residencia de ancianos en Olesa

Las residencias de ancianos de Olesa de Montserrat (Barcelona) están siendo un pequeño foco de coronavirus en el municipio del Baix Llobregat. En sus dos residencias ya han fallecido 14 personas, dos en la residencia de Sant Agustí y doce en Santa Oliva. Ante esta grave situación, el Ayuntamiento de Olesa ha pedido al Gobierno la llegada de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército para desinfectar los dos centros de personas mayores.

Ante las personas fallecidas en las residencias, el Ejército aceptó ir a los centros de personas mayores para desinfectar las instalaciones. En el momento en el que los camiones de la UME llegaron a Olesa, la cuenta de Twitter de la CUP ha lanzado un tweet "rechazando rotundamente la presencia del Ejército español en Olesa". Según el partido anti capitalista la aportación de la UME en estas residencias no tienen utilidad, y además ha exigido políticas que defienden la vida.

Rebutgem rotundament la presència d'unitats de l'exèrcit espanyol a #Olesa. No necessitem cossos militars, necessitem polítiques que defensin la vida!



No us volem aqui! No sou benvinguts!



Que se'n vagin! pic.twitter.com/rEtQC5JIUq