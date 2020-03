Fernando de Haro: "El Gobierno lo ha hecho muy mal, pero no es el culpable de la pandemia"

Audio

Elsa Sosloska tiene 96 años, nació en Polonia. Ahora vive en Argentina. Elsa sufrió la persecuión de los nazis que la encerraron en el gueto de su pueblo. Una noche se escapó y consiguió que un campesino le dejara esconderse en un establo. Se pasó tres años escondida, comiendo patatas. Tres años sin ducharse. Eso es un confinamiento. Recuerda más que el hambre las cucarachas.

Elsa ha grabado un video y nos dice que no nos quejemos, que nos cuidemos. Tres años en un establo nosotros llevamos quince días.

Hoy ha habido consejo de ministros extraordinario para aprobar el estado de alarma hasta el 11 de abril. Lo más importante es que se prohíben los despidos.

Despidos por causas objetivas. Disciplinarias. ERTES simplificados. Mantener el empleo. Que hay que aplazar los pagos de impuestos y de seguridad social, que la línea de 20.000 millones de euros de avales en crédito es poco dinero, que está tardando el ingreso minimo vital. El Ministerio de Sanidad ha reconocido a TVE que fueron 50.000-

Lo venimos diciendo en las últimas tardes: unidad y apoyo al Gobierno no significa cesar en la labor crítica. La prensa, los políticos tenemos el deber de hacer una crítica para que las cosas se hagan mejor. Y no es desleal decir que el mando único de Sanidad no ha funcionado, y presionar para que nuestros sanitarios tengan cuanto antes mascarillas y nuestros enfermos tengan respiradores. No es fácil, No es desleal pedir ruedas de prensa en la que no se filtren las preguntas. No es desleal reclamar que el Congreso siga abierto, hay medios telemáticos para que . No es desleal señalar que en economía vamos por detrás.

Otra cosa bien diferente a esa crítica es que España se sume en un proceso de transferencia de culpa que ya hemos vivido, que vivimos con el 11 M, con el Prestige. El Gobierno lo ha hecho muy mal, pero no es el culpable de la pandemia, como tampoco es responsable de la pandemia los ajustes en sanidad en la época de Rajoy o en las Cas, por cierto también recomendadas por el Gobierno socialista. Crítica, sí, pero no transferencia de culpa. Y como hay que hacer crítica no podemos dejar de hacer crítica de lo que pasó ayer en el Consejo Europeo.

Pedían la activación del MEDE –el fondo de rescate europeo– y la emisión de coronabonos, un mecanismo para mutualizar la deuda.