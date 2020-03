Recetas de cocina para el aislamiento: Auténtico tomate frito casero

El buen tomate frito es uno de los ingredientes que no debe faltar en ninguna despensa. En esta época de aislamiento en la que hay que agudizar el ingenio, hacer un tomate casero frito, puede, además de ahorrarnos unos euros aprovechando los ingredientes que tenemos en casa, servir para degustar la diferencia de lo casero. Pilar Fernández, directora de comunicación de COPE y nuestra cocinera, nos enseña cómo preparar esta deliciosa receta además de mostrarnos sus más preciados secretos culinarios.

Un turco que utiliza Pilar para elaborar la receta es usar un poco de aceite usado para darle un toque especial. El aceite no debe estar sucio ni tener restos de otros alimentos, pero si se utiliza de esta forma, aporta un aroma especial que se notará en el gusto posteriormente. Pilar añade que puede usarse tanto de carne como de pesado, por lo que la facilidad de añadir este ingrediente es mayor.

Se pone un poco de aceite del que hemos reservado anteriormente de otras comidas en la sartén a calentar. No hace falta poner mucho, ya que, si no, puede resultar muy grasiento y según a que personas como a Pilar no le puede gustar. A continuación, picamos un poco de cebolla que añadiremos y dejaremos hacer durante un rato. Mientras tanto añadimos también un poco de pimiento. Cuando esté ya hecho, echaremos el tomate, al cual añadiremos un poco de sal y un poco de azúcar porque restará acidez al mismo y evitará un sabor demasiado fuerte, aunque Pilar añade que eso ya va “a gusto del consumidor. Cada uno lo que quiera”.

El tomate que ha utilizado Pilar ya lo había triturado previamente. Señala que se puede utilizar también tomate entero, pero que para ello habría que estar “machacando el tomate con la espumadera” una y otra vez para conseguir que se incorporase a nuestra receta. Al principio se ha de poner a fuego alto, al que luego bajaremos la potencia. Una vez que tenemos todos los ingredientes añadidos, cerramos con una tapa y esperamos. El tiempo de cocción variará según la cantidad que se haya dispuesto y la potencia de cada vitrocerámica, pero hay que dejar que se haga guardando los tiempos. Finalmente, el resultado queda espectacular y se puede utilizar tal como añade Pilar, “para todo”.

Ingredientes: